¿Volveremos a ser el mejor destino de Sudamérica? Las 21 nominaciones de Perú en las que buscará arrasar en los "Óscar" del Turismo 2026
Las votaciones están abiertas hasta el 12 de junio. Para participar, ingresa a la página oficial de WTA, crea tu cuenta y vota por los destinos peruanos.
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El Perú se prepara para consolidar su liderazgo en la región con 21 nominaciones en la edición 2026 de los World Travel Awards (WTA) Sudamérica, el certamen más prestigioso de la industria, conocido como los 'Óscar del Turismo'. Tras lograr cuatro galardones en 2025, el país busca superar su propio récord con cinco postulaciones adicionales este año.
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Joyas peruanas en competencia: Machu Picchu, Lima y gastronomía
El país ha logrado posicionar sus mejores atractivos, ciudades y entidades del sector en diversas categorías clave. Entre las nominaciones más destacadas figuran:
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- La joya inca: Machu Picchu compite una vez más para revalidar su título como la Mejor Atracción Turística de Sudamérica.
- Marca país: Perú compite en las categorías de mejor destino cultural, gastronómico, de naturaleza, aventura, playas, cruceros y avistamiento de ballenas.
- El potencial de la capital: Lima brilla con peso propio y figura en la lista de mejor destino urbano, cultural, de negocios, escapadas y sede de eventos.
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Guía paso a paso: cómo votar por Perú en los World Travel Awards 2026
Las votaciones ya se encuentran habilitadas desde el 30 de marzo y cerrarán oficialmente el 12 de junio. El proceso es gratuito y está abierto tanto para profesionales del sector turístico como para el público en general.
Para apoyar a las candidaturas nacionales, solo debes seguir estos cuatro pasos:
- Ingresa al portal: Dirígete a la página web oficial de los World Travel Awards.
- Crea tu cuenta: Regístrate ingresando tus datos básicos para habilitar tu perfil de votante.
- Verifica tu acceso: Confirma tu identidad a través del enlace de validación que llegará a tu correo electrónico.
- Emite tu voto: Selecciona la región Sudamérica y elige los destinos peruanos en las categorías correspondientes.