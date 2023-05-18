Cusco es una de las ciudades más místicas del país, que tiene muchos más puntos turísticos que las populares ruinas de Machu Picchu. Foto: composición La República/Trip Advisor/Andina

Cusco es una de las ciudades más místicas del país, que tiene muchos más puntos turísticos que las populares ruinas de Machu Picchu. Foto: composición La República/Trip Advisor/Andina

¿Estás planeando conocer Cusco, pero no sabes a dónde ir? ¡Tranquilo! Es un departamento místico que atrae a muchísimos turistas en todo el mundo. Sin embargo, muchas personas creen que el único punto a visitar es Machu Picchu. Estas ruinas incas han ido ganando reconocimiento internacional luego de que se convirtiera en una de las siete maravillas del mundo. Pese a esto, este atractivo no es lo único llamativo de la ciudad del sol.

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¿Qué lugares puedo visitar en Cusco?

Situada en una vertiente de la cordillera de los Andes, Cusco fue la capital del imperio Inca y una de las ciudades más importantes en la época colonial española. Actualmente, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad debido a que todavía conserva restos de templos y construcciones históricas.

Plaza de Armas

Este es el corazón del centro histórico y un punto imperdible para visitar en la ciudad. Esta plaza solía ser un pantano que los incas usaban como el centro de administración de todo el imperio, pero con la llegada de los españoles se remodeló y en su lugar se construyeron edificios e iglesias.

Actualmente, es uno de los lugares con mayor movimiento turístico debido a sus numerosos restaurantes, tradicionales y de grandes cadenas como McDonald’s o Starbucks. También hallarás agencias de viajes y tiendas de souvenirs. Otros puntos interesantes que ver son la Catedral de Cusco y la Iglesia de la Compañía de Jesús. Con una mezcla de estilos barroco, gótico y plateresco, guardan en su interior varias maravillas como las capillas, el altar mayor y la sacristía.

Barrio de San Blas

Es uno de los barrios más bonitos y pintorescos de Cusco. Pasear por las calles estrechas y empinadas de adoquines, ver las antiguas casas coloniales o buscar algún recuerdo original en alguna de las tiendas y talleres artesanales son las actividades preferidas por los turistas. Además que, debido a hallarse en la parte alta de la ciudad, podrás disfrutar de unas vistas espectaculares.

Sacsayhuamán, uno de los lugares que visitar en Cusco

Está ubicado a unos 40 minutos el centro histórico y es otro de los lugares no puedes dejar de visitar en Cusco. Su construcción inició en el siglo XV por orden de Pachacútec y, pese a que actualmente solo se conserva una parte de la antigua Sacsayhuamán, todavía se pueden ver los increíbles muros de grandes bloques de piedra formando tres plataformas superpuestas.

Aquí podrás disfrutar de las escaleras hechas de piedra como la fantástica Puerta del Sol, que alcanzan los 400 metros de longitud, además de ver varias imágenes hechas por los incas.

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Calle Loreto y la Piedra de los 12 ángulos

La calle Loreto es un punto muy interesante en tu recorrido por Cusco porque aquí podrás presenciar con más claridad el contraste de las construcciones incas y coloniales. Los muros incas situados en la parte baja de las edificaciones españolas son una auténtica obra de arte donde los grandes bloques de piedra encajan perfectamente como si se tratara de un rompecabezas. Sumado a ello, muy cerca de ahí, podrás hallar la Piedra de los 12 ángulos, famosa por su gran acabado y bordeado.

Cusco es reconocida como una de las 5 mejores ciudades para hacer turismo este año

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) informó que el diario australiano The Age ubicó a la ciudad del Cusco dentro de los mejores destinos a nivel mundial para conocer dentro de su reciente ranking global. En esta oportunidad, el encargado de otorgar el prestigioso reconocimiento a la ciudad imperial fue el periodista Ben Groundwater —elegido dos veces como escritor de viajes del año por la Sociedad Australiana de Escritores de Viajes —. Él, además, recomendó a quienes siguen su trabajo, darse el tiempo de visitar la ciudad peruana por factores como su cultura, tradición, arquitectura, entre otros.

El galardonado comunicador destacó la riqueza que alberga la que fuera la capital del Imperio inca, así como también sus festividades, entre las que destaca la Fiesta de la Cruz o el misticismo que se puede apreciar en la peregrinación al santuario del Señor de Qoyllurit’i, donde convergen expresiones culturales con elementos de la religión católica y la devoción a los dioses prehispánicos, ya que es un punto de reunión para las comunidades que residen en la Cordillera de los Andes.

Cusqueño sorprende al preparar arepas con insumos del campo: "¿Hay algo que no haga bien?"

¡Ni Gastón Acurio! El popular influencer Waldir Maqque, quien ya cuenta con casi dos millones de seguidores en TikTok, no se dejó intimidar y aceptó el reto de una seguidora de preparar arepas venezolanas. Con su conocimiento y habilidad gastronómicos, el creador de contenido empleó insumos del campo del Cusco para preparar el delicioso platillo.

Maqque no dudó en subir el proceso de preparación de sus arepas venezolanas a TikTok. El video se hizo viral rápidamente y causó revuelo entre sus seguidores, quienes quedaron asombrados. "¿Hay algo que este joven no haga bien?", mencionó un cibernauta.

¿Por qué Rúpac es conocido como el Machu Picchu limeño?

El sitio arqueológico de Rúpac está localizado en el distrito de Atavillo Bajo, dentro de la provincia de Huaral, a 3.500 metros sobre el nivel del mar y a 145 kilómetros de la capital limeña.

Este lugar fue construido por los Atavillos, una de las culturas preincas más importantes de la provincia de Lima. El mayor objetivo de esta fortaleza era que sirviera como un sistema de defensa desde las alturas, por lo que fue puesto en pie en las cimas de las montañas que van desde los 3.500 a los 3.800 metros sobre el nivel del mar.

¿Cuánto cuesta la entrada al nuevo ‘Machu Picchu limeño’ y qué ofrece?

El costo de la entrada es de 10 soles. Pagando este monto, podrás apreciar las impresionantes estructuras incaicas, la abuntante vegetación que existe alrededor y tendrás la oportunidad de visitar las diversas cataratas que se encuentran cerca al lugar. También puedes pasear en cuatrimotos y tomarte estupendas fotografías.

Machu Picchu y Sacsayhuaman no son los únicos: estos son los otros destinos que puedes visitar en Cusco

Los baños termales de Cocalmayo

Puedes encontrarlo en el poblado de Santa Teresa, en la provincia de La Convención, exactamente en la calle Unión B6. Aquí están ubicados algunos de los mejores baños termales de todo Cusco. En una de las riberas del río Vilcanota, podrás sumergirte en las tres piscinas grandes de aguas cristalinas que oscilan entre los 38 °C y los 44 °C. Estas aguas calientes vienen de las altas montañas y lagunas como el Uripata.

Últimamente se volvieron muy populares después de que aparecieran en la película de Netflix de Stephanie Cayo y Maxi Iglesias, "Hasta que nos volvamos a encontrar". Este lugar cuenta con duchas, baños, tiendas, sillas, vestidores y hasta espacios para acampar o quedarse en acogedores hoteles. Se recomienda realizar la visita entre abril y noviembre, para evitar la temporada de lluvias. La entrada cuesta 10 soles para extranjeros y 5 soles para peruanos.

La montaña 7 colores de Palcoyo

Este destino se está volviendo cada vez más conocido después de las recomendaciones boca a boca y los impresionantes videos que los turistas suben a redes sociales. Se trata de un conjunto de montañas cercanas al nevado Ausangate, que se encuentra a 4.900 metros sobre el nivel del mar. Es una larga caminata, perfecta para los amantes del trekking y del disfrute de buenos paisajes. No olvides que la entrada tiene un precio de 10 soles.

El mirador Tres Cruces de Oro

En el límite de los valles andinos del Cusco y la llanura selvática del Manu hallarás el mirador Tres Cruces de Oro. Si bien puedes visitarlo todo el año, es recomendable ir el 20, 21 o 22 de junio cuando se produce el fenómeno de ‘rayo blanco’, que es cuando el sol da la ilusión de ver tres cruces de oro en el horizonte.

En el también llamado ‘el balcón de oriente’ se puede apreciar parte del Parque Nacional del Manu. Además, muchas personas deciden acampar para poder apreciar los impresionantes amaneceres. La entrada a este complejo natural cuesta 10 soles.