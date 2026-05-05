HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

¿Segunda vuelta a la vista? ¿Qué propuestas hay? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Economía

Canasta básica sube: un hogar en Perú necesita S/1.848 al mes para no ser pobre, según el INEI

Vulnerabilidad. El costo de la canasta básica sube a S/462 por persona (S/1.848 por hogar), mientras 8,8 millones no logran cubrirla y la pobreza aún afecta al 25,7% de la población.

Pobreza. Una familia requiere al menos S/1.848 mensuales para cubrir sus necesidades básicas
Pobreza. Una familia requiere al menos S/1.848 mensuales para cubrir sus necesidades básicas | EFE/Paolo Aguilar | EFE/Paolo Aguilar
Escuchar
Resumen
Compartir

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer hoy martes los resultados de la pobreza monetaria 2025, que confirman un aumento sostenido en el costo de vida en el país.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según el reporte, la línea de pobreza total, que explica el costo de la canasta básica de consumo (alimentos y no alimentos), se incrementó a S/462 mensuales por persona en el 2025, lo que representa un incremento de 1,7% frente al 2024 (S/454).

TE RECOMENDAMOS

CRONOLOGÍA DEL ASESINATO EN COLCABAMBA Y ¿LÓPEZ ALIAGA INSISTE CON FRAUDE? | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Pobreza golpea a 8,8 millones de peruanos: baja a 25,7%, pero no logra romper el rezago de hace seis años

lr.pe

Llevado a un hogar promedio de cuatro integrantes, según traza el ente estadístico, implica que una familia requiere al menos S/1.848 mensuales para cubrir sus necesidades básicas, que incluyen alimentación, vivienda, transporte, salud y educación. Quienes no alcanzan ese umbral son considerados pobres monetarios.

larepublica.pe

Casi 9 millones en Perú no logran cubrir la canasta básica

El encarecimiento de la canasta básica afecta a la cuarta parte de la población peruana, que no logra cubrir estos niveles de gasto. En 2025, la pobreza monetaria afectó al 25,7% de la población, lo que equivale a 8 millones 823.000 personas.

PUEDES VER: Alemania: "El Perú está en una situación política compleja, pero no vemos ninguna tendencia de nuestras empresas a irse"

lr.pe

En hogares, esto representa aproximadamente 2,2 millones de familias que no logran cubrir la canasta básica de consumo. Si bien en el último año, 567.000 personas salieron de la pobreza, la recuperación es insuficiente, toda vez que vivimos rezagados frente a la prepandemia.

En 2019, la pobreza se ubicaba en 20,2%, por lo que el nivel actual se mantiene 5,5 puntos porcentuales por encima, evidenciando un rezago de seis años.

Pobres extremos en Perú: cuando no alcanza ni para alimentarse

Dentro de la población pobre, una parte enfrenta condiciones más severas. La línea de pobreza extrema se fijó en S/260 por persona, lo que corresponde al costo de la canasta básica alimentaria.

Así, un hogar de cuatro integrantes necesita al menos S/1.040 mensuales solo para cubrir alimentación. Quienes están por debajo de ese nivel se encuentran en pobreza extrema. En 2025, este grupo representó el 4,7% de la población, equivalente a 1 millón 614.000 personas, aunque se redujo en 0,8 puntos porcentuales frente al año anterior.

PUEDES VER: Llega la CTS 2026: ¿Cuándo depositan, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar?

lr.pe

La evolución de la canasta básica muestra una tendencia al alza sostenida en la última década. En 2019, el costo era de S/352 por persona, mientras que en 2025 alcanzó los S/462, lo que implica un incremento acumulado de 31%.

Este aumento explica el impacto de la inflación, especialmente tras la pandemia, y demuestra por qué la reducción de la pobreza sigue siendo lenta. Aunque el gasto de los hogares ha mostrado una ligera recuperación, no ha sido suficiente para compensar el encarecimiento del costo de vida.

larepublica.pe

Por encima de la línea de pobreza, se ubica un grupo importante de la población en situación vulnerable. En 2025, el 32,8% de los peruanos se encuentra en esta condición, es decir, sí logra cubrir la canasta básica, pero está en riesgo de caer en pobreza ante cualquier deterioro en su economía.

El umbral de vulnerabilidad se sitúa en S/749 por persona, lo que muestra que una gran proporción de la población se mueve en un margen estrecho entre la pobreza y la estabilidad.

Notas relacionadas
INEI: Pobreza monetaria extrema alcanzó al 4,7% de la población en 2025

INEI: Pobreza monetaria extrema alcanzó al 4,7% de la población en 2025

LEER MÁS
Midis: Más de 771.000 hogares a nivel nacional recibirán apoyo económico para salud y educación

Midis: Más de 771.000 hogares a nivel nacional recibirán apoyo económico para salud y educación

LEER MÁS
Pobreza se habría reducido ligeramente y aún lejos del nivel prepandemia

Pobreza se habría reducido ligeramente y aún lejos del nivel prepandemia

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Llega la CTS 2026: ¿Cuándo depositan, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar?

Llega la CTS 2026: ¿Cuándo depositan, cómo calcular y cuánto te corresponde cobrar?

LEER MÁS
Alemania: "El Perú está en una situación política compleja, pero no vemos ninguna tendencia de nuestras empresas a irse"

Alemania: "El Perú está en una situación política compleja, pero no vemos ninguna tendencia de nuestras empresas a irse"

LEER MÁS
Petroperú: Congreso debate la derogatoria de decreto que privatiza a la petrolera

Petroperú: Congreso debate la derogatoria de decreto que privatiza a la petrolera

LEER MÁS
Pobreza golpea a 8,8 millones de peruanos: baja a 25,7%, pero no logra romper el rezago de hace seis años

Pobreza golpea a 8,8 millones de peruanos: baja a 25,7%, pero no logra romper el rezago de hace seis años

LEER MÁS
INEI: más de 1,6 millones de peruanos son pobres extremos, sus ingresos no alcanzan los S/260 mensuales en alimentos

INEI: más de 1,6 millones de peruanos son pobres extremos, sus ingresos no alcanzan los S/260 mensuales en alimentos

LEER MÁS
Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025