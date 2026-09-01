El pollo baja, pero la luz y los combustibles suben: inflación de Lima acumula 4,16% hasta agosto

Los precios retomaron su tendencia al alza en Perú y llevaron la inflación a 4,44%, su nivel más alto en casi tres años. | Lucero Cusipuma

Los precios retomaron su tendencia al alza en Perú y llevaron la inflación a 4,44%, su nivel más alto en casi tres años. | Lucero Cusipuma

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La inflación en Lima Metropolitana subió 0,07% en agosto y llevó el incremento acumulado de los precios a 4,16% entre enero y agosto, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Aunque el avance mensual fue moderado, este resultado refleja comportamientos muy distintos dentro de la canasta de consumo. Mientras algunos alimentos bajaron con fuerza, la electricidad y los combustibles registraron fuertes aumentos.

En los últimos 12 meses, además, la inflación llegó a 4,44%, por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), que se ubica entre 1% y 3%. El indicador aceleró frente al 4,07% registrado en julio y alcanzó su mayor nivel en casi tres años. La cifra quedó ligeramente por encima de lo previsto por los economistas y estuvo impulsada principalmente por los precios de la vivienda y los servicios públicos.

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La caída de algunos alimentos ayudó a moderar el resultado, mientras que el aumento de la electricidad y los combustibles presionó en sentido contrario, con efectos que también pueden trasladarse a los costos de producción y transporte.

Inflación de Lima acumula 4,16% hasta agosto.

El pollo cayó 8,49%, pero algunos alimentos se encarecieron

Los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una reducción de 0,66% en agosto. La carne bajó 3,26% y las frutas retrocedieron 2,23%, mientras que uno de los descensos más notorios fue el del pollo eviscerado, cuyo precio disminuyó 8,49% durante el mes.

Por otro lado, los pescados y mariscos aumentaron 5%, con el bonito subiendo 13,67%. También se encarecieron la cebolla china y el ají amarillo molido, cuyo precio aumentó 28,57%, el mayor incremento dentro de este grupo.

Las hortalizas, legumbres y tubérculos también registraron un alza, aunque más moderada, de 0,25%. El resultado muestra así una canasta de alimentos con movimientos en sentidos opuestos, donde la reducción del precio del pollo y otros productos terminó pesando más sobre el resultado del mes.

La electricidad subió casi 4% y los combustibles más de 7%

La energía fue uno de los principales focos de presión durante agosto. La electricidad residencial aumentó 3,99%, mientras que el gasohol y los lubricantes registraron un incremento de 7,33%.

Estos aumentos no solo impactan directamente en los hogares. La electricidad y los combustibles también forman parte de los costos de producción y transporte, por lo que sus variaciones pueden terminar trasladándose a otros bienes y servicios.

Al excluir alimentos y energía, dos componentes cuyos precios suelen ser más volátiles, la inflación de agosto fue de apenas 0,02%. La diferencia permite observar cuánto influyeron estos dos grupos en el resultado general.

Dentro de la canasta energética también hubo movimientos a la baja. El precio del gas doméstico cayó 0,69%, mientras que el gas natural para la vivienda aumentó 0,65%, por lo que el resultado final reflejó la combinación de ambas variaciones.

En el transporte ocurrió algo similar. El pasaje en ómnibus interprovincial disminuyó 10,43% y el pasaje aéreo nacional cayó 7,56%, lo que ayudó a compensar parcialmente el impacto del encarecimiento de los combustibles y lubricantes.

Incidencia en la variación del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana.

Inflación anual llega a su mayor nivel en casi tres años

La inflación de los últimos 12 meses llegó a 4,44%, su nivel más alto en casi tres años y por encima del rango meta de entre 1% y 3% del BCR. La cifra quedó ligeramente por encima de las expectativas.

Los precios mayoristas también mantienen una tendencia al alza. En agosto, el Índice de Precios al Por Mayor a nivel nacional aumentó 1,22% y acumuló un incremento de 5,42% entre enero y agosto. Los productos nacionales subieron 1,29%, impulsados principalmente por los bienes manufacturados, que aumentaron 1,55%, mientras los importados avanzaron 0,95%.

El resultado de agosto muestra un escenario de precios con comportamientos opuestos: la caída del pollo y otros alimentos ayudó a contener la inflación, pero los mayores costos de la electricidad y los combustibles siguieron presionando el gasto. Con la inflación anual en 4,44%, el alivio en algunos productos todavía no alcanza para devolver el indicador al rango que busca el Banco Central.