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Economía

Produce alista créditos especiales para pescadores ante Fenómeno de El Niño

El Ministerio de Producción activa créditos especiales y ampliaciones de financiamiento para mitigar los daños por oleajes anómalos. Se ofrecerán créditos a interés cero en un programa de contingencia para el sector pesquero.

Produce prepara créditos especiales para pescadores ante Fenómeno de El Niño.
Produce prepara créditos especiales para pescadores ante Fenómeno de El Niño. | Composición LR/Andina

En un escenario donde el Perú se prepara para enfrentar un nuevo fenómeno climático, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, informó que su sector ya ejecuta medidas ante la irrupción de El Niño Costero, según las proyecciones más recientes.  

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En declaraciones a La República, señaló que, aunque algunos pescadores ya han sufrido afectaciones por oleajes anómalos, su cartera ha activado mecanismos de apoyo financiero para mitigar los daños

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“Nosotros como ministerio en este sector, hemos activado créditos especiales para los pescadores que podrían ser perjudicados o que ya fueron afectados”, señaló el ministro. 

El titular del sector explicó que se han puesto en marcha créditos especiales dirigidos a los pescadores afectados o en riesgo de afectación. Para quienes ya tienen obligaciones financieras vigentes, el ministerio ha dispuesto ampliaciones de créditos . Asimismo, anunció la disponibilidad de nuevos créditos con tasa de interés cero, como parte del programa de contingencia preparado para el sector pesquero. 

“Algunos (pescadores) han sido afectados con algunos oleajes anómalos que ha habido. Estamos sacando, para los que tienen crédito, estamos sacando ampliaciones en créditos con periodo de gracia, y van a haber créditos con intereses ceros”, afirmó.

Cabe precisar que estos créditos pueden destinarse a la compra de materiales y equipos para la pesca y el procesamiento artesanal, así como brindar apoyo económico para la fabricación de sistemas auxiliares, la realización de reparaciones y la implementación de aislamiento térmico en bodegas y cubiertas.

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Respecto a las posibles pérdidas económicas, el ministro señaló que aún no existe una cifra concreta, pues las condiciones oceánicas vienen mostrando señales favorables. Indicó que, en los últimos días, la temperatura del mar ha comenzado a disminuir y que, hacia finales de mes, se espera el ingreso de una onda Kelvin de aguas frías, lo que contribuiría a atenuar aún más el calentamiento.

“Abrigamos la esperanza de que sea un Niño muy, muy débil”, expresó el ministro, destacando que, de mantenerse esta tendencia, los impactos sobre las actividades pesqueras serían menores a los inicialmente previstos.

Un fenómeno "moderado" podría tener un mayor impacto económico

La presencia del Fenómeno El Niño (FEN) se asocia al incremento de la Temperatura Superficial del Mar (TSM), condición que suele generar lluvias por encima de lo normal en la costa peruana, especialmente en las regiones del norte, como Tumbes, Piura, y en menor medida Lambayeque y La Libertad. Estas zonas han registrado tradicionalmente los mayores impactos producidos por este fenómeno climático. 

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De acuerdo con el comunicado del 27 de febrero de 2026 de la Comisión Multisectorial ENFEN, El Niño Costero continúa en desarrollo y podría prolongarse hasta noviembre. No obstante, los efectos del fenómeno sobre la infraestructura y la actividad económica dependen de varios factores: la fecha de inicio del evento, la intensidad del calentamiento de las aguas y su duración

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Según el reporte, el actual episodio de El Niño Costero se habría iniciado en marzo, a diferencia del FEN del 2017, que comenzó en enero. Dado que la temporada de lluvias en el Perú ocurre entre diciembre y marzo, el inicio más tardío del fenómeno podría significar un menor impacto sobre la infraestructura, especialmente en carreteras, puentes y canales de irrigación. 

El informe precisa que, en un escenario de fenómeno “débil”, usualmente no se registran daños importantes en la infraestructura vial, lo que permite que la actividad económica continúe desarrollándose con normalidad. Sin embargo, un fenómeno “moderado” sí podría afectar significativamente la infraestructura y generar un mayor impacto económico, ya que las dificultades para trasladar bienes desde y hacia las zonas afectadas afectarían no solo el PBI, sino también la inflación.

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