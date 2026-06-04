Pasajera graba los tensos momentos tras ataque a bus de Nueva América en San Juan de Miraflores
Este incidente se suma a una serie de atentados sufridos por la compañía, que enfrenta extorsiones de organizaciones criminales en Lima Sur. Afortunadamente, no se registraron heridos.
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Momentos de tensión se vivieron la noche del miércoles 3 de junio, cuando un bus de la empresa de transporte Nueva América, que trasladaba pasajeros, fue atacado a balazos por dos delincuentes en la avenida Edilberto Ramos, en el sector de Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores. El atentado ocurrió pese a que la compañía paga cupos tras ser víctima de extorsiones en Lima Sur.
Una pasajera grabó los instantes de pánico que se vivieron dentro de la unidad. Al escuchar los disparos, los pasajeros se arrojaron al piso para protegerse, mientras intentaban averiguar si el conductor había resultado herido.
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"Señor, ¿cómo está? ¿Todos están bien? Baje su cabeza, todavía agáchense", se escucha decir a la mujer en el video registrado tras el ataque. Los proyectiles impactaron la luna del vehículo a escasos metros de varios pasajeros, lo que generó gran alarma entre los presentes. Sin embargo, no se reportaron personas heridas.
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Dispararon contra el asiento del conductor
El ataque se registró alrededor de las 8.35 p. m. en el paradero conocido como El Hueco. De acuerdo con testigos, dos sujetos realizaron al menos cuatro disparos contra el bus e incluso apuntaron hacia la zona donde se encuentra el asiento del conductor, según indicó una fuente vinculada a la empresa.
La compañía ha denunciado amenazas y exigencias de pago de cupos por parte de organizaciones criminales que operan en Lima Sur. Pese a ello, el atentado se produjo cuando la unidad se encontraba realizando su recorrido habitual.
Este no es el primer ataque que enfrenta Nueva América. Entre 2024 y 2025, la empresa ha sido blanco de al menos tres atentados. El más reciente ocurrió el 8 de septiembre de 2025, cuando un conductor fue asesinado por un falso pasajero mientras circulaba por la avenida Central. Tras ese crimen, la administración suspendió temporalmente el servicio como medida de seguridad.
Por el momento, el vehículo atacado fue trasladado a la comisaría de Pamplona I, mientras la Policía continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del atentado.