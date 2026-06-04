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Economía

Cambios en el Ministerio de Trabajo: ¿quiénes son los dos nuevos viceministros? Conoce su formación y trayectoria profesional

El Ministerio de Trabajo renovó sus principales cargos de dirección. Freddy Solano designó a Tomás Flores Noriega y Dante Delgado Polo como nuevos viceministros.

Tomás Flores Noriega y Dante Delgado Polo asumen como viceministros en el MTPE.
Tomás Flores Noriega y Dante Delgado Polo asumen como viceministros en el MTPE. | Foto: Gestión
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Tras asumir la titularidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) el 29 de mayo, el ministro Freddy Solano González oficializó cambios en el sector con la designación de dos nuevos viceministros. Las decisiones se formalizaron este 4 de junio mediante resoluciones supremas publicadas en el Diario Oficial El Peruano y suscritas por el presidente José María Balcázar y el ministro Solano.

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Mediante la Resolución Suprema N.° 019-2026-TR se nombró a Tomás Alejandro Flores Noriega como viceministro de Trabajo. Asimismo, a través de la Resolución Suprema N.° 018-2026-TR, se aceptó la renuncia de Yolanda Erazo Flores, quien ocupaba el cargo desde mayo del 2024.

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Por otro lado, en la Resolución Suprema N.° 021-2026-TR se nombró a Dante Delgado Polo como viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, en reemplazo de Miguel Vegas Carrera. Del mismo modo, la Resolución Suprema N.° 020-2026-TR formalizó la salida del funcionario, quien ocupaba ese puesto desde enero del 2026.

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Tomás Flores Noriega asume el Viceministerio de Trabajo: ¿cuál es su formación y experiencia?

Tomás Flores Noriega es abogado y cuenta con experiencia en la gestión pública vinculada a las políticas de empleo, formación profesional y desarrollo laboral. A lo largo de su carrera ocupó cargos directivos en el MTPE y destacó como director nacional de Promoción del Empleo y Formación Profesional, área encargada de impulsar programas de capacitación e inserción laboral.

Además, fue designado presidente de la Comisión Multisectorial de Capacitación Laboral y Demanda del Mercado de Trabajo, instancia orientada a fortalecer la empleabilidad y la formación de capital humano.

Su trayectoria también incluye la conducción temporal del Programa de Capacitación Laboral Juvenil (ProJoven), así como diversas responsabilidades de dirección dentro del sector Trabajo.

Con más de una década de experiencia en la administración pública, estuvo vinculado al diseño y ejecución de políticas de promoción del empleo, capacitación laboral y fortalecimiento de competencias para trabajadores y jóvenes.

Dante Delgado Polo asume el Viceministerio de Promoción del Empleo: ¿cuál es su formación y experiencia?

Dante Delgado Polo es abogado con experiencia en la administración pública y en la gestión de asuntos legales, administrativos y laborales.

A lo largo de su carrera desempeñó cargos de dirección y asesoría jurídica en distintas entidades del Estado, con lo que consolidó una trayectoria vinculada al derecho público, la gestión institucional y la formulación de criterios legales para la toma de decisiones en organismos gubernamentales.

Entre los principales cargos que ocupó figuran la Dirección General de la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), la Gerencia de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de San Borja y la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

¿Qué habría motivó la salida de Óscar Fernández del Ministerio de Trabajo?

Óscar Fernández Cáceres dejó el cargo de ministro de Trabajo a fines de mayo en medio de una gran controversia relacionada con EsSalud, institución que se encuentra bajo la administración del sector.

Su salida se produjo días después de que se conociera la filtración de información médica atribuida al expresidente Pedro Castillo, lo cual generó cuestionamientos sobre la protección de datos personales y el manejo de información reservada.

Aunque el Ejecutivo oficializó la renuncia sin precisar las razones de la decisión, diversos reportes periodísticos señalaron que la crisis originada habría influido en el cambio de autoridades.

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