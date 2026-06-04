La medida, promovida por Gregory Meeks, se basa en la Ley de Poderes de Guerra de 1973. Trump la calificó de "antipatriótica" en Truth Social

La medida, promovida por Gregory Meeks, se basa en la Ley de Poderes de Guerra de 1973. Trump la calificó de "antipatriótica" en Truth Social

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La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución destinada a limitar la continuidad de la guerra impulsada por Donald Trump contra Irán, en una votación que expuso divisiones dentro del Partido Republicano y abrió un nuevo frente político para la Casa Blanca. La iniciativa obtuvo 215 votos a favor y 208 en contra gracias al apoyo de cuatro legisladores republicanos que se sumaron a la bancada demócrata.

La medida, promovida por el representante Gregory Meeks, se basa en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige autorización del Congreso si se desea mantener operaciones militares prolongadas. Sus impulsores sostienen que la Administración inició la ofensiva contra Irán sin la aprobación requerida. Desde el Ejecutivo rechazan esa interpretación y defienden que el mandatario actuó dentro de sus atribuciones constitucionales como comandante en jefe.

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Trump califica decisión de 'antipatriótica' en Truth Social

La reacción presidencial no tardó en llegar. El líder republicano calificó la decisión de la Cámara de Representantes como una acción 'antipatriótica' y acusó a los legisladores que respaldaron el fallo de interferir en las conversaciones destinadas a poner fin a la ofensiva.

"Ayer, en una votación sin sentido, la Cámara votó, cuatro republicanos corruptos y todos los demócratas, para limitar mis poderes de guerra", escribió en Truth Social. El mandatario añadió que la decisión se produjo "justo en medio de mis negociaciones finales para poner fin al conflicto con la República Islámica de Irán".

Los republicanos que rompieron la disciplina partidaria fueron Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barrett y Warren Davidson. La votación representa uno de los mayores desafíos internos que ha enfrentado Trump desde el inicio de la Operación Furia Épica, nombre otorgado a la campaña militar estadounidense.

La presión económica impulsa críticas a la campaña militar

El deterioro económico asociado a la guerra se convirtió en uno de los argumentos centrales de quienes respaldaron la resolución. Thomas Massie afirmó que el aumento de los costos energéticos y agrícolas viene afectando directamente a los ciudadanos estadounidenses.

"La gente está harta de esto. Están hartos de la gasolina a 5 dólares el galón y del diésel a 6", declaró el congresista de Kentucky tras la votación. También señaló que los agricultores enfrentan dificultades para adquirir fertilizantes debido al impacto de los enfrentamientos en los mercados internacionales.

Brian Fitzpatrick defendió su posición apelando al respeto institucional. "Hay una ley vigente. No veo qué tiene de complicado. Que la lleven al Congreso, que la debatan y que se someta a votación. Así es como se supone que funciona el sistema", afirmó.

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El frente libanés complica las negociaciones

Mientras Washington debate los límites de la autoridad presidencial, la situación en Oriente Medio continúa condicionando cualquier intento de acuerdo. Teherán exige que un eventual pacto incluya un alto el fuego efectivo en Líbano, donde persisten los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá.

La tensión aumentó después de que Tel Aviv reiterara que mantiene la capacidad de atacar Beirut si considera amenazada su seguridad. Paralelamente, el presidente libanés, Joseph Aoun, calificó las conversaciones impulsadas por Estados Unidos como la 'última oportunidad' para alcanzar una tregua duradera.

Trump sostiene que los pactos podrían dar resultados en los próximos días, aunque los intercambios de ataques y las advertencias cruzadas entre los actores regionales mantienen la incertidumbre sobre el futuro del conflicto.

El costo de la guerra: gasolina a 5 dólares el galón en Estados Unidos

La guerra en Irán se ha convertido en un asunto de política doméstica que afecta a millones de estadounidenses. Los legisladores críticos argumentan que el choque ha contribuido al aumento de los precios energéticos y ha generado presión adicional sobre sectores productivos clave.

El líder demócrata Hakeem Jeffries aseguró que la campaña militar "ha costado a los estadounidenses comunes cientos, si no miles, de dólares más en costos adicionales", en especial por el encarecimiento del combustible.

Además, inspectores generales del Pentágono, el Departamento de Estado y USAID iniciaron una revisión conjunta de la operación militar. Según explicaron, la legislación federal obliga a examinar intervenciones que superen los 60 días sin autorización. Los organismos consideran que la contienda ha excedido ese plazo, un punto que podría intensificar el debate en el Congreso estadounidense mientras la resolución avanza hacia el Senado.