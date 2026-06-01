SUNAT incauta 300 celulares y 600 perfumes en envíos postales "fantasmas" valuados en más de S/600.000 | Foto: Sunat

SUNAT incauta 300 celulares y 600 perfumes en envíos postales "fantasmas" valuados en más de S/600.000 | Foto: Sunat

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) incautó 300 celulares de alta gama y más de 600 perfumes que intentaban ingresar al país mediante envíos postales 'fantasmas', valorizados en más de S/600.000. La intervención se realizó tras labores de inteligencia aduanera y la aplicación de perfiles de riesgo, que permitieron detectar más de 450 envíos vinculados a esta modalidad.

Según la entidad, organizaciones criminales realizan compras por internet y registran los pedidos con datos de ciudadanos que desconocen dichas adquisiciones. En otros casos, utilizan una misma identidad para fraccionar los envíos y simular compras de uso personal, con el objetivo de evitar el pago de impuestos y encubrir operaciones destinadas a la venta en el mercado informal.

TE RECOMENDAMOS KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ: TODO LO QUE DEJÓ EL DEBATE PRESIDENCIAL 2026 | ARDE TROYA

Uso de identidades y fraccionamiento de envíos

Sunat precisó que esta modalidad, conocida como 'paquetería fantasma', aprovecha el régimen de envíos de entrega rápida para ingresar mercancías sin tributar como corresponde. Entre los productos detectados figuran equipos de telefonía móvil de alta gama, como iPhone, Samsung y Redmi, además de perfumes de distintas marcas.

La entidad advirtió que continuará reforzando las acciones de control en los distintos regímenes de importación, por vía aérea, marítima, terrestre y fluvial, con el fin de combatir el contrabando, la evasión tributaria y la suplantación de identidades que afecta la seguridad ciudadana.