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Economía

OCDE advierte riesgos fiscales y electorales para Perú pese a crecimiento económico cercano al 3%

La economía peruana mantendría un crecimiento cercano al 3% durante los próximos dos años, según el último informe de la OCDE. Sin embargo, el organismo advirtió que el país enfrenta riesgos asociados al proceso electoral, las presiones sobre las cuentas fiscales, el impacto de fenómenos climáticos y el aumento de los costos energéticos.

OCDE alerta que riesgos fiscales y electorales podrían afectar el crecimiento económico de Perú.
OCDE alerta que riesgos fiscales y electorales podrían afectar el crecimiento económico de Perú. | Composición LR/ Difusión
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La economía peruana mantendrá un crecimiento cercano al 3% durante los próximos dos años, pero la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que los riesgos fiscales, la incertidumbre electoral y las presiones inflacionarias podrían limitar el avance del país. La entidad proyectó una expansión de 2,9% en 2026 y 2027 y planteó la necesidad de reconducir las finanzas públicas para preservar la estabilidad macroeconómica.

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El organismo internacional considera que el crecimiento seguirá apoyado principalmente en la demanda interna, especialmente en el consumo privado y la inversión. No obstante, advierte que diversos factores podrían limitar el desempeño económico, entre ellos la incertidumbre vinculada al proceso electoral, posibles efectos del Fenómeno El Niño, problemas en el suministro interno de gas y mayores costos de energía derivados de los conflictos geopolíticos internacionales.

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OCDE prevé desaceleración de la economía peruana en 2026

De acuerdo con el informe, la economía peruana mantiene una importante capacidad de resistencia pese a un entorno internacional complejo y a diversos choques internos. Durante 2025, el PBI avanzó 3,4%, mientras que en el primer trimestre de 2026 la actividad económica mantuvo un crecimiento de alrededor de 3,5%.

La OCDE destaca que detrás de este desempeño se encuentra la fortaleza del consumo privado, respaldado por la mejora de los ingresos laborales y la recuperación del empleo formal. Asimismo, la inversión continúa mostrando señales favorables, impulsada por el sector construcción y por la demanda de bienes de capital.

La organización advierte que el crecimiento perderá algo de impulso durante los próximos años debido a factores temporales que afectan la oferta.

La organización advierte que el crecimiento perderá algo de impulso durante los próximos años debido a factores temporales que afectan la oferta.

Entre los indicadores que reflejan esta tendencia, el organismo resalta que el empleo formal creció 5,7% en marzo, mientras que los ingresos nominales promedio avanzaron 8,2% en el mismo periodo.

Además, los elevados precios internacionales del cobre continúan favoreciendo a la economía peruana. La OCDE señala que las cotizaciones del metal permanecen en niveles históricamente altos, lo que contribuye a sostener los ingresos por exportaciones y fortalece el desempeño del sector externo.

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No obstante, el organismo advierte que el crecimiento perderá algo de impulso durante los próximos años debido a factores temporales que afectan la oferta. Entre ellos figuran las tensiones geopolíticas que presionan los costos de energía y fertilizantes, las restricciones observadas en el suministro interno de gas y los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

En línea con esta evaluación, el Mag. Mario Vergara, especialista económico y financiero, consideró que la proyección de crecimiento de 2,9% para 2026 sigue siendo favorable, aunque representa una moderación respecto al avance de 3,4% registrado en 2025. "Al día de hoy es una proyección positiva y optimista del 2,9%, aunque menor al crecimiento de 3,4% registrado en 2025", señaló a La República.

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Según explicó, la revisión de las perspectivas responde principalmente a factores externos e internos que han afectado la actividad económica. "La estimación ha sido reducida principalmente por la crisis en Oriente Medio y su impacto en los precios de la energía y los fertilizantes, así como por la deflagración ocurrida en Camisea en marzo, que provocó restricciones en el suministro interno de gas y de alguna manera ralentiza algunas actividades económicas", indicó. Asimismo, advirtió que el Fenómeno El Niño Costero podría seguir afectando las actividades agrícolas y pesqueras hasta inicios de 2027.

A estos riesgos se suma la incertidumbre asociada al proceso electoral, un factor que históricamente suele influir en las decisiones de inversión del sector privado. En ese sentido, Vergara sostuvo que las perspectivas económicas podrían variar en función del resultado de los comicios. "Es una proyección al día de hoy, pero va a depender de quién salga elegido este domingo", afirmó.

Inflación, energía y Fenómeno El Niño presionarán los precios

Otro de los principales mensajes del informe está relacionado con la evolución de la inflación. La OCDE considera que el aumento reciente de los precios responde principalmente a choques temporales de oferta y no a un sobrecalentamiento de la economía.

La inflación anual alcanzó el 4% en abril, superando el rango meta establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Según el organismo, este incremento estuvo impulsado por el aumento de los precios de los combustibles, interrupciones temporales en el suministro interno de gas y condiciones climáticas adversas que elevaron el costo de algunos alimentos.

La inflación anual alcanzó el 4% en abril, superando el rango meta establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

La inflación anual alcanzó el 4% en abril, superando el rango meta establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Asimismo, la inflación subyacente, que mide la tendencia más estructural de los precios, llegó a 4,4% y mostró que el encarecimiento de la energía ya se está sintiendo en el transporte y otros servicios.

La OCDE prevé que estas presiones continuarán durante parte de 2026. El aumento de los precios del petróleo, asociado a la evolución del conflicto en Oriente Medio, así como el encarecimiento de fertilizantes e insumos energéticos, podrían mantener elevados algunos costos de producción. En ese contexto, respalda una postura monetaria neutral del BCRP, aunque advierte que una inflación más persistente podría obligar a endurecer la política monetaria.

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OCDE cuestiona la política fiscal y pide reforzar la disciplina presupuestaria

El mayor llamado de atención del informe está en la posición fiscal de Perú, pues esta sigue siendo expansiva pese a que la economía mantiene un crecimiento cercano al 3% y se ve favorecida por los elevados precios de los minerales.

El organismo proyecta que el déficit fiscal llegará a 2,1% del PBI en 2026 y a 1,9% en 2027. Si bien estas cifras son menores a las observadas en años recientes, todavía se ubican por encima de lo que contempla la regla fiscal.

En ese escenario, la OCDE considera importante retomar una trayectoria de reducción del déficit que permita preservar la fortaleza de las cuentas públicas.

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El informe también advierte sobre la aprobación de gastos permanentes sin una fuente estable de financiamiento. Según señala, este tipo de medidas puede aumentar la presión sobre las finanzas del Estado y afectar la credibilidad de la política fiscal.

Entre las medidas propuestas figuran una mayor eficiencia del gasto público, la ampliación de la base tributaria y el fortalecimiento de los ingresos fiscales permanentes.

Más allá del frente fiscal, la OCDE señala que el país aún enfrenta desafíos para elevar su potencial de crecimiento. Entre ellos menciona la necesidad de impulsar la inversión privada, reducir trabas para el desarrollo de proyectos y fortalecer la seguridad energética, especialmente tras los recientes problemas registrados en el suministro de gas. Para el organismo, avanzar en estos temas será importante para sostener el crecimiento de la economía en los próximos años.

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