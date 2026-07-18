ONP: Estado respalda con S/42 millones la emisión de bonos para afiliados que migraron a las AFP

La ONP evalúa el historial de aportes antes de emitir los Bonos de Reconocimiento para los afiliados que cumplen los requisitos. | Composición LR/IA

La ONP evalúa el historial de aportes antes de emitir los Bonos de Reconocimiento para los afiliados que cumplen los requisitos. | Composición LR/IA

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El Estado contará este año con una garantía de hasta S/42 millones para respaldar la emisión de Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 136-2026-EF y forma parte de las operaciones de endeudamiento interno autorizadas para el Año Fiscal 2026.

En ese sentido, el decreto no modifica las condiciones para acceder a una pensión ni incorpora nuevos beneficios para los afiliados. Lo que hace es garantizar financieramente la emisión de títulos que reconocen los aportes efectuados por trabajadores que dejaron el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para incorporarse al Sistema Privado de Pensiones (SPP), administrado por las AFP.

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¿Qué dispone el decreto?

La norma autoriza al Gobierno Nacional a otorgar una garantía por hasta S/42 millones a favor de los Bonos de Reconocimiento y Bonos Complementarios que emitirá la ONP durante el presente ejercicio fiscal. Asimismo, establece que la propia entidad atenderá la redención de estos títulos con cargo a su presupuesto institucional y faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a emitir las disposiciones complementarias necesarias para ejecutar la medida.

El decreto se enmarca en la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que autoriza operaciones de endeudamiento interno. De ese marco presupuestal se reserva el monto destinado a respaldar los bonos emitidos por la ONP.

¿Qué son los Bonos de Reconocimiento?

Los Bonos de Reconocimiento son documentos emitidos por la ONP para reconocer los aportes que realizaron determinados trabajadores al Sistema Nacional de Pensiones antes de trasladarse al Sistema Privado de Pensiones. Su valor se incorpora a la Cuenta Individual de Capitalización del afiliado y forma parte del cálculo de la pensión que recibirá en una AFP.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) precisa que existen tres tipos de Bonos de Reconocimiento, cada uno con requisitos específicos relacionados con la fecha de afiliación y el tiempo de aportes efectuados al antiguo sistema público. La ONP es la entidad encargada de calcular y emitir estos títulos, los cuales son respaldados con recursos del Estado.

En ese sentido, la garantía aprobada por el Ejecutivo no representa un nuevo gasto destinado a ampliar la cobertura previsional, sino un mecanismo financiero para asegurar el cumplimiento de obligaciones que ya existen en la legislación peruana.

¿Quiénes pueden acceder al Bono de Reconocimiento?

El Bono de Reconocimiento no está dirigido a todos los afiliados a una AFP. Pueden acceder quienes realizaron aportes al Sistema Nacional de Pensiones antes de trasladarse al Sistema Privado de Pensiones y cumplen los requisitos establecidos para cada modalidad de bono.

Entre las condiciones generales figura haber aportado al antiguo sistema público durante el período exigido por la normativa y haberse incorporado posteriormente a una AFP. La evaluación de cada caso corresponde a la ONP, que verifica el historial de aportaciones antes de emitir el bono.

¿Cómo se solicita?

El trámite se inicia, por lo general, a través de la AFP en la que se encuentra afiliado el trabajador. La administradora recopila la documentación necesaria y la remite a la ONP para que esta verifique el cumplimiento de los requisitos, determine el monto que corresponde y emita el Bono de Reconocimiento cuando la solicitud resulta procedente.

Una vez emitido, el bono se incorpora a la Cuenta Individual de Capitalización del afiliado y será considerado al momento de calcular la pensión que recibirá en el Sistema Privado de Pensiones.

La publicación del decreto no implica que más trabajadores accedan automáticamente a un Bono de Reconocimiento ni modifica los requisitos para obtenerlo. Tampoco altera el funcionamiento del Sistema Nacional de Pensiones o del Sistema Privado de Pensiones.