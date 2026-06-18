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ProInversión lanza Servicios por Impuestos: permitirán a empresas recuperar inversiones mediante el pago del IGV, ¿cómo funcionará?

La nueva modalidad presentada por ProInversión permitirá que empresas financien servicios prioritarios en salud, educación y saneamiento, recuperando su inversión mediante el pago del IGV y otros tributos administrados por el Estado.

Empresas podrán recuperar inversiones a través de pago del IGV y otros tributos con Servicios por Impuestos.
Empresas podrán recuperar inversiones a través de pago del IGV y otros tributos con Servicios por Impuestos. | Foto: Composición LR/IA
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Las empresas privadas ya no solo podrán financiar infraestructura a través del mecanismo de Obras por Impuestos. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) presentó la nueva modalidad denominada Servicios por Impuestos, que permitirá ejecutar servicios públicos prioritarios en sectores como salud, educación y saneamiento, con el objetivo de acelerar la atención de necesidades urgentes en distintas regiones del país.

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Uno de los principales cambios es que las empresas podrán recuperar sus inversiones no solo mediante el pago del Impuesto a la Renta, sino también utilizando el Impuesto General a las Ventas (IGV) y otros tributos administrados por el Estado.

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La medida busca ampliar la participación empresarial en el financiamiento de intervenciones priorizadas por entidades públicas.

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Servicios por Impuestos amplía alcance de Obras por Impuestos

El presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio, explicó en entrevista a RPP que el mecanismo incorpora ahora servicios para los sectores salud, educación, vivienda y saneamiento, especialmente en zonas rurales donde existen mayores necesidades. "El mecanismo sigue evolucionando. Ahora hemos incorporado servicios para el sector salud, educación, vivienda y saneamiento, especialmente en zonas rurales donde más se necesita", señaló.

Según detalló el funcionario, el esquema mantiene la lógica de Obras por Impuestos. Una empresa financia y ejecuta una intervención priorizada por una entidad pública y posteriormente recupera la inversión mediante el Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o el Certificado de Inversión Pública del Gobierno Nacional (CIPGN), que pueden aplicarse al pago de impuestos.

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Pago del IGV permitirá recuperar inversiones empresariales

ProInversión destacó que uno de los cambios más relevantes de la nueva modalidad es la incorporación del IGV y otros tributos administrados por el Estado como mecanismos para recuperar las inversiones realizadas.

Según explicó Luis del Carpio a RPP, esta ampliación permitirá que más empresas participen en el esquema, especialmente las medianas, ya que la mayoría de ellas cumple con el pago de este impuesto. De esta manera, compañías de distintos tamaños podrán financiar proyectos y servicios públicos utilizando sus obligaciones tributarias, fortaleciendo la colaboración con el Estado para impulsar el desarrollo del país.

Salud, educación y agua potable lideran primera cartera de servicios

La primera cartera presentada por ProInversión incluye intervenciones priorizadas por los ministerios de Salud, Educación y Vivienda. En salud se identificaron 14 oportunidades enfocadas en la prevención y tratamiento de la anemia y la malnutrición, la lucha contra el dengue y otras arbovirosis, la atención oncológica, la salud materno-neonatal y la salud digital.

Entre las acciones previstas figuran servicios de nebulización contra el dengue, campañas de detección temprana de cáncer y programas para ampliar la cobertura de prevención y tratamiento de la anemia.

En educación se priorizarán acciones para mejorar la seguridad y las condiciones de aprendizaje en zonas vulnerables, incluida la demolición parcial de estructuras en riesgo, la instalación de sistemas provisionales para garantizar la continuidad de clases, el mejoramiento del servicio eléctrico y el acondicionamiento térmico en áreas afectadas por friaje y heladas.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda planteó servicios para garantizar acceso temporal a agua segura mediante diagnósticos integrales de agua y saneamiento, así como el abastecimiento de agua potable mediante camiones cisterna u otras modalidades mientras se ejecutan soluciones permanentes.

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