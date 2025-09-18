Mujeres ganaron 27% menos que hombres pese a mayor participación laboral en 2024

En el marco del Día Internacional de la Igualdad Salarial, un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) reveló que la brecha salarial entre hombres y mujeres en el país llegó a 27,2% en 2024, un nivel mayor al registrado en 2019 (27,0%) y todavía por debajo del observado en 2004 (33,7%).

La diferencia, aunque estable en los últimos años, confirma la persistencia de barreras estructurales en el mercado laboral peruano.

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), las mujeres percibieron en promedio S/1.536 al mes, mientras que los hombres alcanzaron S/2.109, lo que equivale a una diferencia de S/573.

Brechas más profundas en regiones rurales

Las disparidades son mayores en regiones del sur y la sierra. En Arequipa (42,4%), Moquegua (40,4%) y Cajamarca (38,4%) se registraron las mayores brechas salariales. En contraste, Loreto cerró su brecha en 2024, mientras que Amazonas (8,3%) y Madre de Dios (20,4%) presentaron las menores diferencias.

El patrón se repite al dividir el país por área de residencia: en el área rural la brecha asciende a 39,7%, superando al ámbito urbano (27,6%) y al promedio nacional (27,2%). Cajamarca y Huánuco concentran los casos más críticos, con brechas de 50,6% y 45,4% en zonas rurales, frente a 38,2% y 24,6% en áreas urbanas.

La explicación radica en la elevada informalidad y en la concentración de empleo en actividades de baja productividad.

Educación, maternidad y carga doméstica

La brecha también se amplía según nivel educativo. Entre quienes no tienen estudios, la diferencia alcanza 39,5%; mientras que entre personas con educación universitaria se reduce a 23,9%. Sin embargo, fenómenos como los llamados “pisos pegajosos” y “techos de cristal” mantienen las desigualdades: las mujeres de menores ingresos quedan atrapadas en empleos informales y de baja movilidad, y aquellas con mayor calificación enfrentan barreras para acceder a puestos de liderazgo.

La maternidad y la sobrecarga doméstica profundizan estas desigualdades. Entre quienes no tienen hijos, la brecha salarial es de 23,4%, pero sube a 34,2% en padres y madres. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), las mujeres dedican en promedio 35 horas semanales a tareas no remuneradas, más del doble que los hombres (15). En la etapa de mayor productividad (31 a 40 años), esta cifra trepa hasta las 45 horas semanales.

Un estudio de la Universidad de Princeton y la Escuela de Economía de Londres aporta más evidencia: 40% de las mujeres peruanas deja de trabajar tras tener su primer hijo y una década después, el 41% aún no se reincorpora al mercado laboral, en contraste con la estabilidad de la participación masculina.

Incluso al comparar a hombres y mujeres con las mismas características (edad, educación, experiencia y ubicación geográfica), la brecha “ajustada” se mantiene en 20,5%. Durante la última década, este indicador se ha movido entre 19% y 23%, lo que sugiere que parte de la desigualdad responde a factores no observables asociados a prácticas de discriminación.

Retos de política pública

El IPE advierte que para avanzar en el cierre de brechas se requiere un enfoque integral. Medidas como fortalecer los servicios de cuidado (Cuna Más), ampliar la participación laboral femenina en hogares rurales de bajos ingresos y adaptar programas a los ciclos agrícolas son fundamentales.

Además, el teletrabajo y los horarios escalonados podrían facilitar la reinserción laboral tras la maternidad. Estas iniciativas deben complementarse con mejoras en la educación de niñas y adolescentes, la prevención del embarazo temprano y acciones multisectoriales para combatir la violencia de género.

En un país donde las mujeres aún trabajan más horas no remuneradas y perciben menores ingresos, la igualdad salarial se mantiene como un desafío urgente.