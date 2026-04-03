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Economía

Ya puedes presentar tu Declaración de Renta 2025: fechas y plazos que debes tener en cuenta

El plazo máximo para presentar la declaración se rige por un cronograma de vencimientos, según la Sunat. Conoce hasta cuándo puedes presentar tu Declaración a la Renta 2025.

El plazo máximo para presentar la Declaración de Renta 2025 se rige por un cronograma de vencimientos, informó la Sunat. Foto: Difusión.
El plazo máximo para presentar la Declaración de Renta 2025 se rige por un cronograma de vencimientos, informó la Sunat. Foto: Difusión.

¡Atención, ciudadanos! Desde el último 31 de marzo, cerca de 800.000 personas naturales (sin negocio) ya pueden presentar su Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 2025, de acuerdo a lo informado por la Sunat.

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Los contribuyentes podrán cumplir con esta obligación de forma digital. Y es que el proceso puede realizarse mediante el Formulario Virtual N.° 709 (disponible en la página de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) o a través del aplicativo móvil 'APP Personas'.

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¿Cuáles son los plazos y la fecha límite?

La fecha límite para presentar la Declaración de Renta 2025 está definida en un cronograma, establecido al último número de tu RUC.

Cronograma para presentar la Declaración de Renta 2025. Foto: Composición LR.

Cronograma para presentar la Declaración de Renta 2025. Foto: Composición LR.

¿Quiénes deben presentar la Declaración a la Renta 2025?

Están obligadas las personas naturales sin negocio que durante el 2025 hayan registrado:

  • Rentas de Quinta Categoría y deducción de gastos por alquiler o subarrendamiento de inmuebles.
  • Rentas de trabajo que hayan atribuido gastos de arrendamiento a cónyuges o concubinos.
  • Rentas de Cuarta y/o Quinta Categoría, además de ingresos del exterior, con saldo a favor.

De igual manera deben presentar:

  • Aquellos que arrastren saldos a favor de ejercicios anteriores y los apliquen contra el impuesto y/o hayan aplicado dichos saldos contra los pagos a cuenta por Rentas de Cuarta Categoría.
  • Contribuyentes que tengan saldo por pagar por Rentas de Primera, Segunda, del Trabajo o de Fuente Extranjera.

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Esto debes hacer antes de presentar la Declaración a la Renta

La SUNAT ha habilitado desde el 31 de marzo un archivo personalizado para los contribuyentes con información de referencia. Este documento debe ser revisado minuciosamente, ya que puede necesitar modificaciones o datos adicionales antes de presentar la declaración.

¿Qué incluye el archivo? Información sobre los ingresos obtenidos, los gastos que se pueden deducir y las retenciones realizadas. También contiene datos sobre los pagos del Impuesto a la Renta y las retenciones del Impuesto a las Transacciones Financieras. Por eso, es importante verificar que todo esté correcto antes de enviarlo.

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