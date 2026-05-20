Juzgado dicta 9 meses de prisión preventiva para investigados "Loco Ander" y abogada

La decisión se tomó tras una audiencia de más de cuatro horas y el pedido del Ministerio Público, representado por la fiscal Sara Chira Tello.. Fuente: difusión.

La decisión se tomó tras una audiencia de más de cuatro horas y el pedido del Ministerio Público, representado por la fiscal Sara Chira Tello.. Fuente: difusión.

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Tras una audiencia que se prolongó por más de cuatro horas, el magistrado Jhon Pillaca Valdez, juez del 1° JIP, dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Anderson Esteban Gonzales Contreras (29), alias “Loco Ander”, y Yeny Margot Nuñonca Choque (27), investigados por los presuntos delitos de tenencia ilegal de armas y municiones y tráfico ilícito de drogas.

La medida coercitiva fue emitida luego de evaluar el requerimiento formulado por el Ministerio Público, representado por la fiscal Sara Chira Tello.

Según la investigación fiscal, ambos fueron intervenidos por agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional en inmediaciones de la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote, cuando se desplazaban en un vehículo donde se halló un arma de fuego abastecida, municiones, equipos celulares y otros elementos de interés para las investigaciones.

El órgano jurisdiccional declaró fundado el pedido fiscal y ordenó el internamiento preventivo de los investigados mientras continúan las diligencias correspondientes.