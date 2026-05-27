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Camisea: Osinergmin pide agilizar diligencias fiscales para concluir investigación por deflagración

Osinergmin alerta que la falta de autorización de la Fiscalía retrasa el análisis de muestras metálicas de la tubería dañada, crucial para determinar responsabilidades.

Osinergmin pide acelerar investigación por deflagración en Camisea tras casi tres meses.
Osinergmin pide acelerar investigación por deflagración en Camisea tras casi tres meses. | Difusión
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Han pasado casi tres meses desde la deflagración registrada en el ducto de gas de Camisea y, hasta ahora, las causas del incidente ocurrido en el distrito de Megantoni, en Cusco, continúan sin esclarecerse. Frente a esta situación, Osinergmin advirtió que la investigación técnica permanece entrampada debido a que la Fiscalía aún no autoriza las diligencias necesarias para analizar las muestras metálicas de la tubería dañada, consideradas piezas clave para determinar responsabilidades y aplicar eventuales sanciones.

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El organismo supervisor informó que la investigación sobre la deflagración ocurrida el pasado 1 de marzo en una estación de válvulas del sistema de ductos de Camisea se encuentra en su etapa final. Sin embargo, precisó que no puede concluirse porque el Ministerio Público todavía no dispone las acciones requeridas para continuar con la evaluación técnica especializada de las muestras almacenadas en Lurín desde el 26 de marzo de 2026.

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Según detalló la entidad, los estudios de laboratorio sobre las piezas metálicas de la tubería afectada son 'imprescindibles' para establecer las causas del incidente y culminar el proceso de fiscalización.

Ante este escenario, Osinergmin informó que recurrió a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para que, en el marco de sus competencias, exhorten a la Fiscalía de la Nación a acelerar las diligencias pendientes.

La entidad sostuvo que ello permitirá culminar la evaluación técnica 'a la brevedad', cerrar la etapa de fiscalización y aplicar las medidas correspondientes conforme a ley.

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Camisea: Osinergmin ya emitió tres informes sobre el caso

El organismo recordó además que ya emitió tres informes vinculados al incidente en el sistema de transporte de gas de Camisea. El primero, difundido en marzo, concluyó que el concesionario no logró acreditar condiciones excepcionales que justificaran una prórroga por fuerza mayor.

Asimismo, señaló que el segundo y tercer informe, elaborados a fines de abril, identificaron incumplimientos contractuales relacionados con el suministro insuficiente de flujo y presión de gas natural entre el 1 y el 13 de marzo de 2026, periodo en el que se vio afectada la atención de la demanda máxima.

De acuerdo con Osinergmin, ambos documentos fueron remitidos al Minem, en su calidad de concedente, para que adopte las acciones correspondientes.

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