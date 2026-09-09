Precio de los alimentos sube en Lima: tomate casi duplica su precio y el trigo vuelve a preocupar

El comportamiento de los precios mayoristas durante las próximas semanas permitirá determinar si las alzas observadas son episodios puntuales o el inicio de una presión más amplia sobre la canasta alimentaria. | Composición LR/IA

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El precio de algunos alimentos que ingresan al mercado mayorista de Lima viene registrando fuertes incrementos en las últimas semanas. El caso más marcado es el del tomate, cuyo precio casi se ha duplicado, según la revisión realizada por el economista Eduardo Zegarra. A esta subida se suman aumentos en productos como choclo, ají, arveja y zapallo, en un contexto en el que los mayores costos de transporte y los problemas en las vías de comunicación empiezan a presionar el abastecimiento. En paralelo, el encarecimiento internacional del trigo abre un nuevo frente de preocupación para el Perú.

Zegarra explicó a La República que el incremento no se está produciendo de manera generalizada en todos los alimentos, sino que se concentra principalmente en cinco o seis productos. La referencia que tomó corresponde al mercado mayorista, uno de los principales puntos de ingreso de hortalizas y tubérculos hacia Lima, por lo que el comportamiento de estos precios puede terminar trasladándose a los mercados minoristas de la capital.

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“Sobre todo en las últimas dos semanas ha habido un incremento importante de los precios de algunos productos, no de todos”, señaló.

Transporte y carreteras presionan los precios

Uno de los factores que el economista identifica detrás de la situación es el encarecimiento del transporte. El incremento del precio del diésel eleva los costos de trasladar los productos desde las zonas productoras hacia Lima, pero también aumenta el riesgo que enfrentan los transportistas cuando existen interrupciones en las carreteras.

“Yo estoy pensando que sí hay un problema con el transporte, hay un encarecimiento sustancial del transporte a raíz del incremento del diésel y eso lleva a que los transportistas estén dejando de recoger productos dado el alto costo”, explicó Zegarra.

Zegarra sostiene que algunos transportistas estarían dejando de recoger productos debido a los mayores costos y al riesgo de quedar bloqueados en las vías. Este problema adquiere mayor relevancia en el caso de los alimentos perecibles, debido a que una interrupción durante el traslado puede generar pérdidas.

A ello se han sumado problemas específicos en las vías de comunicación. El economista mencionó, por ejemplo, el bloqueo registrado en la Panamericana Sur y problemas en zonas del norte del país. En su evaluación, estos factores tendrían actualmente un peso mayor sobre el incremento específico observado en Lima que los efectos del fenómeno El Niño.

La situación tampoco se limita a la capital. Zegarra señaló que en la selva se viene observando un encarecimiento relacionado con los costos del transporte fluvial y terrestre para llevar alimentos hasta ciudades como Pucallpa e Iquitos.

Evolución del precio: Tras mantenerse estable, la canasta de cinco alimentos clave (papa, choclo, arveja, tomate y lechuga) cerró agosto de 2026 con un alza acumulada del 32% en el mercado mayorista.

El Niño todavía no sería el principal factor

El escenario climático agrega otra fuente de incertidumbre, aunque Zegarra considera que sus efectos sobre esta subida puntual de precios todavía no serían los principales.

El economista explicó que el fenómeno El Niño está comenzando a manifestarse mediante incrementos de temperatura y que estos cambios podrían afectar determinados cultivos. Sin embargo, los efectos sobre la producción agrícola suelen producirse con mayor lentitud y podrían observarse con más claridad en los próximos meses y, especialmente, durante la siguiente campaña agrícola.

En el caso del tomate, por ejemplo, Zegarra señaló que el incremento de las temperaturas podría haber afectado su producción, aunque precisó que podrían existir otros motivos. Por ello, considera que para explicar la subida registrada actualmente deben tenerse más en cuenta factores como el transporte, las carreteras y algunos problemas asociados a las lluvias.

La evolución de los próximos días será clave para determinar si las cotizaciones de estos productos vuelven a bajar o si la tendencia alcista comienza a extenderse a más alimentos.

Trigo, maíz y soya abren otro frente

A la situación interna se suma un segundo riesgo que no depende exclusivamente de la producción peruana. Zegarra advirtió sobre el comportamiento de los precios internacionales de commodities como trigo, maíz y soya, productos de los que el Perú depende en gran medida mediante importaciones.

Estos insumos tienen un peso importante en la industria alimentaria y en actividades como la producción de pollo y carne de cerdo. Por ello, un incremento sostenido de sus precios internacionales podría terminar trasladándose a distintos productos que consumen los hogares peruanos.

“El Perú es totalmente dependiente de la importación de estos productos que sustentan básicamente la producción de la industria de alimentos y también del pollo, la industria agrícola y la industria porcina”, señaló.

El economista recordó como antecedente el periodo 2022-2023, cuando la guerra entre Rusia y Ucrania provocó fuertes alteraciones en los mercados internacionales de alimentos. Según su referencia, durante ese periodo la inflación de alimentos en Perú llegó a promediar cerca de 18% anual.

Ahora, además del conflicto entre Rusia y Ucrania, Zegarra identifica presiones relacionadas con el encarecimiento de los fertilizantes y los derivados del petróleo, factores que pueden elevar tanto los costos de producción como los de transporte a escala internacional.

Uno de los puntos que más preocupa es el trigo. El economista señaló que se están presentando problemas con las exportaciones provenientes de Rusia y Ucrania y advirtió que el actual aumento de los precios internacionales estaría todavía en una etapa inicial.

Esto no significa que el trigo ya esté registrando en Lima un incremento equivalente al observado en el tomate. El riesgo está en que una subida internacional prolongada termine elevando los costos de productos que dependen de este insumo.

Una doble presión sobre los alimentos

Para Zegarra, el escenario actual combina dos problemas diferentes. Por un lado, existe una presión interna vinculada al transporte, las carreteras, el clima y el traslado de productos perecibles hacia las ciudades. Por otro, existe una presión externa relacionada con los commodities agrícolas, los combustibles y los fertilizantes.

“Se están gestando dos crisis de alimentos graves, una interna y otra externa”, advirtió.

La preocupación es que ambos factores puedan coincidir. Una mayor dificultad para trasladar alimentos dentro del país podría presionar los precios de productos frescos en Lima, mientras que un encarecimiento internacional de trigo, maíz y soya podría trasladarse posteriormente a alimentos procesados y productos de consumo masivo.

El antecedente de 2022-2023 adquiere relevancia precisamente por el impacto que tuvo sobre el poder adquisitivo de los hogares. Zegarra recordó que aquella subida de los alimentos ocurrió en un periodo en el que las remuneraciones no crecieron al mismo ritmo.

¿Alerta temprana para evitar desabastecimiento?

Frente a este escenario, Zegarra plantea la creación de una autoridad nacional de seguridad alimentaria que permita coordinar la respuesta ante problemas de abastecimiento y precios.

“Lo primero es que tiene que montar un sistema de alerta temprana. Cuando por la ocurrencia de fenómenos como este tenemos que tener capacidad de reaccionar a tiempo para evitar desabastecimiento, incremento extremo en los precios”, sostuvo.

Su primera función, según explicó, debería ser establecer un sistema de alerta temprana que permita identificar con anticipación riesgos de desabastecimiento o aumentos extremos de precios.

También considera necesario contar con un mapa de los principales problemas que pueden afectar el traslado y almacenamiento de alimentos, de modo que las autoridades puedan reaccionar ante interrupciones en el transporte, dificultades de almacenamiento o problemas de movilización.

La propuesta parte de una constatación: las grandes ciudades dependen del ingreso constante de alimentos provenientes de otras zonas del país y del exterior. Por ello, una interrupción prolongada en las rutas de abastecimiento puede tener efectos que vayan más allá de un producto específico.

El comportamiento de los precios mayoristas durante las próximas semanas permitirá determinar si las alzas observadas en productos como el tomate, choclo, ají, arveja y zapallo son episodios puntuales o el inicio de una presión más amplia sobre la canasta alimentaria. A ese seguimiento interno se suma ahora la evolución de los mercados internacionales de trigo, maíz y soya, que podría convertirse en un nuevo factor de presión para los consumidores peruanos.