HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¡Se mueve el Congreso! Absalón Vásquez entra y López-Chau desafía a Keiko Fujimori | Arde Troya con Juliana Oxenford

Economía

Sunat: cambios en el RUC que debes cumplir para evitar multas de más de 1 UIT

La Sunat implementará nuevas exigencias para reforzar la seguridad de los servicios digitales y simplificar algunos trámites. El incumplimiento de las obligaciones vinculadas a la actualización del RUC puede derivar en multas que, dependiendo del tipo de infracción y del régimen tributario, superan una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Los contribuyentes deberán revisar la información registrada antes de realizar diversos procedimientos ante la Sunat.
Los contribuyentes deberán revisar la información registrada antes de realizar diversos procedimientos ante la Sunat. | Composición LR/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

La digitalización de los servicios tributarios en el Perú entra en una nueva etapa. A partir de la Resolución de Superintendencia N.° 121-2026/SUNAT, más de 11 millones de personas con Registro Único de Contribuyentes (RUC) deberán actualizar o confirmar información clave antes del 31 de agosto de 2026, en un contexto de mayor uso de los servicios tributarios digitales y de nuevas medidas para reforzar la verificación de identidad de los contribuyentes.

Únete a nuestro canal de política y economía

La medida incorpora como requisito obligatorio el registro y validación de un correo electrónico y un número de teléfono celular, que pasarán a ser los canales oficiales de comunicación entre la Sunat y los contribuyentes. Además, ambos datos serán utilizados para los procesos de verificación de identidad en los servicios digitales de la administración tributaria, por lo que mantenerlos actualizados será un requisito para realizar diversos trámites por internet.

TE RECOMENDAMOS

ARGENTINA Y ESPAÑA A LA FINAL DEL MUNDIAL: ¿QUÉ DIRÁ TRUMP? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

¿Qué otros cambios estarán disponibles para los contribuyentes?

Otro de los cambios relevantes es el fortalecimiento de los mecanismos de autenticación para acceder a la Clave SOL. Antes de generar o recuperar las credenciales será necesario validar el correo electrónico y el número de celular mediante códigos de verificación, con el objetivo de reducir los riesgos de fraude y suplantación de identidad.

PUEDES VER: Fiestas Patrias 2026: turismo interno moverá US$254 millones

lr.pe

Asimismo, la resolución incorpora nuevos formularios virtuales en Sunat Virtual que permitirán a las personas naturales cambiar su condición de sin negocio a con negocio, o viceversa, eliminando la necesidad de acudir presencialmente a un centro de servicios.

Este mismo procedimiento integrado estará disponible para quienes inicien actividades económicas o comerciales como independientes. En una sola gestión digital, los usuarios podrán modificar su condición tributaria, actualizar su información general y, cuando corresponda, tramitar la baja de los comprobantes de pago físicos que no hayan sido utilizados.

No actualizar el RUC puede generar multas y afectar otros trámites

Las modificaciones introducidas por la resolución se suman a las obligaciones previstas en el Código Tributario respecto al Registro Único de Contribuyentes. Además de inscribirse en el RUC, los contribuyentes deben comunicar oportunamente cualquier cambio relacionado con el domicilio fiscal, la actividad económica, los establecimientos anexos y demás información registrada ante la administración tributaria, dentro de los plazos establecidos por la Sunat.

El incumplimiento de estas obligaciones puede configurar una infracción tributaria sancionable con multas cuyo monto varía según el régimen tributario y el tipo de contribuyente, pudiendo superar una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). La legislación también contempla un régimen de gradualidad para quienes regularicen la infracción en las condiciones previstas por la administración tributaria.

PUEDES VER: ONP: Estado respalda con S/42 millones la emisión de bonos para afiliados que migraron a las AFP

lr.pe

Mantener la información del RUC actualizada también facilita la realización de diversos procedimientos administrativos. Este registro es utilizado para identificar a personas naturales y empresas en trámites como la modificación del régimen tributario, solicitudes de devolución, fraccionamientos, inscripción de establecimientos anexos, actualización de actividades económicas y otros servicios disponibles mediante Sunat Operaciones en Línea (SOL).

En los últimos años, la Sunat ha incrementado el número de procedimientos que pueden realizarse por canales digitales, por lo que la información registrada en el RUC adquiere un papel cada vez más relevante para acceder a esos servicios y mantener la comunicación entre la administración tributaria y los contribuyentes.

Con la entrada en vigor de estas disposiciones, la actualización del RUC deja de ser un procedimiento meramente administrativo y adquiere un mayor impacto para los contribuyentes. Además de facilitar el acceso a los servicios digitales, el cumplimiento oportuno de esta obligación permitirá reducir el riesgo de infracciones, multas y retrasos en los procedimientos que dependen de la información registrada ante la Sunat.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
“Empresas fantasmas” obtuvieron S/5.000 millones de crédito fiscal de manera indebida

“Empresas fantasmas” obtuvieron S/5.000 millones de crédito fiscal de manera indebida

LEER MÁS
Indecopi multa a negocio peruano con casi S/2 millones por comercializar muñecos Labubu falsificados

Indecopi multa a negocio peruano con casi S/2 millones por comercializar muñecos Labubu falsificados

LEER MÁS
Tribunal Fiscal ordena a Petroperú pagar deuda coactiva a Sunat por US$133 millones

Tribunal Fiscal ordena a Petroperú pagar deuda coactiva a Sunat por US$133 millones

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Oficializado por el MEF: trabajadores CAS recibirán gratificación, CTS y otros beneficios en Fiestas Patrias

Oficializado por el MEF: trabajadores CAS recibirán gratificación, CTS y otros beneficios en Fiestas Patrias

LEER MÁS
ONP: Estado respalda con S/42 millones la emisión de bonos para afiliados que migraron a las AFP

ONP: Estado respalda con S/42 millones la emisión de bonos para afiliados que migraron a las AFP

LEER MÁS
Aeropuerto de Cajamarca es declarado internacional: qué implica la medida para la conectividad aérea

Aeropuerto de Cajamarca es declarado internacional: qué implica la medida para la conectividad aérea

LEER MÁS
Congreso posterga votación del crédito suplementario mientras revisa pedidos de obras, becas y gratificaciones CAS

Congreso posterga votación del crédito suplementario mientras revisa pedidos de obras, becas y gratificaciones CAS

LEER MÁS
Tres regiones del Perú tienen más del 50% de su territorio concesionado para minería: informe advierte tensión ante el nuevo gobierno

Tres regiones del Perú tienen más del 50% de su territorio concesionado para minería: informe advierte tensión ante el nuevo gobierno

LEER MÁS
Esta es la temperatura exacta que debe tener tu aire acondicionado si quieres ahorrar en tu recibo de luz este verano, según Osinergmin

Esta es la temperatura exacta que debe tener tu aire acondicionado si quieres ahorrar en tu recibo de luz este verano, según Osinergmin

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025