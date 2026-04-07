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Hallazgo en el fondo del mar peruano: registran nueva especie de tiburón a 1.400 metros de profundidad

El estudio también documentó la presencia del percebe parásito Anelasma squalicola, que se encuentra en todos los tiburones analizados.

El instituto encontró tres ejemplares de esta especie, lo cual amplía el rango de distribución en el Pacífico sudoriental
El instituto encontró tres ejemplares de esta especie, lo cual amplía el rango de distribución en el Pacífico sudoriental | Composición LR | Imarpe

El tiburón linterna de ojos pequeños (Etmopterus litvinovi) es una especie que habita en las profundidades del océano y fue registrado en el mar peruano a una profundidad donde la luz solar no llega, según informó el Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

El organismo también indicó que el estudio permitió registrar por primera vez en el océano nacional al parásito percebe Anelasma squalicola, que vive pegado al cuerpo del tiburón de aguas profundas. Asimismo, este obtiene nutrientes de su hospedador.

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¿Cómo se concretó el hallazgo de la especie?

El Imarpe indicó que el hallazgo se realizó gracias al análisis de tres ejemplares procedentes de aguas del sur del Perú, frente a Ilo y Arequipa. Estos especímenes fueron obtenidos como una captura incidental en pesquerías de profundidades, aproximadamente entre 1.400 y 1.450 metros.

Nueva especie registrada en el mar peruano

Nueva especie registrada en el mar peruano

Dichos ejemplares se depositaron en la colección ictiológica del Imarpe y en el Muséum national d'Histoire naturelle de Francia, lo que permitió realizar las comparaciones taxonómicas detalladas. Asimismo, el instituto precisó que el registro de este tiburón en aguas peruanas amplía significativamente el rango de distribución en el Pacífico sudoriental y brinda mayores detalles sobre la diversidad de tiburones en la profundidad marina.

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Especie de tiburón acompañada de parásito

En medio del análisis, el equipo especializado determinó que todos los tiburones examinados presentaban infestación por Anelasma squalicola, lo que también representa el primer registro del cirrepedio parásito en el Perú.

La investigación más reciente ha confirmado que Etmopterus benchleyi es un nombre válido para referirse a Etmopterus litvinovi, lo que ayuda a mejorar la clasificación de estos tiburones de aguas profundas. El Imarpe subrayó que este estudio amplía el conocimiento sobre los tiburones de profundidad en el país, un grupo que ha sido poco explorado, y refuerza la base de información científica sobre la biodiversidad de los peces cartilaginosos en el mar peruano.

Asimismo, se destacó la relevancia del monitoreo científico, ya que representa una fuente crucial de información para la investigación y conservación de estas especies. Este análisis también resalta la importancia de las colecciones científicas como herramientas esenciales para el estudio, documentación y preservación de la biodiversidad marina.

El trabajo fue liderado por Fabiola Zavalaga del Imarpe, en colaboración con Ignacio Contreras de la Universidad de Chile, Luis Ñacari de la Universidad de Antofagasta y Philippe Béarez del Muséum national d’Histoire naturelle de París.

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