HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Atropellan y abandonan a "Chebo" Ballumbrosio | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Atentan con pintas zona ceremonial de huaca Cheqtaqaqa en Cusco: “han dañado nuestro patrimonio”

Restos de gran valor del periodo incaico fueron vandalizados por sujetos aún no identificados. El área era usada por nuestros antepasados con fines religiosos y espirituales.

Parte de los grafitis hechos por desconocidos en la huaca Cheqtaqaqa.
Parte de los grafitis hechos por desconocidos en la huaca Cheqtaqaqa. | Foto: ANDINA/Percy Hurtado

Un grave atentado cultural se registró en Cusco luego de que desconocidos realizaran pintas con aparente aerosol amarillo en la Huaca Cheqtaqaqa, ubicada en la zona este de la ciudad imperial, en la ruta al reconocido parque arqueológico de Sacsayhuamán.

Los grafitis aparecieron en diferentes partes del ingreso a los restos de la época incaica, ubicados al borde de la vía Circunvalación, dentro de un afloramiento rocoso. Además, fueron detectados en la zona que habría sido utilizada para ritos y ceremonias ancestrales.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI DEFIENDE A SUS SENTENCIADOS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Cusco: Paucartambo despidió con música y gratitud al maestro Jorge Núñez del Prado

lr.pe

Condenable accionar

De acuerdo con la agencia Andina, la construcción afectada es de gran valor por ser un espacio tallado finamente bajo la técnica del vitrificado, con cortes simétricos y un gran respaldo. Ahora, encima de él, aparece el escrito de 'no te doges, dámelas todo a mí', acompañado de números y corazones.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En el lugar también se hallaron restos de hojas de coca quemada, botellas rotas y objetos chamuscados que habrían sido dejados durante ofrendas a la Pachamama o madre tierra.

Vándalos dibujaron hasta corazones en importante patrimonio cultural.

Vándalos dibujaron hasta corazones en importante patrimonio cultural.

Impacto desmedido

La docente de cosmovisión andina del instituto Khipu, Lisbeth Fernández Pacochuco, fue quien llegó al sector con sus estudiantes y pudo comprobar este hecho. “Nos conmueve que dañen el patrimonio que forma parte de nuestra cultura”, dijo al citado medio.

Según precisó, el área vandalizada era usada con fines religiosos y ceremoniales, ya sea para la época de cosecha, siembra, solsticios y equinoccios. Además, desde allí —añadió—, nuestros antepasados se habrían conectado con el hanaqpacha (el mundo de arriba), kaypacha (lo terrenal) y, probablemente, con el ukhupacha (el inframundo) para tener contacto con lo espiritual.

En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio de Cultura para que lo restaure y lo ponga en valor nuevamente, considerando que, además, está conectado con las huacas Teteqaqa y Mesa Redonda, que se ubican a menos de un kilómetro.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cusco: Paucartambo despidió con música y gratitud al maestro Jorge Núñez del Prado

Cusco: Paucartambo despidió con música y gratitud al maestro Jorge Núñez del Prado

LEER MÁS
Delincuentes asaltan grifo en Cusco y huyen con S/6 mil soles, según coronel PNP

Delincuentes asaltan grifo en Cusco y huyen con S/6 mil soles, según coronel PNP

LEER MÁS
Fiscalía investiga dos presuntas usurpaciones en zona protegida de Machu Picchu

Fiscalía investiga dos presuntas usurpaciones en zona protegida de Machu Picchu

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

LEER MÁS
Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

LEER MÁS
Hijo de pasajera fallecida en ataque a ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores también fue asesinado por delincuentes

Hijo de pasajera fallecida en ataque a ‘Los Rojitos’ en San Juan de Miraflores también fue asesinado por delincuentes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentan con pintas zona ceremonial de huaca Cheqtaqaqa en Cusco: “han dañado nuestro patrimonio”

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Sociedad

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Docentes y auxiliares recibirán bono extraordinario: así se distribuyen los montos en cada región

Temblor HOY, 20 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimiro Montesinos es condenado a 20 años de prisión por asesinato de Melissa Alfaro

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Lucha contra el crimen: Gobierno autoriza egreso excepcional de más de 5.600 nuevos policías

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025