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“Empresas fantasmas” obtuvieron S/5.000 millones de crédito fiscal de manera indebida

La Sunat intensificó las acciones de fiscalización sobre empresas vinculadas a la emisión de comprobantes por operaciones presuntamente inexistentes. Tres mil Sujetos Sin Capacidad Operativa (SSCO) serían identificados este año, según estima la administración tributaria.

El uso de comprobantes de pago en operaciones no reales continúa siendo uno de los principales mecanismos bajo vigilancia de la administración tributaria.
El uso de comprobantes de pago en operaciones no reales continúa siendo uno de los principales mecanismos bajo vigilancia de la administración tributaria. | Andina
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) proyecta concluir durante este año el proceso de identificación de aproximadamente 3.000 Sujetos Sin Capacidad Operativa (SSCO), empresas que, según sus investigaciones, estarían vinculadas con la emisión de comprobantes por operaciones presuntamente inexistentes. Estas operaciones habrían permitido generar un crédito fiscal sospechoso superior a los S/5.000 millones.

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Desde la entrada en vigor del Decreto Legislativo N.°1532, la entidad ha publicado en su portal institucional la relación de 212 SSCO. Los comprobantes emitidos por estas empresas fueron utilizados por 78.163 clientes para sustentar compras por aproximadamente S/709 millones, de los cuales la autoridad tributaria informó haber recuperado más de S/341 millones.

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De acuerdo con la administración tributaria, estos proveedores presentaban indicios de no contar con infraestructura, personal, activos o recursos económicos suficientes para desarrollar las actividades comerciales consignadas en los comprobantes de pago. Bajo este esquema, los adquirentes podían sustentar indebidamente el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV) y deducir costos o gastos para calcular el Impuesto a la Renta, con lo que reducían el monto de los tributos por pagar.

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El ente recaudador también estima que las deducciones tributarias sustentadas en operaciones no reales habrían generado una pérdida potencial de aproximadamente S/21.504 millones para el Estado, recursos que pudieron destinarse al financiamiento de infraestructura y servicios públicos.

Empresas deben acreditar que las operaciones fueron reales para mantener el crédito fiscal

La identificación de SSCO también tiene efectos sobre las empresas que registraron operaciones con estos proveedores. Si durante un proceso de fiscalización la entidad detecta comprobantes emitidos por una empresa incorporada a este régimen, puede solicitar información adicional para verificar que las transacciones respondieron a actividades económicas efectivamente realizadas.

En esos procedimientos, la evaluación no se limita a la factura emitida. La administración tributaria puede revisar contratos, órdenes de compra, guías de remisión, medios de pago, registros de transporte y otros documentos que permitan acreditar la existencia de la operación comercial. El análisis forma parte de las facultades de fiscalización previstas en la normativa tributaria.

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lr.pe

La incorporación de un proveedor al régimen SSCO tampoco determina por sí sola una infracción para quienes contrataron con esa empresa. Sin embargo, cuando la Sunat concluye que una operación carece de sustento suficiente, el crédito fiscal del IGV y la deducción del gasto para efectos del Impuesto a la Renta pueden ser materia de observación dentro del procedimiento de fiscalización.

En los últimos años, el uso de facturas por operaciones no reales se ha convertido en uno de los mecanismos que concentra parte de las acciones de control de la administración tributaria, debido a su impacto en la recaudación y en la detección de esquemas de evasión fiscal. En ese contexto, el régimen de Sujetos Sin Capacidad Operativa constituye una de las herramientas utilizadas para identificar este tipo de operaciones.

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