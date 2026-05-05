Pobreza golpea a 8,8 millones de peruanos: baja a 25,7%, pero no logra romper el rezago de hace seis años

En 2025, 8 millones 823.000 personas no lograron cubrir el costo de la canasta básica de consumo, que incluye alimentos y gastos esenciales

En 2025, 8 millones 823.000 personas no lograron cubrir el costo de la canasta básica de consumo, que incluye alimentos y gastos esenciales

La pobreza monetaria en el país (la cual se mide según el gasto) se redujo a 25,7% de la población en 2025, lo que representa una caída de 1,9 puntos porcentuales frente al 27,6% registrado en 2024, según reveló el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Es decir, 567.000 personas salieron de la pobreza en el último año, pero todavía 8 millones 823.000 personas permanecen en esta precaria condición.

Pese a la mejora marginal, el indicador aún no logra recuperar los niveles previos a la pandemia. En 2019, la pobreza se ubicaba en 20,2%, por lo que el nivel actual se mantiene 5,5 puntos porcentuales por encima. Incluso frente a 2021 (25,9%), el Perú evidencia una recuperación apenas acotada, con niveles similares a los de hace cuatro años.

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Pobreza monetaria en Perú afecta a 8,8 millones de compatriotas. Fuente: INEI

En el ámbito urbano, la pobreza disminuyó de 24,8% en 2024 a 23,4% en 2025, aunque sigue muy por encima del 14,6% registrado en 2019. En tanto, en el área rural se observó una reducción más pronunciada, al pasar de 39,3% a 35,5%, que muestra una tendencia a la baja, aunque con niveles aún elevados.

Canasta básica: se requieren S/1.848 mensuales por hogar para no ser pobre

De acuerdo con los parámetros de medición, se considera pobres monetarios a quienes viven en hogares cuyo gasto no cubre la canasta básica de consumo, estimada en S/462 mensuales por persona. En el caso de la pobreza extrema, esta comprende a quienes no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria, fijada en S/260 mensuales por persona.

De acuerdo con el nuevo reporte del INEI, se estima que un hogar de cuatro integrantes requiere al menos S/1.848 mensuales para cubrir la canasta básica total que comprende alimentos y servicios básicos esenciales como transporte, vivienda, salud y educación.

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Perú es el más lejos de recuperar la pobreza prepandemia

La exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, lamentó que, pese a la magra reciente reducción de la pobreza, el Perú sigue rezagado frente a la región.

“A diferencia de casi todos los países de América Latina, no hemos logrado recuperar niveles de pobreza prepandemia, a pesar de la mejora este año y el anterior”, indicó la también investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

En esa línea, dijo que el país ha pasado de ser un referente regional a mostrar uno de los desempeños más débiles.

“Solo hay cuatro países que no han logrado regresar a 2019: Honduras, Argentina, Colombia, por un poquito, y Perú, siendo el más lejos. Hemos pasado de ser un país ejemplo en reducción de pobreza, con crecimiento pro-pobre e inclusivo y políticas públicas de infraestructura y servicios, a estar rezagados”, apuntó.

Pobreza extrema en Perú afecta a 1,6 millones de personas

Por otro lado, la pobreza monetaria extrema alcanzó al 4,7% de la población en 2025, una reducción de 0,8 puntos porcentuales frente al 5,5% registrado en 2024. Esto significa que 258.000 personas dejaron de estar en pobreza extrema durante el último año.

Pese a esta mejora, todavía 1 millón 614.000 personas se encuentran en esta condición, es decir, no logran cubrir siquiera el costo de la canasta básica alimentaria.

Por ámbito geográfico, la mayor reducción se registró en el área rural, donde la pobreza extrema cayó de 15,5% en 2024 a 11,4% en 2025, una disminución de 4,1 puntos porcentuales.

En el resto urbano, el indicador también mostró una ligera mejora al pasar de 3,0% a 2,8%. Sin embargo, en Lima Metropolitana la tendencia fue contraria: la pobreza extrema aumentó de 3,3% en 2024 a 3,6% en 2025, es decir, 0,3 puntos porcentuales más.