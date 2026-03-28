Más de 165 bienes culturales fueron repatriados al Perú desde 13 países de América, Europa y Asia

Una ciudadana de Países Bajos entregó de forma voluntaria 53 piezas, entre esculturas de cerámica y objetos líticos. | Foto: composición LR/Difusión.

Una ciudadana de Países Bajos entregó de forma voluntaria 53 piezas, entre esculturas de cerámica y objetos líticos. | Foto: composición LR/Difusión.

Este 27 de marzo, el Perú recibió la devolución de 169 bienes patrimoniales que habían sido extraídos de manera irregular del territorio. La entrega oficial tuvo lugar en la sede del Palacio de Torre Tagle, en Lima, con la presencia de la ministra de Cultura, Soraya Altabás Kajatt, y el canciller, Hugo de Zela Martínez.

Los artículos provienen de 13 países distribuidos en América, Europa y Asia: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Suiza y Turquía. La recuperación incluyó tanto reincorporaciones voluntarias por parte de ciudadanos extranjeros como incautaciones derivadas de investigaciones sobre tráfico ilícito y el monitoreo de subastas en línea.

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Entre las pertenencias devueltas figura el libro Prontuario de Ordenanzas para el Ejército.

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Un bien bibliográfico entre objetos recuperados

De los artículos retornados, destacan 168 tesoros arqueológicos y un bien bibliográfico que abarcan distintos periodos de la historia peruana. Asimismo, 53 piezas fueron devueltas de forma voluntaria por una ciudadana de Países Bajos, entre ellas vasijas y esculturas de cerámica, objetos líticos, orejeras de hueso y madera, muñecas elaboradas con fragmentos prehispánicos y un unku, pertenecientes a las culturas Casma, Chancay, Chimú e Inca.

Por otro lado, se restituyó el libro Prontuario de Ordenanzas para el Ejército (1869), de Juan Espinosa, que perteneció a Enrique Bolognesi, hijo del héroe nacional Francisco Bolognesi. El ejemplar fue entregado de manera voluntaria por el director del Archivo Fotográfico del Instituto Salesiano de Valdivia (Chile), a la Embajada del Perú en ese país.

El proceso fue coordinado por la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, a través de su Dirección de Recuperaciones, en colaboración con la Dirección General de Diplomacia Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo de entidades aliadas nacionales e internacionales.

Es importante destacar que desde 2023 se han recuperado más de 1.700 objetos, y solo en 2025, más de 1.000 piezas retornaron al territorio nacional.

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