Julio Velarde afirma que el Perú está cada vez peor: "Es casi una vergüenza la situación de carencia por el ingreso per cápita"

“Reconocimiento al Dr. Julio Velarde - Foro IEC 100”, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). | Capeco

“Reconocimiento al Dr. Julio Velarde - Foro IEC 100”, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). | Capeco

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, advirtió que la desaceleración de la economía peruana responde, en gran parte, al menor dinamismo de la inversión en los últimos años, lo que limita la generación de empleo y el crecimiento económico.

“Si uno compara este periodo frente al fuerte boom (…) veo la magnitud… la fuerza de crecimiento que teníamos. La inversión crecía más de 20%”, señaló, lo que permitió no solo dinamizar la economía, sino también reducir la pobreza de manera sostenida. (Actualmente son 9 millones 395.000 de compatriotas en esta condición).

TE RECOMENDAMOS ALFONSO LÓPEZ-CHAU EN VIVO Y ¿VACANCIA A BORDO? | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

Velarde enfatizó que ese crecimiento acelerado fue clave para mejorar las condiciones de vida de la población, ya que generó empleo, incrementó los ingresos y amplió las oportunidades económicas. Sin embargo, advirtió que ese proceso se ha debilitado en los últimos años, al contrastar el menor dinamismo actual de la inversión con el auge del pasado.

El banquero, quien ha liderado el ente emisor durante dos décadas, también alertó sobre la volatilidad de la inversión pública, que en determinados momentos ha pasado de crecer a tasas elevadas a registrar fuertes caídas. “Pasar de más de 20% a menos de 20% hizo que todo eso se ralentizara rápidamente”, afirmó.

“Y estamos cada vez peor, es casi una vergüenza, por el ingreso per cápita (promedio de dinero que recibe cada habitante en un país), esta situación de carencia que tenemos en las ciudades más importantes”, sostuvo tras mencionar uno de los servicios más básicos de un peruano como el acceso a la vivienda.

PUEDES VER: Gobierno publica reglamento de zonas económicas con beneficios tributarios para atraer inversión

“Si no tenemos precios de tierra de forma accesible, es casi imposible tener una vivienda barata. Cualquier esfuerzo financiero, sea subsidios o más baja la tasa de interés, se va al precio del suelo de las viviendas y no tenemos proyectos adecuados”, afirmó.

Según explicó, cuando la inversión pierde fuerza, también lo hace la capacidad de la economía para seguir reduciendo la pobreza. Esto se debe a que sectores intensivos en empleo, como la construcción, dejan de crecer al mismo ritmo.

“La construcción crecía fuertemente a dos dígitos”, indicó, subrayando que este sector fue uno de los principales motores de generación de empleo durante los años de mayor expansión.

Este comportamiento, explicó, impacta negativamente en la actividad económica y reduce la efectividad de las políticas orientadas a mejorar el bienestar de la población.

Julio Velarde: Indicadores económicos pueden ser mejores

En torno al crecimiento, también señaló que “los indicadores económicos no son malos, pero pueden ser mejores”, ya que aunque tenemos una economía muy fuerte. “Todavía estamos lejos de los años boom en el que se redujo el crecimiento de la pobreza”, dijo.

Asimismo, el titular del BCR también señaló que existen problemas estructurales, como la falta de planificación urbana, que encarecen el acceso a vivienda y servicios básicos, lo que también influye en la calidad de vida de la población y en la persistencia de brechas sociales.

Finalmente, Velarde remarcó que “hay que contribuir fuertemente con el nuevo gobierno, se necesita gente buena” y que no hay forma que progresemos si no tenemos un mejor servicio público.

Datos:

-La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) reconoció la trayectoria de Julio Velarde en sus más de dos décadas al frente del BCRP.

-Velarde señaló que el país atraviesa el periodo de inflación baja más extenso de los últimos 170 años.