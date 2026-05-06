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Economía

Día de la Madre 2026: ventas subirían a S/4.756 millones y tendría alza de 8,7% con gasto promedio de S/250 por persona

Produce proyecta que la campaña del Día de la Madre 2026 movería S/4.756 millones en ventas, con un alza de 8.7% y gasto promedio de S/250 por persona. El retail, el empleo y el comercio online serían los más beneficiados.

Campaña del Día de la Madre 2026: Ventas en retail alcanzarían S/4.756 millones con un crecimiento del 8.7%.
Campaña del Día de la Madre 2026: Ventas en retail alcanzarían S/4.756 millones con un crecimiento del 8.7%. | Foto: La República/IA
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El Ministerio de la Producción (Produce) estimó que la campaña del Día de la Madre 2026 generaría ventas por alrededor de S/4.756 millones en el sector retail. Esta cifra implicaría un crecimiento de 8,7% respecto al año 2025 y representaría cerca del 10% de las ventas anuales del comercio interno.

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El titular del sector, César Quispe Luján, destacó la importancia de esta campaña para la actividad comercial del país. "El Día de la Madre es una fecha importante con relación a las ventas del sector comercio, es la segunda campaña más importante del año, después de Navidad", precisó.

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Día de la Madre 2026: ventas en retail alcanzarían S/4.756 millones y crecerían 8,7%

La campaña del Día de la Madre 2026 se iniciaría desde la quincena de abril y se extendería hasta el cierre de mayo, lo que generaría un importante movimiento comercial en el país. Durante este periodo, el sector retail concentra una de sus etapas de mayor dinamismo del año.

Este comportamiento permitiría alcanzar ventas por S/4.756 millones, lo que significaría un incremento de 8,7% frente a la campaña anterior. Además, el sector comercio reforzaría su rol como uno de los principales impulsores del consumo interno en esta fecha clave.

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Consumo se impulsaría con gasto promedio de S/250 por persona

De acuerdo con la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos de Produce, el gasto promedio por persona en la campaña del Día de la Madre 2026 sería de S/250. Este monto refleja el nivel de consumo habitual durante esta celebración.

Los productos más demandados incluyen ropa, calzado, cosméticos, electrónicos, chocolates y flores. Estas compras se realizan principalmente en centros comerciales, supermercados y tiendas por departamento, donde se concentra la mayor actividad comercial de la campaña.

Comercio online crecería 60% y se generarían más de 237.000 empleos

El comercio electrónico también tendría un fuerte impulso durante la campaña, con un crecimiento estimado de alrededor del 60%. Este aumento estaría impulsado por la preferencia de los consumidores por compras rápidas, personalizadas y con entrega a domicilio.

Además del impacto en ventas, la campaña generaría más de 237.000 puestos de trabajo, entre 90.000 empleos directos y 147.000 indirectos. Produce también estima que el valor agregado alcanzaría S/3.182 millones, aportando 2,7% al sector Comercio y 0,3% a la economía nacional en 2026.

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