ProInversión: Obras por Impuestos cuadruplica lo adjudicado en el primer semestre de 2025 y alcanza S/5.266 millones, ¿qué sectores lideran?

Participación récord de entidades públicas y empresas privadas en Obras por Impuestos. | Composición LR

Participación récord de entidades públicas y empresas privadas en Obras por Impuestos. | Composición LR

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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó que entre enero y el 23 de junio de 2026 se adjudicaron 332 intervenciones mediante el mecanismo de Obras por Impuestos por un monto de S/5.266 millones, con lo que se estableció un récord histórico.

El resultado supera lo adjudicado durante todo el año 2025, cuando se registraron aproximadamente S/5.100 millones, y multiplica por más de cuatro el monto alcanzado en el primer semestre del año pasado.El avance también superó la meta prevista para 2026, fijada inicialmente en S/3.888 millones.

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En este periodo participaron 204 entidades públicas y 273 empresas privadas, mientras que los sectores Transporte, Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, y Orden Público y Seguridad concentraron cerca del 80% del monto total adjudicado.

ProInversión: junio registra S/1.075 millones en Obras por Impuestos, 7,8 veces más que en 2025

El dinamismo del mecanismo se reflejó especialmente durante junio de 2026. Solo en lo que va del mes se adjudicaron 72 intervenciones por S/1.075 millones, cifra equivalente a cerca de 7,8 veces el monto registrado en junio de 2025, cuando se adjudicaron S/138 millones.

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, destacó que este resultado representa más que una cifra récord.

Resaltó que es una señal concreta de que el Estado y la empresa privada pueden trabajar juntos para llevar obras, servicios y soluciones a más peruanos, a fin de mejorar su calidad de vida y ampliar sus oportunidades de desarrollo.

109 entidades públicas se suman por primera vez al mecanismo en 2026

Según ProInversión, entre enero y el 23 de junio de 2026 participaron 204 entidades públicas y 273 empresas privadas en el mecanismo de Obras por Impuestos.

Del total de entidades participantes, 109 utilizaron esta herramienta por primera vez, lo que representa el 52% del total.

Asimismo, 155 nuevas empresas se incorporaron al mecanismo y comprometieron inversiones por S/1.695 millones. Del Carpio explicó que este crecimiento responde al trabajo conjunto entre ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades públicas y empresas privadas, así como a las mejoras incorporadas en la Ley N.° 29230, Ley de Obras por Impuestos, y su reglamento.

Estos son los sectores que captaron más de S/5.000 millones en inversiones

Los gobiernos regionales encabezaron la participación por monto adjudicado, concentrando el 55% del total registrado por las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

Por su parte, los gobiernos locales destacaron por el número de intervenciones adjudicadas, con 246 de las 332 inversiones registradas, equivalentes al 75% del total.

Por sectores, Transporte lideró las adjudicaciones con S/1.509 millones, seguido por Educación con S/1.242 millones. También destacaron Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia con S/1.052 millones, y Orden Público y Seguridad con S/409 millones.

La directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles, afirmó que el mecanismo permite convertir recursos privados y prioridades públicas en resultados concretos para la ciudadanía, al acercar infraestructura y servicios de calidad a distintas regiones del país.

Desde la creación de Obras por Impuestos en 2009 hasta el 23 de junio de 2026, se han adjudicado 1.406 intervenciones por un monto total de S/22.384 millones, con beneficio para más de 29 millones de peruanos.

ProInversión indicó que continuará brindando asistencia técnica y acompañamiento a entidades públicas y empresas privadas para impulsar proyectos descentralizados y de alto impacto social.