Edward Málaga anunció en la ONU una ley sobre minería submarina que nunca presentó

El congresista Edward Málaga durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, realizada en Lisboa en 2022. En dicho evento anunció un proyecto de moratoria a la minería submarina que nunca presentó.

El congresista Edward Málaga durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, realizada en Lisboa en 2022. En dicho evento anunció un proyecto de moratoria a la minería submarina que nunca presentó.

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En noviembre del 2022, el congresista Edward Málaga Trillo viajó a la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij para participar en la COP27 —la cumbre anual de Naciones Unidas sobre cambio climático—, a la que fue invitado como expositor sobre los riesgos de la minería en aguas profundas y la necesidad de evaluar sus impactos sobre la biodiversidad marina y el clima.

Málaga ya se había posicionado internacionalmente sobre el tema meses antes. A fines de junio del 2022 participó en la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, en Lisboa, Portugal. Allí anunció un proyecto de ley para establecer una moratoria a la minería submarina en el Perú. La propuesta era relevante porque se trataba de una de las primeras iniciativas de este tipo en América Latina.

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Tanto el viaje a Portugal como a Egipto fueron pagados con fondos públicos. Pero, cuatro años después, el proyecto nunca fue presentado ante el Congreso peruano.

El legislador Edward Málaga, que hoy pide la nulidad de las elecciones tras no lograr la reelección —obtuvo poco más de cinco mil votos con el partido País para Todos—, fue hace algunos años uno de los rostros más conocidos del Partido Morado vinculado con el discurso científico y tecnocrático. “Sin ciencia no hay futuro”, uno de los lemas que repetía el congresista elegido en 2021 con más de 67 mil votos.

Entonces, tenía lógica que se involucrara en temas relacionados con la ciencia y el medio ambiente.

EL REGISTRO DE LOS VIAJES

Según información oficial, Málaga y la congresista Heidy Juárez Calle viajaron a Lisboa en representación de la Comisión Especial de Cambio Climático. El evento se desarrolló entre el 27 de junio y el 1 de julio del 2022 y se centró en la protección de los océanos y los fondos marinos frente a las crecientes amenazas ambientales.

Los congresistas Edward Málaga y Heidy Juárez durante la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, realizada en Lisboa entre el 27 de junio y el 1 de julio de 2022.

Entre pasajes, hospedaje, alimentación y viáticos, de acuerdo con información oficial del Congreso, el costo total del viaje ascendió a S/51.619.

Documentos revisados por La República consignan que Málaga sustentó parte de sus gastos en Portugal mediante una declaración jurada por US$756, bajo el concepto de "gastos varios". Durante su estadía en la capital portuguesa se hospedó en el hotel Santa Marta, ubicado en una de las zonas turísticas de la ciudad.

El propio informe de rendición de cuentas de los congresistas Málaga y Juárez señala: "En evento del Gobierno de Palau, WWF y Deep Sea Conservation Coalition, en el Altice Arena, varios países se reunieron para discutir el lanzamiento de la Moratoria a la Minería en Aguas Profundas por países del Pacífico (…) El congresista Málaga pronunció las últimas palabras al final del evento, lo que fue una excelente manera de concluir la discusión, posicionando al Perú en el centro del debate internacional sobre las medidas necesarias para la protección de los fondos marinos. (…) Hacia el final de su alocución, el congresista anunció el proyecto de ley de su iniciativa, con la finalidad de proteger los fondos marinos".

El congresista Edward Málaga durante la conferencia en Lisboa donde anunció que impulsaría en el Perú una moratoria a la minería submarina, proyecto que nunca llegó a presentarse en el Congreso.

El documento agrega: "La discusión también arrojó luz sobre el proyecto de ley de protección de los fondos marinos que viene siendo trabajado por el despacho del congresista Málaga. El anuncio del proyecto de ley de protección de los fondos marinos fue un hito importante (…) Al final de la reunión, el congresista Málaga fue invitado por la legisladora francesa Marie Toussaint a formar parte de la Alianza Parlamentaria Global sobre Minería de Aguas Profundas".

LA VERSIÓN DE JUÁREZ

Consultada por La República sobre el proyecto, la congresista Heidy Juárez defendió el viaje a Lisboa y aseguró que "fue una misión oficial de representación debidamente autorizada por la Mesa Directiva del Congreso", lo que permitió "posicionar al Perú en el centro del debate internacional sobre la protección de fondos marinos".

También sostuvo que la participación peruana contribuyó a articular políticas relacionadas con la sostenibilidad pesquera y la cooperación internacional para la conservación oceánica.

Cuando se le preguntó sobre el proyecto de ley de moratoria de minería submarina, señaló que conocía del anuncio "porque trabajaban juntos", pero derivó a otro proyecto, presentado meses antes del viaje, sobre protección de ecosistemas marino-costeros frente a riesgos de la actividad petrolera.

Tras su viaje a Portugal hubo, por lo menos, un segundo desplazamiento vinculado al tema. Esta vez, Málaga viajó solo. De acuerdo con información oficial del Congreso, se dirigió dos veces a Egipto durante noviembre del 2022 para asistir a actividades de la COP27. Ambos desplazamientos sumaron S/11.543 adicionales.

Fue en dicho evento en el que Málaga, entonces pionero en la moratoria para las actividades extractivas de minerales en el océano, participó como ponente.

Invitación a la exposición de Edward Málaga sobre minería submarina durante la COP27, realizada en noviembre de 2022 en Sharm el-Sheij, Egipto.

En total, el Congreso desembolsó más de S/63 mil en viajes relacionados con una iniciativa legislativa que nunca llegó a concretarse formalmente.

EL PROYECTO QUE NUNCA LLEGÓ

Consultado por La República sobre la ausencia del proyecto que anunció internacionalmente, Edward Málaga defendió su actuación y atribuyó la falta de presentación a su condición de congresista no agrupado.

"Un congresista no agrupado no tiene posibilidad de priorizar proyectos. Puede presentar los proyectos que quiera y muchas veces no son siquiera tomados en cuenta por las comisiones", argumentó.

Sin embargo, evitó explicar por qué anunció internacionalmente una propuesta legislativa que nunca ingresó al Parlamento. "Su medio es hostil con quienes no piensan como ustedes", respondió al principio.

Luego, cuando se le consultó por los más de S/51 mil destinados al viaje a Lisboa, señaló: "¿De dónde sabe usted que un viaje tiene que ver con la presentación de un proyecto?"

Documentos oficiales del Congreso y una publicación del propio Edward Málaga confirman que el viaje a Lisboa estuvo vinculado a la presentación de un proyecto de ley sobre minería submarina.

"¿DE DÓNDE SACA ESO?"

Cuando se le repreguntó recordándole que su propio informe de viaje señala que acudió a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos para exponer el proyecto de moratoria, pidió que se le "envíen las preguntas por escrito".

Pero la Unidad de Investigación de La República ya lo había hecho antes. A inicios de abril se insistió vía WhatsApp para obtener sus descargos, pero nunca respondió.

Fuentes consultadas señalan que, cuando le recordaban que debía presentar el proyecto prometido, Málaga respondía que "primero debía bajarse a Pedro Castillo". Consultado al respecto, respondió: "¿De dónde saca eso?" y denunció una "persecución" en su contra.

Lo cierto es que, semanas después de su viaje a Egipto, Málaga sí presentó un documento ante el Congreso, pero nada sobre la protección de los fondos marinos: una moción de vacancia del expresidente Pedro Castillo por supuesta incapacidad moral permanente.

UN DEBATE PRIORITARIO

La minería submarina se dedica a la búsqueda de manganeso, níquel y cobalto en los fondos oceánicos profundos, para destinarlos a las baterías y tecnologías energéticas. Aunque todavía no existe explotación comercial a gran escala, la discusión internacional sobre sus riesgos y regulación se ha intensificado en los últimos años.

El director científico de Oceana Perú, Juan Carlos Riveros, considera que discutir una moratoria era una propuesta razonable.

"Como promesa estuvo bien. Como país necesitamos poner una alerta en términos de una moratoria", señala.

Juan Carlos Riveros, director científico de Oceana Perú, advirtió que el Perú aún conoce muy poco sobre sus fondos marinos y sus posibles impactos ecológicos. Créditos: Marco Cotrina / La República

Sin embargo, advierte que el Perú todavía conoce muy poco sobre sus fondos marinos y no tiene capacidad suficiente para supervisar actividades extractivas de este tipo.

"Literalmente, meterse a explotar un lugar donde no conocemos, es entrar a una cueva que puede estar llena de cristales en los cuales vamos a meterle un pico y un martillo", explica.

PRECAUCIÓN PARA EL FUTURO

El especialista Riveros sostiene, además, que ni siquiera se conocen con claridad los posibles impactos ecológicos de remover el fondo oceánico. "No sabemos realmente si, al sacar estos recursos del fondo marino, podría afectarse a especies comerciales como el jurel o la caballa", advierte.

El investigador de CooperAcción, Mauricio Pinzás, señala que el tema ya dejó de ser hipotético. Según sus evaluaciones, en el Perú ya existen 32 concesiones oceánicas vinculadas con minería submarina, además de más de 500 concesiones marino-costeras.

"Hemos identificado alrededor de 20 mil hectáreas de mar bajo concesiones oceánicas", afirma.

Mauricio Pinzás, investigador de CooperAcción, señaló que en el Perú ya existen 32 concesiones oceánicas vinculadas con minería submarina. Créditos: Marco Cotrina / La República

Pinzás agrega que el Perú enfrenta una situación de vulnerabilidad internacional porque no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), principal tratado que regula los océanos y los fondos marinos.

"No tenemos voz ni voto en las discusiones internacionales sobre cómo regular esta actividad", sostiene.

Mientras el Perú seguía sin discutir el proyecto anunciado por Edward Málaga, el debate internacional avanzaba. El representante en América Latina de Sustainable Ocean Alliance (SOA), Daniel Cáceres Bartra, participó como observador en las recientes sesiones del Consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, organismo que debate las reglas para una eventual explotación minera submarina a escala comercial.

TENDENCIA MUNDIAL

Cáceres sostiene que más de 34 países han solicitado formalmente una moratoria precautoria ante la falta de evidencia científica suficiente sobre los impactos ambientales de esta actividad.

"Sería la primera actividad comercial humana que podríamos regular antes de que empiece. La idea es no tener que lamentarnos después", señala.

Daniel Cáceres Bartra, representante en América Latina de Sustainable Ocean Alliance, señaló que más de 34 países ya han solicitado una moratoria precautoria sobre minería submarina. Créditos: Marco Cotrina / La República

En julio, la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos debatirá el denominado "Mining Code", el conjunto de reglas que definirá bajo qué condiciones se autorizaría la minería submarina a escala industrial.

Hoy, mientras el debate internacional sobre minería submarina evoluciona y decenas de países respaldan una moratoria precautoria, el proyecto anunciado por Edward Málaga, tras viajes pagados con el dinero de todos los peruanos, nunca llegó al Congreso.