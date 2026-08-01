Inflación en Lima aumentó en julio: conoce los productos que más subieron de precio

Las variaciones en alimentos de consumo diario y servicios vinculados a la temporada de viajes marcaron el comportamiento de los precios durante julio, según el reporte oficial del organismo estadístico. | INEI

Las variaciones en alimentos de consumo diario y servicios vinculados a la temporada de viajes marcaron el comportamiento de los precios durante julio, según el reporte oficial del organismo estadístico. | INEI

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La inflación registró un aumento en julio. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana aumentó 0,29% durante el séptimo mes de 2026, un resultado superior al registrado en junio (0,23%) y también mayor al observado en julio de 2025 (0,23%) y julio de 2024 (0,24%).

Con este resultado, la inflación acumulada entre enero y julio alcanzó 4,09%, mientras que la variación anual —correspondiente al período agosto de 2025 a julio de 2026— se ubicó en 4,07%. A nivel nacional, el IPC registró un incremento de 0,30% en julio y acumuló 3,71% en los primeros siete meses del año.

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El informe señala que, en Lima Metropolitana, las divisiones de consumo que más contribuyeron al resultado mensual fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,67%), Transporte (+0,20%) y Restaurantes y hoteles (+0,18%), que en conjunto aportaron 0,22 puntos porcentuales a la variación del índice general.

El indicador mensual mostró un comportamiento más alto que el observado en junio y también superó los registros de julio de 2025 y 2024.

El alza del pollo explicó gran parte del aumento de precios

El principal factor detrás del aumento de la inflación fue el encarecimiento del pollo eviscerado, cuyo precio subió 13,3% en Lima Metropolitana. También aumentaron sus principales cortes: alas (+8,5%), pechuga (+7,9%) y pierna (+7,1%).

Según el estudio, este comportamiento estaría asociado al menor ingreso de aves a los centros de distribución, en un contexto de emergencia sanitaria por el brote de influenza aviar, lo que redujo la oferta disponible en los mercados.

La división de carnes registró un incremento de 5,75% en julio, convirtiéndose en uno de los componentes con mayor incidencia sobre el IPC. Además del pollo, aumentaron la gallina eviscerada (+3,3%), las menudencias de pollo (+4,6%) y los huevos de gallina (+1,7%).

También se observaron alzas en algunos productos agrícolas y alimentos procesados. Entre ellos destacaron el tomate italiano (+10,3%), el ají amarillo escabeche (+47,0%), el ají rocoto molido (+4,3%), el ají amarillo molido (+4,0%) y las bebidas gaseosas (+0,3%), lo que reforzó la presión inflacionaria dentro de la división de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Las mayores variaciones del mes se concentraron en algunos alimentos frescos y servicios vinculados a la movilidad por temporada alta.

Pasajes y vuelos se encarecieron por Fiestas Patrias

El rubro Transporte aumentó 0,20% durante julio, impulsado por la mayor demanda de viajes durante el feriado largo por Fiestas Patrias.

El INEI reportó que los pasajes en ómnibus interprovinciales subieron 18,7%, mientras que los pasajes aéreos nacionales aumentaron 15,5%. Los vuelos internacionales también registraron un incremento de 1,5%.

La división de servicios de transporte acumuló un crecimiento de 13,91% entre enero y julio y de 18,15% en los últimos doce meses, lo que evidencia una presión sostenida sobre este componente del gasto de los hogares.

Varios alimentos registraron importantes reducciones

Pese al incremento general de la inflación, el comportamiento de los precios no fue uniforme. El ente estadístico informó que diversos alimentos frescos registraron caídas significativas, lo que ayudó a moderar parcialmente el avance del índice general.

Entre las principales reducciones destacaron los arándanos (-16,2%), la papaya (-13,0%), el bonito (-11,3%), el pepino (-8,8%), el poro (-8,4%), la espinaca (-7,0%), la cebolla de cabeza (-6,7%), la papa blanca (-5,6%), la papa color (-5,6%) y la papa amarilla (-2,4%).

El grupo de frutas registró una disminución de 2,11%, mientras que las hortalizas, legumbres y tubérculos retrocedieron 1,04%. En el caso de los pescados y mariscos, la caída fue de 2,64%, influida principalmente por el descenso en el precio del bonito, la corvina, el perico y la lisa.

Restaurantes y hoteles también mostraron incrementos

La división de Restaurantes y hoteles registró un aumento de 0,18% en julio. El informe identificó incrementos tanto en el servicio de comidas como en el de bebidas.

Entre los platos que más subieron figuraron el pollo broster (+0,7%), las pizzas (+0,6%), el arroz chaufa (+0,6%), los caldos y sopas regionales (+0,5%), la carne a la parrilla (+0,5%) y el ceviche (+0,3%).

En bebidas, las mayores variaciones correspondieron a las bebidas calientes (+0,7%), las gaseosas servidas (+0,5%) y la cerveza servida (+0,3%).

Gas y electricidad ayudaron a contener el avance del IPC

La única gran división de consumo que registró una reducción fue Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una caída de 0,12%.

El descenso estuvo explicado principalmente por la reducción del gas propano doméstico (-1,1%) y de las tarifas de electricidad residencial (-0,3%), esta última asociada a la actualización de los componentes de generación, transmisión y distribución vigente desde el 4 de julio de 2026.

Asimismo, los combustibles para vehículos mostraron importantes disminuciones: gasohol (-4,8%), GLP vehicular (-4,1%), diésel (-1,5%) y gas natural vehicular (-0,1%), factores que contribuyeron a amortiguar parcialmente el impacto inflacionario generado por los alimentos y el transporte de pasajeros.

La inflación de 2026 supera ampliamente la de años anteriores

Uno de los aspectos más relevantes del informe es que la inflación acumulada de 4,09% entre enero y julio de 2026 supera ampliamente la registrada en el mismo período de 2025 (1,53%), así como las de 2024 (1,81%) y 2023 (2,92%).

El INEI también destaca que la variación anual de 4,07% en Lima Metropolitana se mantiene por encima del 3,0% desde hace varios meses, mostrando un comportamiento significativamente superior al observado en los dos años previos.

A nivel nacional, la inflación anual fue de 3,70%. Entre las principales ciudades del país, Puerto Maldonado registró la mayor variación anual (7,96%), seguida por Arequipa (4,13%), Moquegua (4,10%) y Lima Metropolitana (4,07%).