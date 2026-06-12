Proinversión: Líneas 3 y 4 del Metro requerirán más de US$9.000 millones y beneficiarán a 7 millones ¿qué distritos alcanzarán?

Línea 3 del Metro de Lima: inversión de US$5.868 millones y beneficio para 5 millones de habitantes.

Línea 3 del Metro de Lima: inversión de US$5.868 millones y beneficio para 5 millones de habitantes.

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La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) informó que el desarrollo de las Líneas 3 y 4 del Metro de Lima beneficiará directamente a más de siete millones de habitantes de Lima y Callao, mediante una alternativa de transporte urbano masivo, moderna, segura y eficiente.

Ambos proyectos forman parte de la cartera de iniciativas que la entidad impulsa bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

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Durante su participación en el 1° Congreso y Exposición de la Actividad e Industria Ferroviaria en Perú, Yaco Rosas, director de la Dirección de Portafolio de Proyectos de Proinversión, señaló que las Líneas 3, 4 y 7 del Metro de Lima integran la estrategia de la agencia para mejorar la conectividad urbana y contribuir al cierre de brechas de infraestructura en la capital.

Línea 3 del Metro: inversión de US$5.868 millones y beneficio para 5 millones de personas

La Línea 3 del Metro de Lima se encuentra en fase de formulación y contempla una inversión estimada de US$5.868 millones. El proyecto prevé la construcción de 34,8 kilómetros de túnel ferroviario, la implementación de 28 estaciones de pasajeros y el recorrido por 12 distritos de la ciudad.

Según la información presentada por Proinversión, esta infraestructura beneficiará a cinco millones de habitantes.

Uno de los principales impactos será la reducción del tiempo de viaje entre Comas y San Juan de Miraflores, que pasará de aproximadamente dos horas y 30 minutos a solo 54 minutos.

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Línea 4 del Metro conectará Callao y Santa Anita en 45 minutos

La Línea 4 del Metro de Lima contempla una inversión estimada de US$3.169 millones. El proyecto incluye la construcción de 23,6 kilómetros de túnel ferroviario, 20 nuevas estaciones de pasajeros y la adquisición de 44 vehículos de material rodante.

Esta línea beneficiará a dos millones de habitantes y permitirá conectar el Callao con Santa Anita en aproximadamente 45 minutos, frente a las dos horas y 40 minutos que actualmente puede tomar ese recorrido, según Proinversión.

Yaco Rosas destacó el impacto que tendrá la reducción de los tiempos de viaje en la calidad de vida de los ciudadanos. "La población lo agradece. Los que conocemos el Metro sabemos lo que significa reducir viajes que antes podían tomar varias horas", sostuvo.

Proinversión impulsa siete proyectos ferroviarios mediante APP

Además de las Líneas 3, 4 y 7 del Metro de Lima, Proinversión impulsa otros proyectos ferroviarios estratégicos: el Ferrocarril Lima–Ica, el Ferrocarril Andahuaylas–Marcona, el Ferrocarril Lima–Barranca y el Tren Cusco–Chinchero.

El Ferrocarril Lima–Ica contempla una inversión estimada de US$7.210 millones y una extensión de 280 kilómetros. Por su parte, el Ferrocarril Andahuaylas–Marcona demandará US$8.986 millones para desarrollar una vía de 560 kilómetros destinada al transporte mixto de pasajeros y carga. El Ferrocarril Lima–Barranca requerirá US$4.500 millones para una extensión de 245 kilómetros.

En tanto, el Tren Cusco–Chinchero demandará una inversión estimada de US$200 millones y beneficiará a 1,4 millones de habitantes. Este proyecto permitirá conectar la ciudad del Cusco con el futuro Aeropuerto Internacional de Chinchero en aproximadamente 20 minutos.

Según Rosas, el desarrollo de los siete proyectos ferroviarios contribuirá a mejorar la conectividad, la productividad y la competitividad del país, además de facilitar el acceso de millones de peruanos a un transporte más rápido, moderno y seguro.