La decisión ocurre después de que Estados Unidos respaldara públicamente al gobierno de Paz. Foto: API/Redes Sociales.

La decisión ocurre después de que Estados Unidos respaldara públicamente al gobierno de Paz. Foto: API/Redes Sociales.

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El gobierno de Bolivia anunció este miércoles la expulsión de la embajadora de Colombia, Elizabeth García, a quien acusa de “injerencia” tras las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, que calificó las protestas bolivianas como una “insurrección popular”.

La Cancillería señaló que la medida responde a la necesidad de preservar la soberanía, evitar la interferencia externa y mantener el respeto mutuo entre Estados, y otorgó a la diplomática un plazo para abandonar el país. El gobierno aclaró que la decisión no constituye una ruptura de relaciones bilaterales ni afecta los vínculos históricos de cooperación y amistad entre ambas naciones.

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La decisión ocurre después de que Estados Unidos respaldara públicamente al gobierno de Paz. El subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, calificó las protestas como un “golpe financiado por alianzas entre política y crimen organizado”.

Bolivia en medio de las protestas

Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros y otros sectores sociales protagonizaron manifestaciones exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en medio de una profunda crisis económica. El gobierno asegura que estas movilizaciones constituyen un intento de golpe de Estado orquestado por el expresidente Evo Morales, prófugo de la justicia por presunta trata de menores.

Petro, por su parte, señaló que la protesta es una “respuesta a la arrogancia geopolítica”. Latinoamérica es una civilización diversa y diferente; no puede homogeneizarse desde ningún rincón del planeta. Latinoamérica y el Caribe deben hacerse oír por el mundo, mirando hacia adelante en paz y hablando con franqueza”, añadió.

Sin embargo, ofreció mediar para una salida pacífica de la crisis, pero sus declaraciones fueron vistas por La Paz como una interferencia en los asuntos internos del país. También se pronunció a favor de Morales: "Le solicito al gobierno de Estados Unidos no atacar al expresidente", mediante su cuenta de X.

Denuncia ante la OEA

Bolivia denunció que las protestas que exigen la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz buscan la “alteración del orden democrático”, según declaró el canciller Fernando Aramayo ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos.

Desde hace 21 días, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores realizaron manifestaciones y bloqueos de carreteras, con presión sobre el mandatario, que cumple apenas seis meses en el poder, mientras el país enfrenta su peor crisis económica.

Aramayo sostuvo que "se han registrado acciones promovidas por grupos organizados que exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política", con el objetivo de generar desestabilización institucional, debilitar al gobierno y alterar el orden democrático, en su intervención virtual desde La Paz.