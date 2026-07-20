El programa consiguió 8.9 puntos de rating, quedando en cuarto lugar, superando a 'Me caigo de la risa' con 2.4 puntos, pero por debajo de 'El reventonazo de la Chola'. Fotos: difusión

El programa consiguió 8.9 puntos de rating, quedando en cuarto lugar, superando a 'Me caigo de la risa' con 2.4 puntos, pero por debajo de 'El reventonazo de la Chola'. Fotos: difusión

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¡Del YouTube a la pantalla chica! 'Chapa tu money' debutó por las cámaras de América Televisión el sábado 18 de julio en horario estelar, tomando el espacio que dejó Edson Dávila, 'Edson Pa’ Qué Más'. Cabe recordar que es la primera vez que un formato nacido en el ecosistema digital da su salto definitivo a la televisión abierta. Sin embargo, esta vez es el comediante Mateo Garrido Lecca quien estará al frente de la conducción y no Ricardo Mendoza ni Jorge Luna.

Durante una entrevista para La República, Mateo Garrido Lecca aseguró que la esencia del programa se mantendrá intacta pese al cambio de plataforma. Asimismo, el comediante destacó que el proyecto continúa siendo liderado por el mismo equipo creativo de No Somos TV, encabezado por Cathy Sáenz, lo que permitirá conservar el estilo que convirtió al espacio en uno de los favoritos del público digital.

¿Cómo les fue en el rating a los programas sabatinos?

Según Ibope Media, el líder del rating del sábado 18 de julio fue, una vez más, 'El reventonazo de la Chola', con 12,1 puntos, y superó a 'Chapa tu money', que quedó en cuarto puesto del ranking general con 8,9 puntos. Otro programa que lucha por la audiencia del fin de semana es 'JB Noticias', que registró apenas 3,1.

Aunque no logró superar al programa de la Chola Chabuca, 'Chapa tu money' tuvo mejor acogida que su rival principal, 'Me caigo de la risa', programa de Latina. Este espacio conducido por José Peláez tuvo apenas 2,4 puntos y se ubicó en el puesto 25 del ranking general.

'El reventonazo de la chola' fue el programa más visto del sábado 18 de julio. Foto: difusión

“Compartir en un formato que conozco hace muchos años, que soy miembro del elenco, que Cathy confía en mí, que Jorge y Ricardo confían en mí, que América confía en mí, pero además que mis compañeros que son parte del elenco confíen en mí; es un lujo. Es un placer trabajar con gente tan talentosa que hace mi trabajo mucho más fácil. Y creo que la gente se ha recontravacilado y ha visto algo diferente. Somos patas, estamos jugando una pichanga de impro y de humor, donde la gente es muy partícipe, coexiste en el show con nosotros, sube, participa y gana plata. Es interactivo y esa es la ventaja que tenemos de hacerlo en el Canut con toda la gente que puede venir”, comentó Garrido Lecca para ‘América espectáculos’.