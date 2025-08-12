8 de cada 10 empresas en el Perú son familiares y generan más del 40% del PBI

El XIII Congreso de Familias Empresarias se llevará a cabo el 9 de septiembre. Foto: Andina

El XIII Congreso de Familias Empresarias se llevará a cabo el 9 de septiembre. Foto: Andina

En el Perú, las empresas familiares dominan el tejido empresarial nacional: 8 de cada 10 empresas son de este tipo y representan más del 40% del Producto Bruto Interno (PBI), según datos de la Asociación de Empresas Familiares del Perú (AEF).

Además, estas organizaciones generan entre el 60% y 70% del empleo formal en el país, consolidándose como el motor económico y social más relevante del país.

“La empresa familiar en el Perú no es solo un actor económico, sino una institución social con impacto directo en la generación de empleo, la cohesión comunitaria y la sostenibilidad a largo plazo”, señala Ana Sofía Huamanchumo, vocera de la AEF.

Más allá de su peso en la economía, estas empresas se caracterizan por mantener una visión de largo plazo sustentada en valores compartidos, responsabilidad social y compromiso intergeneracional. En un contexto marcado por la incertidumbre política y económica, las empresas familiares representan un pilar de estabilidad, resiliencia y arraigo territorial.

Sin embargo, enfrentar los retos de la profesionalización, la innovación y la sucesión se ha vuelto indispensable para asegurar su competitividad sin perder su identidad.

“El gran desafío para las nuevas generaciones es transformar sin romper. Las empresas familiares deben innovar, diversificarse y profesionalizar su gestión, pero sin renunciar a aquello que las hace únicas: su propósito, su historia y su compromiso con el legado familiar”, afirma Huamanchumo.

Con el fin de reflexionar sobre estos desafíos y compartir experiencias, la Asociación de Empresas Familiares del Perú organiza el XIII Congreso de Familias Empresarias: “Heredando valores, construyendo futuro”. El evento se realizará el martes 9 de septiembre desde las 7:45 a.m. en NOS PUCP, San Isidro.