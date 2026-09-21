Ecommerce en Perú crece 50,4% y mueve US$19.300 millones en el primer semestre de 2026

El comercio electrónico peruano movió US$19.300 millones durante el primer semestre de 2026, un monto que representa un crecimiento de 50,4% frente al mismo periodo del año anterior, según información de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE). El resultado se produjo en paralelo con un aumento de las operaciones online, que superaron los 1.000 millones entre enero y junio, 49% más que un año antes.

El crecimiento del mercado ocurre además en un escenario en el que cada compra tiene un valor promedio ligeramente menor. El ticket pasó de S/190 en 2025 a S/180 en los primeros seis meses de este año, una reducción de 5,3%. En otras palabras, el mayor movimiento del ecommerce no está siendo acompañado por un aumento del gasto en cada operación.

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Esta dinámica está vinculada con la incorporación de compras y pagos cotidianos al entorno digital. CAPECE estima que 24,3 millones de peruanos compraron por internet durante el periodo, equivalente al 60% de la población. Del total de compradores, 55% reside en provincias, aunque estas zonas representan 35% del volumen de ventas.

Las billeteras digitales cambian la forma de comprar

El principal medio de pago utilizado en las operaciones online ya no son las tarjetas, sino las billeteras digitales. Estas concentraron 60,7% de las transacciones realizadas entre enero y junio, con más de 664 millones de operaciones.

En términos de dinero procesado, representaron 37,6% del volumen de ventas, equivalente a unos US$7.300 millones. Las tarjetas de débito concentraron 32,4%, mientras que las de crédito representaron 27,9%. El efectivo mediante boletas quedó reducido a 2%.

El comportamiento también muestra que el crecimiento de los pagos digitales no es homogéneo. Las tarjetas de crédito fueron el medio que más aumentó su volumen procesado respecto del primer semestre de 2025, con un avance de 62,8%. Les siguieron las tarjetas de débito, con 45,6%, y las billeteras digitales, con 32,9%.

En cantidad de operaciones, las tarjetas de crédito crecieron 71,8%, las de débito 64,4% y las billeteras 41,9%. En sentido contrario, los pagos mediante boleta en efectivo redujeron tanto su volumen como el número de operaciones.

El menor ticket promedio también se observa en los principales medios de pago. La compra promedio con billetera digital bajó de S/41 a S/39, mientras que con tarjeta de débito pasó de S/71 a S/63 y con tarjeta de crédito de S/300 a S/284.

Esto ayuda a explicar por qué el número de operaciones puede crecer con mayor velocidad que el monto promedio de cada compra: categorías de consumo frecuente y pagos de menor valor tienen cada vez mayor presencia dentro del comercio electrónico.

Servicios y entretenimiento impulsan el crecimiento

Los bienes y servicios digitales fueron el principal componente del ecommerce peruano durante el primer semestre. Representaron 44,8% del mercado, con aproximadamente US$8.700 millones.

El retail concentró 30,2%, equivalente a unos US$5.800 millones, mientras que turismo representó 25%, con alrededor de US$4.800 millones. Dentro de los servicios digitales aparecen operaciones que antes se realizaban principalmente fuera de internet, como el pago de servicios básicos y determinadas transacciones vinculadas con telecomunicaciones.

Las categorías con mayores tasas de crecimiento muestran, además, que el avance no está concentrado únicamente en la compra tradicional de productos. Juegos y apuestas a distancia aumentaron 159%, mientras que games avanzó 110% y los pasajes terrestres, 105%.

También crecieron cable y streaming, con 95%; servicios básicos, con 93%; y taxis y delivery, con 87%. En productos y otros servicios, belleza y cuidado personal aumentó 70%, televisión 68%, impresoras, laptops y tablets 55%, muebles y decoración 43% y tecnología 38%.

El resultado de algunas categorías está asociado a circunstancias específicas del periodo. CAPECE relaciona el crecimiento de juegos y apuestas a distancia con el efecto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Más negocios venden por internet, pero la mayoría aún no tiene una tienda propia

El aumento de la demanda también está acompañado por una mayor cantidad de negocios que utilizan canales digitales. Durante el primer semestre se contabilizaron 937.610 comercios que venden por internet, frente a 812.603 en 2025.

Sin embargo, no todos tienen el mismo nivel de desarrollo digital. De acuerdo con las estimaciones de CAPECE, solo unos 27.700 comercios cuentan con un canal estructurado, como una tienda virtual, una aplicación o una plataforma de ecommerce.

Otros 510.000 realizan ventas remotas mediante pasarelas o enlaces de pago. El grupo más numeroso corresponde a los cerca de 701.000 comercios que venden mediante redes sociales y cobran utilizando billeteras digitales.

La cifra muestra que el crecimiento del comercio electrónico no necesariamente implica que una empresa tenga que construir una plataforma propia. Para una parte importante de los negocios, especialmente aquellos que operan en redes sociales, la combinación entre mensajería, enlaces de pago y billeteras digitales funciona como puerta de entrada al mercado online.

Provincias concentran más compradores que ventas

Otro de los cambios relevantes ocurre fuera de Lima. Las provincias ya representan 55% de los compradores digitales, pero concentran 35% del volumen total de ventas.

La diferencia indica que existe una brecha en el valor de las operaciones: según CAPECE, tanto la frecuencia de compra como el ticket promedio de los consumidores de provincias son menores que los registrados en Lima.

El dato permite matizar el crecimiento del ecommerce a nivel nacional. Aunque la incorporación de compradores fuera de Lima avanza, todavía existe una diferencia entre tener una mayor cantidad de consumidores conectados y alcanzar una participación equivalente en el valor de las ventas.

Al mismo tiempo, el mercado muestra una tendencia hacia compras más frecuentes y de menor monto. En categorías como telecomunicaciones y comida rápida, el ticket promedio es de S/50; en servicios básicos llega a S/90 y en restaurantes, a S/95. En cambio, los pasajes aéreos registran un promedio de S/900, los electrodomésticos S/850, educación S/650 y supermercados S/400.

El comportamiento del primer semestre prolonga la expansión registrada en 2025. Ese año, el comercio electrónico peruano movilizó US$27.750 millones, 78% más que en 2024. La composición del mercado también mostró un mayor peso de los bienes y servicios digitales.

Así, el crecimiento registrado en los primeros seis meses de 2026 no se explica únicamente por consumidores que destinan más dinero a comprar por internet. El mercado está incorporando nuevas operaciones, nuevos negocios y, sobre todo, más transacciones de menor monto que antes no necesariamente formaban parte del comercio electrónico.