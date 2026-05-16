Ernesto Palacio: “No se trata de salir y se acabó, y te conviertes en Juan Diego Flórez o Iván Ayón-Rivas porque eres peruano”

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Bajo todo punto de vista, el mundo está en crisis en no pocos aspectos. Perú tampoco es ajeno a esa realidad. No obstante, no deja de llamar la atención que en contextos así, el arte, la cultura y la creación muestren un altísimo nivel de representación, la cual es legitimada por el favor del público. Esto es lo que, especialmente, está sucediendo en nuestro país, que, como bien sabemos, viene atravesando una etapa muy convulsionada a nivel político. En este orden de cosas, la cultura está cumpliendo una función: es una válvula de escape de la realidad desalentadora e indignante. Por ello, habría que reconocer a toda la industria cultural peruana por no haber hecho suyo el desaliento, por no haber sido cautelosa a la espera de tiempos mejores.

En el terreno musical, las cosas están como para prestar mucha atención. Pensemos en el Festival Internacional de Ópera Alejandro Granda. Este es un festival que lleva más de tres lustros presentando el mejor repertorio operístico de la música clásica. Su prestigio no solo se limita a nuestro ámbito local (es el mayor evento lírico); es igualmente un referente muy importante de Sudamérica.

TE RECOMENDAMOS PATRICIA BENAVIDES SALE LIMPIA Y ESTUDIANTES TOMAN LAS CALLES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

"Aida" de Giseppe Verdi. Foto: Difusión.

En este 2026, el Festival Granda, en el marco de su aniversario 17, estará ofreciendo una de las obras monumentales de Giuseppe Verdi, Aida de 1871. Esta es una trágica historia de amor ambientada en Egipto. En Aida, todo es expansivo, complicado de llevar a cabo, al punto que en Perú solo se ha montado tres veces a lo largo de su historia. En 1923, 2002 y este año.

“Esta es una obra que no se ponía en un teatro grande como sí lo estamos haciendo ahora. Se necesita mucho esfuerzo para lograrlo. Hacer una escenografía imponente, usar una orquesta grande, un coro grande, con mucha gente en el escenario, incluso con cantantes que se enfrentan a una partitura muy exigente”, declara para La República el tenor Ernesto Palacio, fundador y director artístico del Festival Granda. Ernesto Palacio es una de las figuras más importantes de la ópera a nivel mundial.

Aida se presentará este domingo 17, el miércoles 20 y el viernes 22 de mayo en el Gran Teatro Nacional. Bajo la dirección escénica del italiano Renato Bonajuto, la dirección musical de su compatriota Cesare della Sciucca y Sinfonía por el Perú, y con un elenco internacional compuesto por la española Yolanda Auyanet (Aida), el tenor italiano Ivan Magrì (Radamès), la mezzosoprano rusa Zinaida Tsarenko (Amneris), el barítono italiano Marco Caria (Amonasro) y el bajo-barítono Alberto Comes (Ramfis), Aida promete marcar un hito. Esto lo sabe muy bien Ernesto Palacio, quien vio el destino del festival desde su creación: están obligados a hacer espectáculos grandes, con la finalidad de que se conviertan en experiencias.

Ernesto Palacio. Foto: Difusión.

“Yo creo que todas las personas deben ir, aunque sea una sola vez en la vida, a ver una ópera. En la ópera se juntan todas las artes; están el teatro, la música, la escenografía, el texto literario, la historia; si te gusta lo que ves, sigues yendo a ver ópera; si no te gusta, dejas de ir. Nadie tiene la obligación de ir. Nadie nace sabiendo. Muchos jóvenes asisten al festival; quizá empezaron con una curiosidad. A muchos les gusta el espectáculo; a otros la ópera les enriquece su modo de pensar y sentir. La ópera es una experiencia popular. A mí me gusta mucho la ópera italiana, francesa y alemana; pero, en lo personal, no amo tanto la ópera alemana, Wagner, sobre todo. No te tiene que gustar todo”.

En cuanto al apoyo que recibe, en este caso, la ópera en Perú, Palacio señala lo siguiente:

“En Europa y Estados Unidos hay facilidades para hacer óperas. En Perú no tenemos nada de eso. No existe una ley de mecenazgo. Cuando se ha presentado la propuesta, todos los ministerios de Economía la rechazaban porque significaba perder dinero para el Estado. Creen que el PBI se pone en peligro con una ley de mecenazgo. Para el festival hay entradas de todos los precios, hay entradas muy baratas; estos son espectáculos muy costosos, traer a estos artistas de nivel cuesta mucho dinero”. Lo que señala el director artístico no deja de tener asidero, con mayor razón cuando se asume la ópera como si fuera una experiencia ecléctica. A saber, una mirada al tarifario de Aida nos dice que las entradas regulares van de S/50 a S/339.

“Hemos hecho tantas producciones de repertorio muy tradicional y muy imponente como Turandot, Madama Butterfly, La Bohème, La Traviata. Una ópera, en general, vive en los teatros donde se presenta gracias, sobre todo, a su música, que entra a las personas sin pedir permiso. No tienes que ser un conocedor, pero sí tienes que estar abierto a una nueva experiencia y ahí la música es clave. Aida es mérito de Giuseppe Verdi, quien hizo una ópera increíble. Por otro lado, el argumento es impresionante. Está la historia del periodo egipcio, sus guerras y conquistas. La historia de amor que hay dentro de Aida es la clave más importante. Son dos razas y dos pueblos distintos. Radamès y Aida se encuentran, se quieren e incluso deciden morir juntos. Estoy muy entusiasmado porque con esta ópera celebro 25 años, mis bodas de plata, haciendo ópera en Lima. Empecé en el 2001 en el Santa Úrsula, y todos los artistas que estuvieron en esa ocasión son ahora grandes estrellas”.

Alejandro Granda (1898-1962). Fuente: Facebook Tribuna Rosina.

La solvencia del festival resulta obvia, pero la esencia del mismo responde a un factor muy especial. Ernesto Palacio pudo intitular su festival con su propio nombre (por ejemplo, cuando se desempeñó como el maestro de Juan Diego Flórez ya era un indispensable de la ópera mundial), pero la decisión de llamarlo Alejandro Granda corresponde a razones que tienen que ver más con la gratitud, la admiración y no mucho con el lazo emocional que se enhebra durante años.

“Lo hice para que la gente lo recuerde, para que no se olvide que existió un gran tenor que fue el primero de todos los que después tuvo el Perú. Cantó en La Scala y fue dirigido por el gran Toscanini; realizó muchísimas grabaciones discográficas. Yo tuve el honor de conocerlo; estudié pocos meses con él. Era el año 62 y yo era muy joven. Lamentablemente, ese mismo año murió. El festival, además, ha hecho que se conozcan óperas y cantantes peruanos como Juan Diego Flórez e Iván Ayón-Rivas, quienes son los dos que están en lo más alto, hoy en día, en el firmamento operístico. Como ellos, Alejandro Granda tuvo una gran posición en el mundo entero. Perú, hay que saberlo, tiene tradición de ópera. A Alejandro Granda lo conocí meses en casa de Rosa Mercedes Ayarza de Morales; te lo comento porque recuerdo muy bien que en Lima la gente iba a ver ópera. Cuando era niño iba al teatro a ver a las compañías italianas de ópera que venían Lima y así fui pensando en que algún día yo podría ser cantante de ópera. Lo que pasa es que la costumbre de ir a la ópera se paró con el gobierno de Velasco. Creían que la ópera no representaba a la cultura peruana. Volver a comenzar fue muy difícil”.

Ernesto Palacio vive en Italia. En la actualidad, es el director artístico del prestigioso Rossini Opera Festival. En cada regreso al Perú, observa con atención el surgimiento de nuevos talentos en la música clásica. Su lectura no es lejana. Palacio conoce cómo es ese proceso de la consolidación.

Juan Diego Flórez y Ernesto Palacio. Foto: Difusión.

“Lo que siempre les digo a los jóvenes es que se midan para saber hasta dónde pueden llegar. Muchos han salido del Perú, incluso hasta antes que yo. Cuando llegué a Italia, ya había tres cantantes que querían hacer una carrera. Ninguno de los tres hizo nada. No se trata de salir y se acabó, y te conviertes en Juan Diego Flórez o Iván Ayón-Rivas porque eres peruano. Por eso siempre digo que los músicos deben medirse. Y cuidar su cuerpo; ser cantante de ópera es como ser un deportista. Yo gané un concurso en 1972; era un concurso de televisión organizado por la RAI. Así empezó mi carrera. Y siempre me he cuidado. No me gusta aparecer, no me gusta buscar agasajos. Yo siempre estoy trabajando. Empecé como cantante, luego fui representante de cantantes y ahora estoy en la dirección de teatro. No vivo de lo conseguido. Hay muchas cosas por hacer como para estar preocupado por las alabanzas. Soy de perfil bajo”.