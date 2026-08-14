Perú aumenta a más del doble sus compras de genética avícola de Brasil y apunta a mayores importaciones de cerdo

Perú más que duplica sus compras de genética avícola de Brasil y abre espacio para más importaciones de cerdo. | Composición LR/ IA

Perú más que duplica sus compras de genética avícola de Brasil y abre espacio para más importaciones de cerdo. | Composición LR/ IA

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São Paulo. Perú está comprando más material genético avícola a Brasil en un momento en que su industria busca sostener el crecimiento de la producción. Entre enero y junio de 2026, las compras pasaron de 94 a 199 toneladas, un aumento de 112,5% frente al mismo periodo del año pasado.

El avance peruano fue muy superior al crecimiento de las exportaciones brasileñas de este producto. En el primer semestre, Brasil envió al exterior 11.000 toneladas de material genético avícola, 11,3% más que en el mismo periodo de 2025. En valor, los embarques alcanzaron US$128 millones, un incremento de 16,6%, según datos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex).

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La diferencia está en lo que significa ese producto. No se trata de pollo que llega a los mercados para ser consumido, sino de un insumo que se encuentra al comienzo de la cadena y permite producir las aves que posteriormente serán destinadas a carne o huevos.

Perú más que duplica sus compras de genética avícola brasileña

El material genético avícola comprende principalmente pollitos de un día y huevos fértiles destinados a la reproducción. A partir de ellos se obtienen las aves reproductoras que luego generan los pollitos utilizados por las granjas comerciales.

Por eso, el aumento de las importaciones puede leerse también como una señal de lo que ocurre dentro de la industria peruana. Una mayor compra de genética no implica que el pollo brasileño esté desplazando al producido en Perú: en este caso, el insumo importado se incorpora al proceso productivo local.

Para Estevão Carvalho, gerente ejecutivo de Mercados de la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), el crecimiento responde principalmente a la reposición de planteles y a la ampliación de la capacidad productiva de las empresas peruanas.

"La importación de pollitos de un día y huevos fértiles destinados a la reproducción se ha convertido en una herramienta importante para acelerar la capacidad productiva y elevar los estándares de eficiencia zootécnica del país", explicó a La República.

El contexto de la demanda peruana ayuda a entender esta dinámica. El consumo de carne de pollo supera los 50 kilos por habitante al año, uno de los niveles más elevados del mundo. Para atender ese mercado, las empresas deben renovar continuamente sus planteles y buscar mejoras en el rendimiento de las aves.

La genética es parte de esa búsqueda. Las líneas utilizadas en la producción pueden favorecer características como un crecimiento más eficiente, una mejor conversión alimenticia o un mayor rendimiento de carne. En términos simples, la conversión alimenticia indica cuánto alimento necesita un ave para alcanzar determinado peso, un indicador relevante porque la alimentación representa uno de los principales costos de la actividad.

Carvalho considera que este factor pesa más que un eventual cambio de proveedores. La lectura de la ABPA es que el incremento responde sobre todo a una combinación de expansión y modernización de la avicultura peruana.

Brasil espera que el flujo de genética siga creciendo

El salto de 112,5% registrado en el primer semestre no significa que las compras vayan necesariamente a duplicarse otra vez durante los próximos meses. La adquisición de genética está vinculada a los ciclos de reposición y a las decisiones de inversión de las empresas.

Aun así, Brasil espera cerrar el año con un resultado positivo. Carvalho señaló que la expectativa de la ABPA es mantener un flujo favorable de embarques hacia Perú durante el segundo semestre, aunque el ritmo podría moderarse frente al registrado hasta junio.

"Los fundamentos del mercado indican condiciones favorables para que 2026 cierre con una expansión significativa de las exportaciones brasileñas de genética avícola al Perú", sostuvo.

Brasil tiene además una ventaja como proveedor regional. Las empresas de genética instaladas en su territorio funcionan como plataformas de suministro para distintos mercados de Sudamérica y cuentan con escala, logística y estándares sanitarios que les permiten atender esa demanda.

Para Perú, el vínculo resulta particularmente relevante porque se trata de una importación que termina fortaleciendo la producción local. La genética brasileña entra al país, pero el producto final se genera posteriormente dentro de la propia cadena avícola peruana.

La genética es estratégica, pero Brasil ve más espacio en el cerdo

La apuesta comercial de Brasil con Perú no termina en la avicultura. La ABPA considera que existen oportunidades distintas según el producto.

En pollo, Brasil ya tiene una presencia consolidada como proveedor externo. Sin embargo, Perú cuenta con una industria local fuerte y prácticamente autosuficiente, por lo que los productos brasileños tienen mayor espacio en determinados cortes, materias primas para procesamiento, productos industrializados y abastecimiento para food service.

En carne de cerdo, el panorama es distinto, ya que el consumo peruano viene creciendo y el mercado importador todavía tiene margen para ampliar su participación.

Carvalho considera que este producto representa actualmente la principal oportunidad de expansión comercial de Brasil en Perú. "Si consideramos el potencial de expansión comercial y el crecimiento en volumen, la carne de cerdo se perfila como la principal oportunidad para las exportaciones brasileñas al Perú en los próximos años", afirmó.

La diferencia entre ambos negocios es reveladora. La genética avícola es el segmento más estratégico por su contenido tecnológico y su relación con la productividad de las granjas; el cerdo, en cambio, ofrece un espacio mayor para aumentar los volúmenes de exportación.

Los ovoproductos también aparecen como una oportunidad, aunque todavía más acotada. Brasil no está autorizado para exportar huevo in natura al Perú, pero sí puede vender productos como huevo líquido y huevo en polvo para la industria alimentaria.

Una relación comercial que busca complementar a la industria peruana

El interés brasileño por Perú se enmarca en una demanda mundial de proteína que seguirá creciendo. Durante el Salón Internacional de Proteína Animal (SIAVS) 2026, realizado del 4 al 6 de agosto en São Paulo, Ricardo Santin, presidente de la ABPA, señaló que todavía existe una amplia población con un consumo de proteína animal por debajo del promedio.

"Hay un gran espacio para el crecimiento y para que llevemos comida a la gente. Todavía tenemos cerca de 2.000 millones de personas que no consumen la cantidad promedio de proteína animal y, hacia 2050, vamos a tener una población mucho mayor", sostuvo Santin.

Su planteamiento ayuda a colocar el caso peruano dentro de una tendencia más amplia, pero sin perder de vista una diferencia importante: el crecimiento de las exportaciones brasileñas no necesariamente supone sustituir la producción de otros países.

En el caso peruano, la propia explicación de la ABPA apunta más bien a una relación complementaria. La genética importada contribuye a que las empresas locales produzcan; el pollo brasileño atiende determinados segmentos, y el cerdo aparece como un mercado donde todavía existe espacio para aumentar el comercio.

En el primer semestre, Perú aumentó más del doble sus compras de genética avícola brasileña, en un momento en el que Brasil también incrementó 11,3% sus exportaciones de este producto a nivel mundial.

El comportamiento de los próximos meses permitirá determinar si este aumento responde a una mayor demanda puntual o si refleja nuevas inversiones de la industria avícola peruana para ampliar su producción y mejorar su productividad.