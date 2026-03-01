HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Produce refuerza control de pesca de jurel y bonito para proteger recursos marinos

El objetivo es evitar que el recurso se concentre en pocas embarcaciones y permitir que más pescadores artesanales accedan a la actividad durante toda la temporada.

Distribución de cuota de pesca de jurel y bonito garantiza acceso equitativo para más de 1700 embarcaciones.
Distribución de cuota de pesca de jurel y bonito garantiza acceso equitativo para más de 1700 embarcaciones. | Produce

El Ministerio de la Producción oficializó la modificación de los límites de captura y medidas de manejo para los recursos jurel y bonito durante el primer cuatrimestre de 2026, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de ambas especies y beneficiar al mayor número posible de pescadores artesanales.

Las disposiciones, publicadas en el Diario Oficial El Peruano, estarán vigentes hasta el 30 de abril y buscan asegurar una distribución equitativa de la cuota a lo largo de la temporada, evitando que los recursos se agoten de manera prematura.

Según las Resoluciones Ministeriales N.° 000052-2026-PRODUCE y N.° 000053-2026-PRODUCE, se ha establecido un esquema de control basado en criterios técnicos y científicos para ordenar la actividad pesquera sin restringirla, priorizando tanto la sostenibilidad como el acceso equilibrado al recurso.

El viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, señaló que estas medidas (aplicadas con resultados positivos en años anteriores) responden a la necesidad de organizar el acceso al recurso frente a una flota artesanal que supera las 1.700 embarcaciones con permiso vigente.

“Estas disposiciones no buscan restringir la actividad pesquera, sino asegurar un acceso justo y sostenible. La meta es evitar que especies como el bonito y el jurel se agoten en pocas semanas y permitir que más pescadores artesanales trabajen durante toda la temporada”, afirmó.

En esa línea, explicó que la distribución de la cuota y el orden de salida de las embarcaciones, según su tamaño y tipo de arte de pesca, busca evitar la concentración del recurso y su agotamiento prematuro.

Además, indicó que las embarcaciones artesanales enfrentan distintos costos operativos, lo que genera desigualdades en el mercado. Por ello, el ordenamiento busca proteger al pequeño pescador y garantizar condiciones más equitativas de captura y comercialización.

En el caso del bonito, se fijó un límite de captura de 48.393 toneladas entre enero y abril de 2026. De este total, 18.430 toneladas corresponden a embarcaciones de cerco con mayor capacidad de bodega (más de 20 hasta 32,6 m³), mientras que más de 29.000 toneladas se destinan a embarcaciones artesanales y aquellas que emplean artes pasivas como la cortina.

Para evitar una explotación temprana de la cuota, Produce dispuso que en marzo y abril solo podrán faenar las embarcaciones de cerco que hayan realizado como máximo dos salidas en enero y febrero.

Respecto al jurel, el esquema contempla límites de captura por viaje según la capacidad de bodega. Así, entre marzo y abril, las embarcaciones menores a 10 m³ podrán capturar hasta 5 toneladas por faena, mientras que las de hasta 32,6 m³ tendrán topes de entre 15 y 20 toneladas, dependiendo de la quincena.

Finalmente, Produce recordó que será obligatorio contar con sistemas de preservación con hielo en proporción 2 a 1. Asimismo, las embarcaciones que mantengan activo el Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT), herramienta tecnológica del Ministerio de la Producción que monitorea en tiempo real la ubicación, rumbo y velocidad de embarcaciones pesqueras, accederán a tolerancias adicionales.

