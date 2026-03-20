Atentan con pintas zona ceremonial de huaca Cheqtaqaqa en Cusco: “han dañado nuestro patrimonio”

Parte de los grafitis hechos por desconocidos en la huaca Cheqtaqaqa. | Foto: ANDINA/Percy Hurtado

Parte de los grafitis hechos por desconocidos en la huaca Cheqtaqaqa. | Foto: ANDINA/Percy Hurtado

Un grave atentado cultural se registró en Cusco luego de que desconocidos realizaran pintas con aparente aerosol amarillo en la Huaca Cheqtaqaqa, ubicada en la zona este de la ciudad imperial, en la ruta al reconocido parque arqueológico de Sacsayhuamán.

Los grafitis aparecieron en diferentes partes del ingreso a los restos de la época incaica, ubicados al borde de la vía Circunvalación, dentro de un afloramiento rocoso. Además, fueron detectados en la zona que habría sido utilizada para ritos y ceremonias ancestrales.

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Condenable accionar

De acuerdo con la agencia Andina, la construcción afectada es de gran valor por ser un espacio tallado finamente bajo la técnica del vitrificado, con cortes simétricos y un gran respaldo. Ahora, encima de él, aparece el escrito de 'no te doges, dámelas todo a mí', acompañado de números y corazones.

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En el lugar también se hallaron restos de hojas de coca quemada, botellas rotas y objetos chamuscados que habrían sido dejados durante ofrendas a la Pachamama o madre tierra.

Vándalos dibujaron hasta corazones en importante patrimonio cultural.

Impacto desmedido

La docente de cosmovisión andina del instituto Khipu, Lisbeth Fernández Pacochuco, fue quien llegó al sector con sus estudiantes y pudo comprobar este hecho. “Nos conmueve que dañen el patrimonio que forma parte de nuestra cultura”, dijo al citado medio.

Según precisó, el área vandalizada era usada con fines religiosos y ceremoniales, ya sea para la época de cosecha, siembra, solsticios y equinoccios. Además, desde allí —añadió—, nuestros antepasados se habrían conectado con el hanaqpacha (el mundo de arriba), kaypacha (lo terrenal) y, probablemente, con el ukhupacha (el inframundo) para tener contacto con lo espiritual.

En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio de Cultura para que lo restaure y lo ponga en valor nuevamente, considerando que, además, está conectado con las huacas Teteqaqa y Mesa Redonda, que se ubican a menos de un kilómetro.

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