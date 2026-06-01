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Más financiamiento para empresas y familias: crédito al sector privado se aceleró y alcanzó una expansión de 8,7% en abril

El Banco Central de Reserva del Perú informó que el crédito al sector privado aceleró su crecimiento en abril, con un mayor impulso de los préstamos empresariales y un avance sostenido del financiamiento a las familias.

El saldo total de créditos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y cooperativas llegó a S/447.660 millones al cierre de abril.
El saldo total de créditos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y cooperativas llegó a S/447.660 millones al cierre de abril. | Andina
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El crédito al sector privado aceleró su crecimiento y alcanzó una tasa interanual de 8,7% en abril, su mayor ritmo en más de un año, de acuerdo con cifras difundidas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). El resultado refleja una mayor demanda de financiamiento tanto por parte de empresas como de familias, en un escenario de recuperación de la actividad económica.

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El saldo total de créditos otorgados por bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales y cooperativas llegó a S/447.660 millones al cierre de abril. Esta cifra representa, además, un incremento de 1,9% respecto a marzo.

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El crédito al sector privado aceleró su crecimiento y alcanzó una tasa interanual de 8,7% en abril, su mayor ritmo en más de un año.

El crédito al sector privado aceleró su crecimiento y alcanzó una tasa interanual de 8,7% en abril, su mayor ritmo en más de un año.

El mayor impulso provino de las empresas. El crédito empresarial registró una expansión interanual de 9%, superior al 6,9% observado el mes previo. En términos mensuales, avanzó 2,5%, alcanzando un saldo de S/260.275 millones.

Por su parte, los préstamos dirigidos a las personas crecieron 8,2% frente a abril de 2025, por encima del 7,6% reportado en marzo. El saldo de este segmento se ubicó en S/187.386 millones, tras registrar un aumento de 1,1% respecto al mes anterior.

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El comportamiento del crédito es considerado un indicador relevante del dinamismo económico, ya que permite medir la disposición de empresas y hogares para invertir, consumir o financiar nuevos proyectos. Un mayor acceso a préstamos suele estar asociado a una recuperación de la actividad productiva y de la confianza económica.

La expansión observada en abril se produjo tanto en moneda nacional como extranjera. El crédito en soles pasó de crecer 5,9% en marzo a 7,4% en abril, mientras que el financiamiento en dólares aceleró su avance de 12,3% a 13,4% en el mismo periodo.

Los datos del BCRP reflejan una mayor demanda de crédito por parte de empresas y familias, lo que impulsó el crecimiento del financiamiento durante abril.

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