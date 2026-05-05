Canasta básica sube: un hogar en Perú necesita S/1.848 al mes para no ser pobre, según el INEI

Pobreza. Una familia requiere al menos S/1.848 mensuales para cubrir sus necesidades básicas | EFE/Paolo Aguilar | EFE/Paolo Aguilar

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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer hoy martes los resultados de la pobreza monetaria 2025, que confirman un aumento sostenido en el costo de vida en el país.

Según el reporte, la línea de pobreza total, que explica el costo de la canasta básica de consumo (alimentos y no alimentos), se incrementó a S/462 mensuales por persona en el 2025, lo que representa un incremento de 1,7% frente al 2024 (S/454).

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Llevado a un hogar promedio de cuatro integrantes, según traza el ente estadístico, implica que una familia requiere al menos S/1.848 mensuales para cubrir sus necesidades básicas, que incluyen alimentación, vivienda, transporte, salud y educación. Quienes no alcanzan ese umbral son considerados pobres monetarios.

Casi 9 millones en Perú no logran cubrir la canasta básica

El encarecimiento de la canasta básica afecta a la cuarta parte de la población peruana, que no logra cubrir estos niveles de gasto. En 2025, la pobreza monetaria afectó al 25,7% de la población, lo que equivale a 8 millones 823.000 personas.

En hogares, esto representa aproximadamente 2,2 millones de familias que no logran cubrir la canasta básica de consumo. Si bien en el último año, 567.000 personas salieron de la pobreza, la recuperación es insuficiente, toda vez que vivimos rezagados frente a la prepandemia.

En 2019, la pobreza se ubicaba en 20,2%, por lo que el nivel actual se mantiene 5,5 puntos porcentuales por encima, evidenciando un rezago de seis años.

Pobres extremos en Perú: cuando no alcanza ni para alimentarse

Dentro de la población pobre, una parte enfrenta condiciones más severas. La línea de pobreza extrema se fijó en S/260 por persona, lo que corresponde al costo de la canasta básica alimentaria.

Así, un hogar de cuatro integrantes necesita al menos S/1.040 mensuales solo para cubrir alimentación. Quienes están por debajo de ese nivel se encuentran en pobreza extrema. En 2025, este grupo representó el 4,7% de la población, equivalente a 1 millón 614.000 personas, aunque se redujo en 0,8 puntos porcentuales frente al año anterior.

La evolución de la canasta básica muestra una tendencia al alza sostenida en la última década. En 2019, el costo era de S/352 por persona, mientras que en 2025 alcanzó los S/462, lo que implica un incremento acumulado de 31%.

Este aumento explica el impacto de la inflación, especialmente tras la pandemia, y demuestra por qué la reducción de la pobreza sigue siendo lenta. Aunque el gasto de los hogares ha mostrado una ligera recuperación, no ha sido suficiente para compensar el encarecimiento del costo de vida.

Por encima de la línea de pobreza, se ubica un grupo importante de la población en situación vulnerable. En 2025, el 32,8% de los peruanos se encuentra en esta condición, es decir, sí logra cubrir la canasta básica, pero está en riesgo de caer en pobreza ante cualquier deterioro en su economía.

El umbral de vulnerabilidad se sitúa en S/749 por persona, lo que muestra que una gran proporción de la población se mueve en un margen estrecho entre la pobreza y la estabilidad.