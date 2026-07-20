Ingresos tributarios crecen 27,2% en junio, pero la mejora fiscal aún depende del precio de los minerales

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La recaudación tributaria del Gobierno Central registró uno de sus mejores desempeños del año en junio. Los ingresos por impuestos crecieron 27,2% en términos reales frente al mismo mes de 2025, impulsados por el mayor dinamismo de la economía, el aumento de las importaciones y, principalmente, por el ciclo favorable de los precios internacionales de los metales, que elevó la rentabilidad del sector minero.

Para José De Echave, investigador de CooperAcción y exviceministro de Gestión Ambiental, este resultado tiene una explicación clara: el incremento de la recaudación minera está estrechamente ligado al alza de las cotizaciones del cobre y, especialmente, del oro.

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"Ha aumentado significativamente, pero está vinculada principalmente al alza de las cotizaciones. Con precios tan altos del cobre y, sobre todo, del oro, la renta de las empresas mineras ha crecido de manera importante", afirmó en entrevista con La República.

Esa lectura coincide con el último boletín de Actualidad Tributaria de CooperAcción, que advierte que buena parte del avance responde a factores extraordinarios. Por ello mantener este ritmo de ingresos dependerá de reformas que fortalezcan la estructura tributaria y reduzcan la dependencia de los ciclos favorables de las materias primas.

Los ingresos por impuestos crecieron 27,2% en términos reales frente al mismo mes de 2025.

Entre enero y junio, la recaudación acumulada alcanzó los S/ 104.432 millones, un incremento real de 13,1% respecto al mismo periodo de 2025. Solo el Impuesto a la Renta creció 35,7% en junio y acumuló un avance de 13,9% durante el primer semestre.

De Echave considera que este escenario también reabre una discusión pendiente sobre la política tributaria aplicada a la minería. A su juicio, el país debería evaluar si existe margen para ajustar instrumentos como el Impuesto Especial a la Minería y el Gravamen Especial Minero, una posibilidad que también ha sido planteada por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin comprometer la competitividad del sector.

Recaudación minera se dispara 112%, aunque la producción de metales apenas avanzó 1,2%

Los números muestran hasta qué punto la minería explica el boom de la recaudación. El pago del Impuesto a la Renta empresarial, incluida la regularización del sector, aumentó 112% frente al mismo periodo de 2025. Con ello, la actividad concentró el 34,9% de toda la recaudación por este concepto, su mayor participación desde 2008, y aportó el 20,1% de los tributos internos del país, el nivel más alto desde 2007. En términos netos, generó S/19.322 millones para el fisco, más del doble que un año atrás.

El salto, sin embargo, no responde a un incremento similar de la actividad extractiva. Mientras la recaudación se duplicó, la producción metálica apenas avanzó 1,2% al primer trimestre de 2026, impulsada principalmente por el cobre y el zinc, mientras que minerales como el molibdeno, el plomo y el estaño registraron caídas. Aunque ambas cifras corresponden a periodos distintos, la diferencia es suficiente para concluir que el boom tributario no provino de extraer más minerales.

Recaudación minera se dispara 112%, aunque la producción de metales apenas avanzó 1,2%.

La explicación está fuera de las minas. El fuerte aumento del precio del cobre y del oro elevó las utilidades de las empresas mineras y, con ello, el Impuesto a la Renta que debían pagar. A ese efecto se sumó la regularización anual del tributo, que recoge las ganancias efectivamente obtenidas al cierre del ejercicio.

Para De Echave, este comportamiento refleja una debilidad estructural de las cuentas públicas.

"Históricamente la recaudación aumenta cuando los precios de los minerales están altos y cae cuando esas cotizaciones bajan. Como esos precios se determinan en los mercados internacionales, eso genera mucha vulnerabilidad para las finanzas públicas", señaló.

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No es la primera vez que ocurre. Durante el súper ciclo de los metales entre 2007 y 2013, la participación de la minería en la recaudación también alcanzó niveles récord, pero se redujo con fuerza cuando las cotizaciones internacionales retrocedieron. Ese antecedente explica por qué el actual repunte, aunque fortalece las cuentas fiscales, sigue dependiendo de un factor que el Perú no controla.

Reforma tributaria, la tarea pendiente para sostener los ingresos fiscales

El fortalecimiento de la recaudación también permitió mejorar temporalmente las cuentas públicas. A mayo, el déficit fiscal acumulado de los últimos doce meses descendió a 1,6% del PBI, por debajo de la meta de 1,8% prevista para este año. El propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha reconocido que este resultado estuvo favorecido por factores transitorios, entre ellos los elevados precios del cobre y las mayores transferencias de utilidades de entidades públicas.

Frente a este escenario, De Echave sostiene que el siguiente paso debe ser una reforma tributaria de carácter estructural.

"Necesitamos una reforma tributaria estructural. Eso permitiría que los ingresos tributarios mejoren de manera sostenida y no dependan únicamente de la volatilidad de los precios de los minerales", sostuvo.

El exviceministro planteó que esa reforma debería apoyarse en una mayor formalización de la economía, combatir la evasión y el incumplimiento tributario, revisar las exoneraciones fiscales y aumentar el peso de los impuestos directos. A su juicio, solo así el crecimiento de la recaudación dejará de depender de factores que el país no controla, como la cotización internacional de los minerales, y podrá sostenerse incluso cuando el ciclo de precios deje de ser favorable.