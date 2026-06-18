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Petroperú alertó a PCM y ProInversión sobre riesgos de desabastecimiento y falta de liquidez, según documentos

Las cartas enviadas durante los primeros días de junio muestran que la petrolera estatal solicitó medidas urgentes para fortalecer su liquidez, evitar problemas de abastecimiento y participar en decisiones vinculadas a sus activos estratégicos.

Cartas de Petroperú alertaron a PCM y ProInversión sobre riesgos financieros y operativos durante "reorganización".
Cartas de Petroperú alertaron a PCM y ProInversión sobre riesgos financieros y operativos durante "reorganización". | Andina
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Petroperú remitió durante los primeros días de junio una serie de comunicaciones a ProInversión en las que alertó sobre problemas de liquidez, riesgos para el abastecimiento de combustibles y posibles afectaciones a activos estratégicos en medio de su proceso de reorganización. Según la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (Fenpetrol), estas advertencias también fueron puestas en conocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y de otras entidades del Estado.

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El gremio sindical difundió un pronunciamiento en el que sostiene que las propias gerencias de Petroperú advirtieron oportunamente sobre dificultades financieras y operativas que podrían comprometer la continuidad de las operaciones de la empresa estatal y la seguridad energética del país.

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Petroperú alertó sobre liquidez, abastecimiento y activos estratégicos

Uno de los documentos citados es la carta GGRL-1449-2026, enviada el 3 de junio a ProInversión. En ella, Petroperú solicitó participar de manera activa en todas las etapas relacionadas con la identificación, evaluación, estructuración y aprobación de los bloques patrimoniales que forman parte del proceso de reorganización empresarial. La estatal señaló que necesitaba conocer las implicancias legales, operativas, financieras y patrimoniales de las decisiones que se encontraban en evaluación.

Otra comunicación, identificada como la carta GGRL-1418-2026 del 1 de junio, respondió observaciones de ProInversión sobre la situación de inventarios y liquidez de la empresa. Según el documento, Petroperú indicó que parte de la información cuestionada ya había sido remitida previamente mediante informes técnicos y comunicaciones oficiales. Asimismo, sostuvo que las dificultades para mantener inventarios adecuados respondían a restricciones financieras y no a problemas de planificación operativa.

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Las alertas también alcanzaron al abastecimiento de combustibles. A través de la carta GGRL-1521-2026, del 5 de junio, la empresa informó que el cierre de puertos en Talara por condiciones climáticas adversas incrementaba los riesgos para la recepción de cargamentos de crudo e insumos estratégicos. Petroperú advirtió, además, que no contaba con niveles mínimos de inventarios de seguridad debido a las limitaciones de liquidez que enfrenta actualmente.

En esa misma comunicación, la estatal solicitó medidas para asegurar recursos financieros que permitan garantizar mayores volúmenes de crudo y mantener la continuidad de las operaciones de refinación.

A ello se suma la carta GOLE-1390-2026, del 4 de junio, mediante la cual Petroperú informó sobre la declaratoria de fuerza mayor relacionada con el Oleoducto Norperuano. La empresa indicó que la falta de demanda para el transporte de hidrocarburos estaba afectando el equilibrio económico-financiero de esta infraestructura estratégica.

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PCM y ProInversión recibieron las advertencias, según el gremio petrolero

Según el pronunciamiento, las comunicaciones no solo fueron dirigidas a ProInversión. Fenpetrol asegura que también fueron remitidas a la PCM y a otras entidades involucradas en el proceso de reorganización empresarial, por lo que sostiene que las autoridades tenían conocimiento de los riesgos advertidos por la petrolera estatal.

El gremio considera que estas alertas evidencian problemas que debieron ser atendidos oportunamente y cuestiona que la empresa haya tenido que reiterar pedidos relacionados con financiamiento, abastecimiento y participación en decisiones sobre sus activos estratégicos.

En esa línea, también rechazó las versiones que califican a Petroperú como una empresa inviable y recordó que la estatal registró una utilidad neta de US$133,2 millones durante el primer trimestre de 2026 y más de US$208 millones acumulados al cierre de abril. A su juicio, estos resultados muestran que la empresa tiene capacidad de recuperación si cuenta con condiciones adecuadas para consolidar su sostenibilidad financiera y operativa.

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