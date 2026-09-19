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Sociedad

Julio Velarde, titular del BCRP, cuestiona un nuevo retiro de la AFP: ''Lo estamos destruyendo''

El presidente del Banco Central de Reserva criticó el proyecto que plantea un noveno retiro de los fondos previsionales y advirtió sobre el impacto en el sistema de pensiones. También elevó la proyección de crecimiento económico del Perú a 14% para este año.

Julio Velarde, presidente del BCRP, cuestiona el noveno retiro de fondos de las AFP y advierte sobre el debilitamiento del sistema previsional en Perú.
Julio Velarde, presidente del BCRP, cuestiona el noveno retiro de fondos de las AFP y advierte sobre el debilitamiento del sistema previsional en Perú. | Difusión
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El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, cuestionó el proyecto que busca autorizar un noveno retiro de los fondos de las AFP y advirtió que la aprobación de nuevas liberaciones podría seguir debilitando el sistema previsional.

"Todos los países del mundo tienen un sistema de pensiones; acá lo estamos destruyendo", afirmó Velarde durante la presentación del último Reporte de Inflación del BCRP, realizada el 18 de setiembre.

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La iniciativa para un nuevo retiro fue presentada por la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú. El proyecto plantea permitir nuevamente el acceso de los afiliados a una parte de sus fondos previsionales.

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Julio Velarde: crecimiento económico será de 14% este año

Durante su exposición, Velarde también informó que el BCRP elevó su proyección de crecimiento económico para 2026. La estimación pasó de 12,5% a 14%.

El titular del BCRP destacó el comportamiento de la inversión empresarial, que aumentó 15,5% durante el primer semestre y alcanzó un crecimiento de 16% en el segundo trimestre.

"Teníamos un crecimiento del 12,5% y ahora será del 14%", señaló Velarde al referirse a la actualización de las previsiones económicas.

BCRP eleva proyección de inversión privada para 2027

La entidad monetaria también revisó al alza su proyección de inversión privada para 2027. La nueva estimación es de 8,5%, frente al 6% previsto anteriormente.

Sobre el impacto de un eventual fenómeno de El Niño, Velarde señaló que las empresas agroexportadoras vienen adaptando sus cultivos para reducir el riesgo de pérdidas ante posibles alteraciones climáticas.

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Velarde advierte impacto de la inteligencia artificial en el empleo

El presidente del BCRP también expresó preocupación por los cambios que podría generar la inteligencia artificial en el mercado laboral durante los próximos ocho o nueve años.

La presentación del Reporte de Inflación fue el primer acto público de Velarde tras su ratificación en el cargo por parte del Congreso. El directorio del BCRP aún debe completarse con la designación de tres integrantes por parte de la Cámara de Senadores.

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