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Economía

Precio del dólar hoy en Perú, domingo 20 de septiembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

Revisa el precio del dólar hoy, domingo 20 de septiembre, en Perú y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.

Precio del dólar hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.Foto: composición LR
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El precio del dólar hoy, domingo 20 de septiembre de 2026, se sitúa en S/3,350 para la compra y S/3,370 para la venta en el mercado paralelo peruano. Revisa cómo se cotiza la moneda estadounidense en bancos y casas de cambio, además de los valores informados por entidades oficiales.

Tipo de cambio en bancos del Perú, hoy 20 de septiembre

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

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