Luis Del Carpio vuelve a la Dirección Ejecutiva de Proinversión: perfil y hoja de vida

Luis Del Carpio retorna a Proinversión. Había asumido la dirección ejecutiva en febrero de este año en reemplazo de José Salardi. Foto: MEF

Luis Del Carpio retorna a Proinversión. Había asumido la dirección ejecutiva en febrero de este año en reemplazo de José Salardi. Foto: MEF

Luego de más de un mes de estar en el cargo, Tabata Vivanco Del Castillo dejó de ser la Directora Ejecutiva de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión). En su lugar, el gobierno de José Jerí designó a Luis Del Carpio, quien retorna a dicha instancia de dirección bajo el respaldo de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Dicha decisión se formalizó a través de las resoluciones supremas Nº 032-2025-EF y Nº 033-2025-EF, publicadas este 22 de octubre en el diario Oficial El Peruano. Como se observa, la rotación también es una constante en Proinversión, ya que diversos titulares del MEF efectuaron estos cambios y provienen de las filas de la agencia.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI, 10 AÑOS PARA UN ARCHIVO Y T3RRUQU34R COMO MÉTODO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Hay que recordar que la exdirectora ejecutiva, Tabata Vivanco, ejercía simultáneamente la presidencia encargada de Corpac por disposición del exministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes. Ello contravenía lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 292-2024-EF que sistematiza y optimiza la eficiencia de la actividad empresarial del Estado.

Luis Del Carpio retorna a Proinversión: hoja de vida

Luis Del Carpio Castro es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y tiene más de 20 años de experiencia impulsando APP como Telecabinas Kuélap, Puerto Salaverry y el Anillo Vial Periférico, según indica en su perfil de Linkedin. Además, es magíster en Administración y en Finanzas por la Universidad Pacífico, así como doctor en Gestión Económica Global en la UNMSM.

Hasta la fecha, se desempeña como presidente del directorio del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) y ocupó los cargos de jefe de la Dirección Especial de Proyectos, responsable del portafolio de proyectos de infraestructura de transporte, comunicaciones, salud, turismo, irrigación y minería, entre otros.

Su retorno luego de coincide con la nueva gestión de la titular del MEF, Denisse Miralles, quien fue directora del Portafolio de Proyectos y de Inversiones Descentralizadas de Proinversión. Desde el gobierno buscarían mantener su apuesta por la ejecución de inversiones y en particular, por las Asociaciones Público Privadas (APP) como ocurrió durante la etapa del exministro Salardi.

¿De qué se encarga Proinversión?

Proinversión es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera. Entre sus principales funciones destacan la ejecución de la política nacional de promoción de la inversión privada; la promoción de la incorporación de la inversión privada en servicios públicos y obras públicas de infraestructura, así como en activos, proyectos y empresas del Estado y demás actividades estatales

De igual forma, la agencia orienta a los inversionistas en la gestión de trámites y actividades necesarias para materializar iniciativas y proyectos de inversión en el ámbito de su competencia, así como atender las dificultades que se presenten durante la ejecución de las inversiones y operaciones comprometidas en los contratos.