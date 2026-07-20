Minería ilegal: Sunat exigirá reportar en un día el robo o pérdida de mercurio y otros químicos

Sunat refuerza la vigilancia del mercurio y otros químicos para combatir la minería ilegal. | Composición LR/ Difusión

Sunat refuerza la vigilancia del mercurio y otros químicos para combatir la minería ilegal. | Composición LR/ Difusión

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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) puso en marcha un nuevo paquete de obligaciones para reforzar el control sobre los insumos químicos que pueden utilizarse en la actividad minera, pero que también pueden ser desviados hacia la minería ilegal.

La medida desarrolla las disposiciones de la Ley N.° 32412 y establece cómo deberán registrar sus operaciones las empresas y usuarios autorizados para comercializar, transportar, almacenar o utilizar sustancias como mercurio, cianuro e hidrocarburos.

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Uno de los principales cambios es que los usuarios estarán obligados a comunicar a la Sunat, en un plazo máximo de un día calendario desde que tomen conocimiento del hecho, cualquier pérdida, derrame, excedente, desmedro o robo de estos insumos. La comunicación tendrá carácter de declaración jurada y deberá realizarse mediante la plataforma virtual de la entidad.

La Resolución de Superintendencia N.° 000135-2026 busca reducir el riesgo de que estas sustancias, pese a tener usos legítimos en diversas actividades económicas, sean utilizadas en la extracción ilegal de oro. El mercurio, por ejemplo, se emplea para separar el oro del material extraído, mientras que el cianuro se utiliza en procesos industriales para recuperar el mineral.

Registro diario y trazabilidad: así funcionará el nuevo control sobre mercurio y combustibles

La regulación crea el Registro Diario de Operaciones, una herramienta con la que la administración tributaria busca mantener la trazabilidad de los insumos químicos desde su ingreso al mercado hasta su uso final.

Con la entrada en vigencia de la norma, los usuarios deberán registrar diariamente los movimientos de estos productos en cada uno de sus establecimientos. Luego, esa información deberá presentarse de forma consolidada cada mes mediante SUNAT Operaciones en Línea.

La obligación alcanza a prácticamente toda la cadena de comercialización. Deberán registrar sus operaciones quienes compren, importen, vendan, exporten, produzcan, consuman, almacenen o transporten insumos químicos fiscalizados.

El registro incluirá ingresos, salidas, producción, uso, transporte y almacenamiento de estas sustancias, lo que permitirá a la administración tributaria conocer el recorrido de cada lote y detectar posibles desvíos hacia actividades ilícitas.

Incluso cuando un usuario no haya realizado operaciones durante un determinado mes, deberá comunicar esa situación a la entidad.

Para facilitar la implementación del sistema, la Sunat estableció un período de adecuación hasta el 31 de agosto. Durante ese tiempo realizará campañas de difusión y capacitación para que las empresas adapten sus procesos antes de que las nuevas obligaciones entren en vigor el 1 de septiembre.

Sunat amplía facultades para fiscalizar insumos químicos

La norma también fortalece las facultades de fiscalización de la administración tributaria. La entidad podrá realizar inspecciones en campo, inmovilizar e incautar insumos químicos, internar vehículos, aplicar sanciones administrativas, suspender o dar de baja a usuarios del registro e implementar medidas especiales de control, como sistemas de videovigilancia.

Además, las acciones de supervisión ya se vienen reforzando en Madre de Dios, una de las regiones con mayor actividad minera ilegal del país. En coordinación con el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la Sunat verifica que las cisternas que ingresan principalmente al distrito de Tambopata descarguen combustibles únicamente en establecimientos autorizados, con el fin de evitar su desvío hacia actividades ilegales.