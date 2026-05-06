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Madre de Dios: Caen 6 mineros ilegales con armamento, dragas y campamentos en la RN Tambopata

Ofensiva del Ejército, la Policía y el Ministerio Público fue ejecutada en Reserva Nacional de Tambopata, Sector Azul, El Lago y San José de Carene, y el impacto financiero para estas mafias es de S/3’837,290.00, cifra que representa un duro golpe para las economías ilícitas que sostienen a estos grupos criminales.

Minero ilegales detenidos en la Reserva Nacional de Tambopata.
Minero ilegales detenidos en la Reserva Nacional de Tambopata.
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Una operación conjunta del Ejército, la Policía y el Ministerio Público en Madre de Dios golpeó una de las fuentes de financiación de las mafias de minería ilegal que realizan actividades criminales en la Reserva Nacional de Tambopata.

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Las autoridades aseguraron que el operativo dejó pérdidas por casi 4 millones de soles a la estructura criminal y frenó actividades que estaban generando graves afectaciones ambientales.

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La ofensiva fue ejecutada entre el 4 y 5 de mayo por la 2.ª Brigada de Selva de Protección de la Amazonia, a través de los Batallones de Infantería de Selva de Protección de la Amazonia N.° 623 y 633, y la Compañía Especial de Comandos N.° 600.

Fue una operación conjunta helitransportada con la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), en la Reserva Nacional de Tambopata, Sector Azul, El Lago y San José de Carene.

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Seis sujetos fueron detenidos en plena faena y se incautó 8 armas de fuego, una granada tipo piña, 11 cacerinas, 22 celulares, municiones y dinero en efectivo. Asimismo, las fuerzas del orden lograron interdictar una poza, siete motos lineales, cuatro balsas tracas, ocho motores, seis tolvas y 200 metros de alfombra.

También se intervino en 6 campamentos mineros y se halló tres electrobombas, 270 metros de manguera de arrastre, 20 metros de tubo PVC de 8”, 200 galones de combustible y material diverso.

Esta ofensiva fue ejecutada en predios cercanos a la Reserva Nacional de Tambopata, donde se venían desarrollando actividades de extracción minera sin permisos legales.

larepublica.pe

Según el reporte oficial, los uniformados localizaron y destruyeron los campamentos e insumos utilizados para estas labores. 

Las autoridades señalaron que los materiales hallados y las armas incautadas eran fundamentales para mantener activa la explotación ilegal de minerales en la zona, una actividad que también se ha convertido en una fuente de ingresos para grupos armados de sicarios, extorsionadores y de explotación sexual.

De acuerdo con el balance entregado por el Ejército, el impacto financiero para estas mafias es de S/3’837,290.00, cifra que representa un duro golpe para las economías ilícitas que sostienen a estos grupos criminales.

Además del impacto económico, la intervención buscó detener el deterioro ambiental provocado por la actividad minera. Los ríos cercanos al área intervenida presentaban afectaciones por vertimientos y alteraciones en su ecosistema.

Expertos ambientales han advertido que la minería ilegal genera daños irreversibles en fuentes hídricas, suelos y biodiversidad, especialmente cuando se utilizan combustibles y maquinaria pesada sin ningún control técnico.

Las autoridades han reiterado que la minería ilegal se ha consolidado como una de las principales fuentes de ingresos de estructuras criminales en varias regiones del país, junto al narcotráfico y la extorsión.

PUEDES VER: 22 ríos y sus afluentes están contaminados por la minería ilegal

Este fenómeno ha crecido en zonas rurales apartadas de la Amazonía, donde grupos armados buscan controlar territorios estratégicos y recursos naturales.

La operación también forma parte de una estrategia nacional para atacar las finanzas ilegales y reducir la presencia de organizaciones criminales en zonas con alta vulnerabilidad social y ambiental en Madre de Dios, Ucayali, Loreto y Amazonas.

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El Ejército, la Policía y el Ministerio Público aseguraron que continuarán desarrollando operativos en diferentes regiones para combatir la minería ilegal y proteger los ecosistemas afectados por estas actividades.

Las autoridades también hicieron un llamado a las comunidades nativas para denunciar actividades sospechosas relacionadas con la extracción ilícita de minerales, y señalaron que este delito no solo financia estructuras armadas, sino que también pone en riesgo los recursos naturales del país.

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