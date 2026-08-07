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Economía

Más de 145 000 jubilados de la ONP reciben un 25% adicional en su pensión en agosto

¿Quiénes acceden a este beneficio? Los pensionistas de jubilación del Sistema Nacional de Pensiones que cumplen 80 años pueden acceder a la Bonificación por Edad Avanzada (BEA). En agosto, este beneficio alcanza a 145.318 jubilados del régimen 19990 en todo el país.

Jubilados de la ONP reciben un 25% adicional en su pensión de agosto.
Jubilados de la ONP reciben un 25% adicional en su pensión de agosto.
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Los jubilados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que han cumplido 80 años cuentan con un beneficio que les permite incrementar sus ingresos mensuales. Se trata de la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que equivale al 25% de la pensión que percibía el asegurado al momento de alcanzar dicha edad.

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En agosto de 2026, 145.318 pensionistas del Decreto Ley N° 19990 reciben esta bonificación a nivel nacional.  Del total de beneficiarios, 133.370 son pensionistas del régimen regular, es decir, cuentan con 20 o más años de aportes, mientras que 11.948 reciben una pensión proporcional, correspondiente a quienes acreditaron entre 10 y menos de 20 años de aportes.

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¿Cuánto reciben los jubilados de la ONP por la BEA?

La Bonificación por Edad Avanzada representa un 25% adicional calculado sobre la pensión que recibía el jubilado cuando cumplió los 80 años. Por ejemplo, si un pensionista percibía S/ 800 al momento de alcanzar esa edad, le corresponde una bonificación de S/ 200. De esta manera, recibirá S/ 1.000 considerando ambos conceptos.

PUEDES VER: Pago ONP agosto 2026: revisa el cronograma oficial y conoce las fechas de depósito por apellido

El monto de la bonificación se incorpora al pago que recibe regularmente el pensionista.

¿Los pensionistas deben solicitar la bonificación del 25%?

No. Una de las características de este beneficio es que su otorgamiento se realiza de oficio, por lo que el pensionista no necesita presentar una solicitud ni efectuar un pago para acceder a la bonificación.

Una vez que el jubilado cumple los 80 años y reúne las condiciones establecidas, la ONP realiza el reconocimiento correspondiente. El pago se realiza junto con la pensión.

El beneficio no alcanza a quienes reciben pensiones de viudez, orfandad o ascendencia.

¿Tienes dudas sobre la BEA?

Si tienes consultas sobre la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), comunícate con ONP. Te escucha al (01) 634-2222, opción 1, de lunes a viernes, de 8.00 a. m. a 5.30 p. m. También puedes acceder a los servicios de la ONP a través de onpvirtual.pe.

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