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Sociedad

Mafias utilizaban identidades de ciudadanos para ingresar al Perú celulares y perfumes valorizados en S/600.000

Las organizaciones criminales emplean datos de ciudadanos sin conocimiento para registrar pedidos online, encubriendo ventas en el mercado informal y evadiendo impuestos.

SUNAT incauta 300 celulares y 600 perfumes en envíos postales "fantasmas" valuados en más de S/600.000
SUNAT incauta 300 celulares y 600 perfumes en envíos postales "fantasmas" valuados en más de S/600.000 | Foto: Sunat
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) incautó 300 celulares de alta gama y más de 600 perfumes que intentaban ingresar al país mediante envíos postales 'fantasmas', valorizados en más de S/600.000. La intervención se realizó tras labores de inteligencia aduanera y la aplicación de perfiles de riesgo, que permitieron detectar más de 450 envíos vinculados a esta modalidad.

Según la entidad, organizaciones criminales realizan compras por internet y registran los pedidos con datos de ciudadanos que desconocen dichas adquisiciones. En otros casos, utilizan una misma identidad para fraccionar los envíos y simular compras de uso personal, con el objetivo de evitar el pago de impuestos y encubrir operaciones destinadas a la venta en el mercado informal.

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Uso de identidades y fraccionamiento de envíos

Sunat precisó que esta modalidad, conocida como 'paquetería fantasma', aprovecha el régimen de envíos de entrega rápida para ingresar mercancías sin tributar como corresponde. Entre los productos detectados figuran equipos de telefonía móvil de alta gama, como iPhone, Samsung y Redmi, además de perfumes de distintas marcas.

La entidad advirtió que continuará reforzando las acciones de control en los distintos regímenes de importación, por vía aérea, marítima, terrestre y fluvial, con el fin de combatir el contrabando, la evasión tributaria y la suplantación de identidades que afecta la seguridad ciudadana.

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