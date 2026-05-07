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Economía

Produce otorga créditos al 0% y 1% para acuicultores afectados por lluvias: ¿qué requisitos pide Fondepes para acceder al apoyo?

Produce ofrece créditos al 0% y 1% a acuicultores afectados por lluvias en zonas en emergencia. Fondepes financia insumos y equipos con plazo de hasta 15 meses. Solicitudes van hasta el 31 de mayo de 2026 y exigen requisitos específicos

Fondepes habilita programa de créditos para acuicultores afectados por lluvias e inundaciones.
Fondepes habilita programa de créditos para acuicultores afectados por lluvias e inundaciones. | Foto: La República/IA
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El Ministerio de la Producción (Produce), a través del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), habilitó un programa de créditos extraordinarios para acuicultores afectados por lluvias e inundaciones en distritos declarados en emergencia. El objetivo es permitir la reactivación de unidades productivas de la acuicultura y asegurar la continuidad de la producción en zonas impactadas.

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El beneficio está dirigido a productores de las categorías Acuicultura de Recursos Limitados (AREL) y Acuicultura de la Micro y Pequeña Empresa (AMYPE), quienes podrán acceder a financiamiento con condiciones preferenciales. Según Produce, a través de Fondepes, este apoyo se otorga con tasas de interés de 0% y 1%, además de plazos flexibles, con el fin de facilitar la recuperación del sector acuícola afectado por eventos climáticos.

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Requisitos para acceder al crédito Fondepes 0% y 1%

Para acceder a los créditos, los solicitantes deben cumplir requisitos específicos, como tener entre 18 y 67 años, contar con DNI vigente y RUC activo y habido. Además, es obligatorio contar con una resolución de autorización o concesión AREL o AMYPE que acredite formalmente la actividad acuícola.

Asimismo, los postulantes no deben registrar historial negativo en centrales de riesgo ni en Fondepes. También deben presentar una proforma o cotización del bien o servicio a financiar, firmada con huella digital, junto con recibo de servicios públicos o documento que acredite domicilio. En montos de hasta S/82.500 o superiores a esa suma, se exige fiador solidario o garantía real, según corresponda.

En el caso de personas jurídicas, se requiere RUC activo vinculado a la acuicultura, objeto social en el estatuto relacionado con la actividad, partida electrónica actualizada y DNI de representantes legales. Además, deben presentar documentación que acredite la afectación de la unidad productiva emitida por una autoridad competente o Fondepes.

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Condiciones del financiamiento: tasas, plazos y beneficios del crédito Fondepes

El programa ofrece tasas de interés anual de 0% para usuarios con crédito previo en Fondepes y 1% para nuevos solicitantes, con un plazo de pago de hasta 15 meses y un periodo de gracia de 10 meses sin amortización inicial.

Los créditos no se entregan en efectivo, ya que están destinados exclusivamente a la adquisición de bienes necesarios para la producción acuícola. Esta medida busca asegurar que los recursos se utilicen directamente en la reactivación de las actividades productivas afectadas por las lluvias.

El plazo para acceder a este beneficio vence el 31 de mayo de 2026, por lo que los interesados deben iniciar el trámite dentro del periodo establecido por Fondepes.

Insumos, equipos y especies acuícolas financiadas

El financiamiento permite adquirir insumos clave, como alimento balanceado para especies como trucha, tilapia, paco y gamitana en sus distintas etapas de crecimiento, desde inicio hasta engorde. También se financian equipos esenciales para piscigranjas.

Entre los equipos incluidos están motobombas, oxímetros, termómetros, balanzas, redes, seleccionadores y geomembranas. En el caso del cultivo de langostino, el crédito cubre además equipos especializados como mezcladoras, molinos y equipos multiparámetro, necesarios para el manejo técnico del cultivo.

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