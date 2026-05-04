Emiratos Árabes Unidos enfrenta ataques con misiles de Irán mientras arde un barco surcoreano en Ormuz

El conflicto en Medio Oriente escaló tras ataques con drones a Emiratos Árabes Unidos. Un dron impactó la Zona Industrial Petrolera de Fujairah, dejando tres heridos | AFP | AFP

El conflicto en Medio Oriente escaló tras ataques con drones a Emiratos Árabes Unidos. Un dron impactó la Zona Industrial Petrolera de Fujairah, dejando tres heridos | AFP | AFP

El conflicto en Medio Oriente se reavivó este lunes luego de que Emiratos Árabes Unidos (EAU) sufriera una serie de ataques con drones desde territorio iraní. El Ministerio de Defensa emiratí confirmó la interceptación de tres proyectiles de crucero. Un cuarto artefacto cayó al mar sin causar daños; sin embargo, un dron alcanzó la Zona Industrial Petrolera de Fujairah, en el este del país, y provocó un incendio de magnitud. Tres trabajadores de nacionalidad india resultaron heridos de gravedad moderada y tuvieron que ser trasladados a un hospital.

Abu Dabi condenó "enérgicamente las renovadas ofensivas terroristas iraníes contra objetivos e instalaciones civiles". El comunicado oficial calificó el hecho como "una transgresión inaceptable" y "una amenaza directa" a la seguridad nacional.

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EAU se reserva el derecho de responder

El Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí afirmó que el país "se reserva el pleno y legítimo derecho a responder" con el fin de asegurar la protección de su soberanía e integridad territorial. La nota responsabilizó a Irán por estas ofensivas "traicioneras" y sus repercusiones. Exigió "la necesidad de detenerlas de inmediato para garantizar el cumplimiento del cese de todas las hostilidades".

Estos son los primeros embates de Irán contra EAU a partir de la entrada en vigor de la tregua el 8 de abril. Ese pacto puso fin a las represalias iraníes por la guerra que Washington y Tel Aviv lanzaron contra la República Islámica el 28 de febrero. Las defensas antiaéreas emiratíes se mantuvieron en alerta durante toda la jornada.

Horas más tarde, Irán aseguró que no tenía previsto atacar el complejo petrolero de Fuyaira. Un alto mando militar, citado de forma anónima en la televisión estatal, afirmó que el incidente no era parte de una estrategia planificada por la República Islámica.

De acuerdo con esa versión, lo ocurrido responde al “aventurerismo militar” de EEUU, al que acusan de intentar abrir paso a buques a través del estrecho de Ormuz. El oficial sostuvo que estas acciones buscan facilitar el cruce por rutas consideradas restringidas por ellos.

Explosión en buque de Corea del Sur

Un carguero surcoreano sufrió una explosión seguida de un incendio en el estrecho de Ormuz, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país. El buque, identificado como HMM Namu, se encontraba anclado frente al puerto de Umm al-Qaywayn cuando se registró el incidente. No se reportaron víctimas.

La explosión se produjo en el lado de babor de la sala de máquinas, de acuerdo con informes preliminares. Las autoridades indicaron que se investiga tanto la causa del siniestro como el alcance de los daños en la embarcación, un carguero de casi 180 metros de eslora que navega bajo bandera panameña.

EE. UU. derriba lanchas iraníes

El presidente Donald Trump afirmó que fuerzas de Estados Unidos derribaron siete embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz, tras ataques de Teherán contra buques en la zona.

Además, el líder republicano declaró a Fox News que Irán será “borrado de la faz de la Tierra” si ataca a los buques estadounidenses. Afirmó creer que la nación persa se ha vuelto “mucho más maleable” en las negociaciones de paz y los acusó de haber atacado un buque de carga surcoreano y sugirió: “Quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión”.

El mandatario insistió en que la navegación por el estrecho continúa sin afectaciones.

Sin embargo, el general Dan Caine advirtió que la Guardia Revolucionaria iraní aún conserva capacidad operativa en la zona.

La arremetida surge tras el anunció del denominado “Proyecto Libertad”, el cual busca facilitar el tránsito comercial por Ormuz con apoyo de destructores, aeronaves y unos 15.000 efectivos, aunque sin escoltas formales.

Gasolina en alerta por crisis

El cierre del estrecho de Ormuz amenaza con disparar los precios del combustible en Estados Unidos. Según Lipow Oil Associates, la gasolina ya subió de US$2,98 a US$4,46 por galón desde el inicio del conflicto, y podría alcanzar los US$5 si la situación no se normaliza en las próximas semanas.

El repunte continúa pese al anuncio de una escolta de barcos en la zona. Sin embargo, el mercado petrolero no percibe esta medida como suficiente, lo que se refleja en el alza sostenida de los futuros del crudo.

El impacto también golpea al diésel, cuyo precio promedio nacional alcanza los US$5,64 por galón, con récords superiores a los US$6 en estados como Wisconsin, Illinois y Michigan. El encarecimiento afecta directamente al transporte, la producción agrícola y el costo de vida, y anticipa presiones inflacionarias más amplias.