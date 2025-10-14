HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Perú lanza proyecto ambiental de US$13,3 millones para impulsar ciudades sostenibles en Lima, Callao, Ica y Huancayo

Proyecto reducirá las emisiones de CO₂ mediante la restauración de ecosistemas en un plazo de 5 años.

Proyecto ambiental en Perú beneficiará a más de un millón de habitantes.
Proyecto ambiental en Perú beneficiará a más de un millón de habitantes. | Foto: composición LR/ Betsabeth De Los Santos

Un modelo de ciudades sostenibles se priorizará en el Perú a fin de mejorar la calidad de vida y reducir las emisiones de CO₂. La iniciativa fue presentada recientemente por el Ministerio del Ambiente (Minam) durante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Emiratos Árabes y contará con una inversión de $13,3 millones para restaurar ecosistemas. ¿Cómo se logrará?

Uno de los puntos importantes será establecer alianzas y sistemas de monitoreo urbano para construir ciudades más inclusivas y conscientes con el medio ambiente.

Proyecto ambiental tendrá una duración de 5 años

De acuerdo a Marco Arenas Aspilcueta, director general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, el proyecto está direccionado a convertirse en un enfoque de desarrollo urbano que coloca a la naturaleza como eje central en la planificación territorial. La propuesta fue presentada en el Congreso Mundial de la Naturaleza, que realiza la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Las zonas seleccionadas son:

  • Lima
  • Callao
  • Ica
  • Huancayo

"No se trata solo de construir más, sino de construir mejor, respetando los ecosistemas que sostienen nuestras ciudades", indicó Arenas. Además, detalló que este proyecto es del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF-8) bajo el Programa Integrado de Ciudades Sostenibles.

¿Qué características poseerán estas ciudades sostenibles?

El proyecto ambiental beneficiará a más de un millón de habitantes de Lima, Callao, Ica y Huancayo. Esto tras la restauración de más de 62.000 hectáreas de ecosistemas urbanos y naturales; la mitigación de 14,5 millones de toneladas de CO₂ y la reducción de aproximadamente 100.000 toneladas de residuos plásticos.

Además, contarán con corredores ecológicos (territorios que conectan diferentes áreas naturales), barrios resilientes y espacios verdes gestionados por la comunidad son esenciales para enfrentar los impactos del cambio climático

