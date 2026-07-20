HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

¡Del Youtube a la TV! ‘Chapa tu money’ se estrenó por América TV y derrotó a ‘Me caigo de risa’ de Latina: ¿cómo les fue en el rating a los programas sabatinos?

'Chapa tu money' debutó en América Televisión el 18 de julio sin Jorge Luna ni Ricardo Mendoza. Ahora, Mateo Garrido Lecca asume la conducción y mantiene la esencia del show.


El programa consiguió 8.9 puntos de rating, quedando en cuarto lugar, superando a 'Me caigo de la risa' con 2.4 puntos, pero por debajo de 'El reventonazo de la Chola'. Fotos: difusión
El programa consiguió 8.9 puntos de rating, quedando en cuarto lugar, superando a 'Me caigo de la risa' con 2.4 puntos, pero por debajo de 'El reventonazo de la Chola'. Fotos: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

¡Del YouTube a la pantalla chica! 'Chapa tu money' debutó por las cámaras de América Televisión el sábado 18 de julio en horario estelar, tomando el espacio que dejó Edson Dávila, 'Edson Pa’ Qué Más'. Cabe recordar que es la primera vez que un formato nacido en el ecosistema digital da su salto definitivo a la televisión abierta. Sin embargo, esta vez es el comediante Mateo Garrido Lecca quien estará al frente de la conducción y no Ricardo Mendoza ni Jorge Luna.

Durante una entrevista para La República, Mateo Garrido Lecca aseguró que la esencia del programa se mantendrá intacta pese al cambio de plataforma. Asimismo, el comediante destacó que el proyecto continúa siendo liderado por el mismo equipo creativo de No Somos TV, encabezado por Cathy Sáenz, lo que permitirá conservar el estilo que convirtió al espacio en uno de los favoritos del público digital.

PUEDES VER: De las redes a la pantalla chica: Mateo Garrido Lecca promete mantener la esencia de 'Chapa tu money' en su llegada a América Televisión

lr.pe

¿Cómo les fue en el rating a los programas sabatinos?

Según Ibope Media, el líder del rating del sábado 18 de julio fue, una vez más, 'El reventonazo de la Chola', con 12,1 puntos, y superó a 'Chapa tu money', que quedó en cuarto puesto del ranking general con 8,9 puntos. Otro programa que lucha por la audiencia del fin de semana es 'JB Noticias', que registró apenas 3,1.

Aunque no logró superar al programa de la Chola Chabuca, 'Chapa tu money' tuvo mejor acogida que su rival principal, 'Me caigo de la risa', programa de Latina. Este espacio conducido por José Peláez tuvo apenas 2,4 puntos y se ubicó en el puesto 25 del ranking general.

'El reventonazo de la chola' fue el programa más visto del sábado 18 de julio.

'El reventonazo de la chola' fue el programa más visto del sábado 18 de julio. Foto: difusión

“Compartir en un formato que conozco hace muchos años, que soy miembro del elenco, que Cathy confía en mí, que Jorge y Ricardo confían en mí, que América confía en mí, pero además que mis compañeros que son parte del elenco confíen en mí; es un lujo. Es un placer trabajar con gente tan talentosa que hace mi trabajo mucho más fácil. Y creo que la gente se ha recontravacilado y ha visto algo diferente. Somos patas, estamos jugando una pichanga de impro y de humor, donde la gente es muy partícipe, coexiste en el show con nosotros, sube, participa y gana plata. Es interactivo y esa es la ventaja que tenemos de hacerlo en el Canut con toda la gente que puede venir”, comentó Garrido Lecca para ‘América espectáculos’.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
‘El reventonazo de la Chola’ derrotó en el rating a ‘Edson Pa Qué Más’, ‘Me caigo de risa’ y ‘JB Noticias’: cuántos puntos hicieron los programas sabatinos

‘El reventonazo de la Chola’ derrotó en el rating a ‘Edson Pa Qué Más’, ‘Me caigo de risa’ y ‘JB Noticias’: cuántos puntos hicieron los programas sabatinos

LEER MÁS
Partido del Mundial de fútbol venció a ‘El Reventonazo de la Chola’ en el rating: ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?

Partido del Mundial de fútbol venció a ‘El Reventonazo de la Chola’ en el rating: ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?

LEER MÁS
‘El reventonazo de la Chola’ derrotó en rating a ‘La granja VIP Perú’ y ‘Edson Pa Qué Más’: ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?

‘El reventonazo de la Chola’ derrotó en rating a ‘La granja VIP Perú’ y ‘Edson Pa Qué Más’: ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina anuncia que dejará su casa en La Molina tras recibir importante reconocimiento: "Es momento de partir"

Magaly Medina anuncia que dejará su casa en La Molina tras recibir importante reconocimiento: "Es momento de partir"

LEER MÁS
Angie Jibaja protagoniza escándalo tras ser retirada de un hotel: exmodelo es acusada de agredir a una mujer

Angie Jibaja protagoniza escándalo tras ser retirada de un hotel: exmodelo es acusada de agredir a una mujer

LEER MÁS
Janick Maceta queda en shock por la belleza de una niña en Cajamarca durante ayuda social: “¡Qué hermosa, por Dios!”

Janick Maceta queda en shock por la belleza de una niña en Cajamarca durante ayuda social: “¡Qué hermosa, por Dios!”

LEER MÁS
Julián Zucchi explota tras derrota de Argentina en el Mundial y desata polémica con presunta indirecta a Perú: "Primero lleguen, ganen algo"

Julián Zucchi explota tras derrota de Argentina en el Mundial y desata polémica con presunta indirecta a Perú: "Primero lleguen, ganen algo"

LEER MÁS
Inés García, la novia de Lamine Yamal, lo sorprende con un beso en la final del Mundial 2026 y le dedica romántico mensaje: “Enhorabuena, mi amor”

Inés García, la novia de Lamine Yamal, lo sorprende con un beso en la final del Mundial 2026 y le dedica romántico mensaje: “Enhorabuena, mi amor”

LEER MÁS
Magaly Medina revela fuertes mensajes de Sheyla Rojas tras anunciar su ruptura con 'Sir Wiston': "Cuando dejas de tocarla..."

Magaly Medina revela fuertes mensajes de Sheyla Rojas tras anunciar su ruptura con 'Sir Wiston': "Cuando dejas de tocarla..."

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025