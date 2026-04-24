HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio consume almacén clandestino en el Cercado de Lima
Incendio consume almacén clandestino en el Cercado de Lima     Incendio consume almacén clandestino en el Cercado de Lima     Incendio consume almacén clandestino en el Cercado de Lima     
Economía

Julio Velarde afirma que el Perú está cada vez peor: "Es casi una vergüenza la situación de carencia por el ingreso per cápita"

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde afirmó que tras tener un crecimiento parcial, aún existen grandes brechas en los servicios más básicos. Además, remarcó que “que hay que contribuir fuertemente con el nuevo gobierno, (para el cual) se necesita gente buena".

“Reconocimiento al Dr. Julio Velarde - Foro IEC 100”, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).
“Reconocimiento al Dr. Julio Velarde - Foro IEC 100”, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). | Capeco
Escuchar
Resumen
Compartir

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, advirtió que la desaceleración de la economía peruana responde, en gran parte, al menor dinamismo de la inversión en los últimos años, lo que limita la generación de empleo y el crecimiento económico. 

Únete a nuestro canal de política y economía

“Si uno compara este periodo frente al fuerte boom (…) veo la magnitud… la fuerza de crecimiento que teníamos. La inversión crecía más de 20%”, señaló, lo que permitió no solo dinamizar la economía, sino también reducir la pobreza de manera sostenida. (Actualmente son 9 millones 395.000 de compatriotas en esta condición).

TE RECOMENDAMOS

ALFONSO LÓPEZ-CHAU EN VIVO Y ¿VACANCIA A BORDO? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Cacao peruano cayó 45% en inicio de 2026 a raíz de problemas en cosechas y precios, según ADEX

lr.pe

Velarde enfatizó que ese crecimiento acelerado fue clave para mejorar las condiciones de vida de la población, ya que generó empleo, incrementó los ingresos y amplió las oportunidades económicas. Sin embargo, advirtió que ese proceso se ha debilitado en los últimos años, al contrastar el menor dinamismo actual de la inversión con el auge del pasado.

El banquero, quien ha liderado el ente emisor durante dos décadas, también alertó sobre la volatilidad de la inversión pública, que en determinados momentos ha pasado de crecer a tasas elevadas a registrar fuertes caídas. “Pasar de más de 20% a menos de 20% hizo que todo eso se ralentizara rápidamente”, afirmó.

“Y estamos cada vez peor, es casi una vergüenza, por el ingreso per cápita (promedio de dinero que recibe cada habitante en un país), esta situación de carencia que tenemos en las ciudades más importantes”, sostuvo tras mencionar uno de los servicios más básicos de un peruano como el acceso a la vivienda.

PUEDES VER: Gobierno publica reglamento de zonas económicas con beneficios tributarios para atraer inversión

lr.pe

“Si no tenemos precios de tierra de forma accesible, es casi imposible tener una vivienda barata. Cualquier esfuerzo financiero, sea subsidios o más baja la tasa de interés, se va al precio del suelo de las viviendas y no tenemos proyectos adecuados”, afirmó.

Según explicó, cuando la inversión pierde fuerza, también lo hace la capacidad de la economía para seguir reduciendo la pobreza. Esto se debe a que sectores intensivos en empleo, como la construcción, dejan de crecer al mismo ritmo.

“La construcción crecía fuertemente a dos dígitos”, indicó, subrayando que este sector fue uno de los principales motores de generación de empleo durante los años de mayor expansión.

Este comportamiento, explicó, impacta negativamente en la actividad económica y reduce la efectividad de las políticas orientadas a mejorar el bienestar de la población.

PUEDES VER: Más de 700.000 peruanos sin agua potable pagan 6 veces más: destinan S/1.406 extra al año

lr.pe

Julio Velarde: Indicadores económicos pueden ser mejores

En torno al crecimiento, también señaló que “los indicadores económicos no son malos, pero pueden ser mejores”, ya que aunque tenemos una economía muy fuerte. “Todavía estamos lejos de los años boom en el que se redujo el crecimiento de la pobreza”, dijo.

Asimismo, el titular del BCR también señaló que existen problemas estructurales, como la falta de planificación urbana, que encarecen el acceso a vivienda y servicios básicos, lo que también influye en la calidad de vida de la población y en la persistencia de brechas sociales.

PUEDES VER: Capeco: Cada hora se registran dos roturas de tuberías de agua

lr.pe

Finalmente, Velarde remarcó que hay que contribuir fuertemente con el nuevo gobierno, se necesita gente buena” y que no hay forma que progresemos si no tenemos un mejor servicio público.

Datos:

-La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) reconoció la trayectoria de Julio Velarde en sus más de dos décadas al frente del BCRP.

-Velarde señaló que el país atraviesa el periodo de inflación baja más extenso de los últimos 170 años.

Notas relacionadas
Julio Velarde afirma que "en principio no" continuaría en el BCRP: "la autonomía se mantiene"

Julio Velarde afirma que "en principio no" continuaría en el BCRP: "la autonomía se mantiene"

LEER MÁS
Julio Velarde: Presidente Balcázar condecora al titular del BCRP con la más alta distinción que otorga el Estado peruano

Julio Velarde: Presidente Balcázar condecora al titular del BCRP con la más alta distinción que otorga el Estado peruano

LEER MÁS
BCRP recupera autonomía: Congreso rectifica ley que obligaba a rediseñar monedas y billetes

BCRP recupera autonomía: Congreso rectifica ley que obligaba a rediseñar monedas y billetes

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, jueves 23 de abril de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Precio del dólar hoy, jueves 23 de abril de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

LEER MÁS
Precariedad laboral en alza: solo en Lima, más de 328.000 egresados universitarios con bajos ingresos y sin estabilidad

Precariedad laboral en alza: solo en Lima, más de 328.000 egresados universitarios con bajos ingresos y sin estabilidad

LEER MÁS
CTS 2026: Trabajadores del régimen privado con jornada mínima de 4 horas diarias también cobran en mayo y noviembre

CTS 2026: Trabajadores del régimen privado con jornada mínima de 4 horas diarias también cobran en mayo y noviembre

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025