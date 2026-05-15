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Economía

Economía peruana creció 3,2% en marzo: construcción se disparó, pero minería retrocedió ante crisis del gas

De acuerdo con el INEI, en marzo, el avance de obras privadas y públicas, junto con el mayor consumo y comercio, impulsó el crecimiento de la economía peruana. Sin embargo, sectores como minería, hidrocarburos, pesca y agro mostraron resultados negativos.

La actividad económica acumuló un crecimiento de 3,53% en el primer trimestre del año.
La actividad económica acumuló un crecimiento de 3,53% en el primer trimestre del año. | Créditos: Andina/Composición IA
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La economía peruana mantuvo su ritmo de crecimiento en marzo de 2026. El Producto Bruto Interno (PBI), indicador que mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en el país, avanzó 3,21% frente al mismo mes del año pasado (4,93%), informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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El resultado fue impulsado principalmente por los sectores construcción, otros servicios, comercio y manufactura, que en conjunto explicaron cerca del 73% del crecimiento total del país.

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Con este desempeño, la actividad económica acumuló un crecimiento de 3,53% en el primer trimestre del año. Además, en el periodo abril del 2025-marzo del 2026, la economía peruana mostró una expansión anualizada de 3,40%.

Economía peruana, PBI

Economía peruana, PBI

Construcción como el gran motor

El sector construcción registró el mayor avance entre las principales actividades económicas al crecer 15,6% en marzo. Este resultado estuvo relacionado con un fuerte aumento del consumo interno de cemento, que subió 17,8%, explicado por un mayor dinamismo de proyectos privados vinculados a minería, energía, comercio e infraestructura.

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También influyó el incremento de obras públicas ejecutadas por gobiernos regionales y municipios, especialmente en proyectos de carreteras, servicios básicos y edificios no residenciales.

Es decir, hubo más obras en marcha tanto desde el sector privado como desde el Estado, lo que generó mayor movimiento económico.

Construcción

Construcción

El sector comercio creció 4,1%, impulsado por mayores ventas de materiales de construcción, maquinaria, productos farmacéuticos, supermercados y tiendas por departamento.

Además, destacó el fuerte avance del comercio automotriz, que aumentó 23,6% gracias a una mayor demanda de vehículos SUV, camiones y motocicletas.

Por su parte, la manufactura, actividad vinculada a la transformación industrial de materias primas, avanzó 3,6%.

El resultado estuvo favorecido por una mayor refinación de petróleo, producción de metales y elaboración de azúcar. También crecieron las industrias de bienes de consumo y bienes de capital; es decir, productos destinados al consumo diario y maquinaria para actividades productivas.

Minería e hidrocarburos golpearon el resultado

La minería e hidrocarburos cayó 4,5%, afectada principalmente por el desplome de 35% en hidrocarburos. La caída estuvo relacionada con la rotura del ducto de Camisea, infraestructura que transporta gas natural desde Cusco hacia la planta de fraccionamiento de Pisco. El problema obligó a suspender temporalmente parte de las operaciones de Pluspetrol en los lotes 56 y 88.

Como consecuencia, se redujo fuertemente la producción de líquidos de gas natural (-44,8%), gas natural (-38,9%) y petróleo crudo (-18,3%).

En cambio, la minería metálica, actividad que comprende la extracción de minerales, logró un crecimiento marginal de 0,1%, apoyado por una mayor producción de cobre, plata e hierro. Sin embargo, retrocedieron minerales como zinc, plomo, oro y estaño.

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Acumulado PBI

Acumulado PBI

Pesca y agro también retrocedieron

El sector pesca cayó 12,5%, principalmente por el desplome de la captura de anchoveta destinada a la fabricación de harina y aceite de pescado.

Mientras que en marzo del 2025 se habían capturado más de 56.000 toneladas, este año apenas se registraron poco más de 3.000 toneladas, debido a la baja presencia del recurso en la zona sur del litoral.

Por otro lado, el sector agropecuario retrocedió 0,48% por menores cosechas de productos como páprika, aceituna, arroz, cacao, café y mango. Según reportó el ente estadístico, este resultado estuvo influido por una menor superficie sembrada y condiciones climáticas adversas.

Agrícola

Agrícola

Otros sectores ligados al consumo y los servicios también mostraron resultados positivos. Alojamiento y restaurantes crecieron 4,9% gracias a promociones, apertura de nuevos locales y campañas comerciales. Destacaron pollerías, comidas rápidas, restaurantes y servicios de bebidas.

El transporte, almacenamiento y mensajería avanzó 1,7%, impulsado por el mayor movimiento de pasajeros y carga por carretera y vía aérea. Además, los servicios prestados a empresas crecieron 3,49% y los servicios gubernamentales avanzaron 4,40%.

El sector financiero y seguros retrocedió 0,79%, afectado por una menor colocación de créditos (préstamos) y depósitos, especialmente en empresas financieras y cajas rurales.

El retroceso fue más marcado en créditos de consumo, hipotecarios y préstamos para microempresas.

Esto refleja que, pese al crecimiento económico, todavía existe cautela en parte del sistema financiero y menor dinamismo del crédito en algunos segmentos.

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