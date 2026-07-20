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Renato Rossini sorprendió al anunciar su candidatura a la alcaldía de Jesús María para las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026. Sin embargo, más allá de su candidatura, lo que captó la atención fue una de las propuestas que presentó durante una entrevista en televisión, donde habló sobre un documento que serviría para identificar a los vecinos del distrito y brindarles beneficios exclusivos.

La iniciativa fue planteada durante una conversación en 'Willax Noticias'. "Lo que estaba pensando para mis vecinos es crear un DNI jesusmariano", manifestó. Sin embargo, sus declaraciones generaron algunos comentarios en redes sociales, en los que varios usuarios calificaron la propuesta como innecesaria.

Renato Rossini plantea crear un "DNI jesusmariano" para los vecinos del distrito

Durante la entrevista, el padre de Renato Rossini Jr. explicó que uno de sus proyectos consiste en elaborar un registro de todos los habitantes del distrito para luego otorgarles un documento que los identifique como vecinos de Jesús María. Según indicó, la iniciativa incluiría tanto a quienes ya residen en la jurisdicción como a los nuevos habitantes.

"Hacer un censo de todas las personas que son nuevas… y todos los que ya vivimos en Jesús María y que tengamos un DNI", sostuvo el candidato de Alianza para el Progreso (APP). Además, explicó que este documento permitiría acreditar la condición de vecino y acceder a determinados beneficios municipales. "Tú dices que eres vecino de Jesús María y que te acoges a ciertos beneficios otorgados por el distrito", añadió.

La propuesta de Renato Rossini desata críticas en redes sociales

Durante la entrevista, la periodista Alvina Ruiz consultó al actor cuál sería la diferencia entre el documento que propone y el Documento Nacional de Identidad (DNI) emitido por el Reniec, considerando que este ya consigna el domicilio de cada ciudadano. Frente a la interrogante, Rossini insistió en que su propuesta contempla un documento completamente distinto.

"Diferente al de todos", respondió el candidato cuando fue consultado sobre la utilidad del nuevo documento. Incluso después de que la periodista le recordara que el DNI nacional ya permite identificar el lugar de residencia de cada persona, el actor defendió su iniciativa. "No, porque sería algo mucho más especial", afirmó.

Las declaraciones del actor provocaron una serie de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la viabilidad de la propuesta. Entre los comentarios más compartidos destacaron frases como: "Mientras iba diciéndolo se iba dando cuenta que era una mala idea", "Renato, mejor en la actuación" y "Eso pasa cuando no hay filtro para ser político".